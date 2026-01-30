A lo largo de las últimas semanas, me ha venido muchas veces a la memoria esa cita de Federico García Lorca: «Lo que más me importa es vivir». Parece sencillo, pero nos pasamos los días quejándonos por el trabajo, por los amores no correspondidos, por la deslealtad de los amigos… A veces, entramos en un bucle interminable y olvidamos el milagro que supone estar vivos en este instante, en un mundo lleno de incertidumbre y de peligros no solo externos, sino también provenientes de nuestro propio cuerpo.

La catástrofe de Adamuz ha sacudido muchas conciencias. El azar, verdugo implacable, ha segado la vida de decenas de personas normales y corrientes que pasaban el fin de semana fuera de casa por unas u otras razones. Hablar de «los muertos», en general, no impresiona tanto como ponerles nombres y apellidos o conocer detalles mínimos de su vida. Entonces la tragedia tiene ojos, se hace real. Cualquiera de nosotros podría haber viajado en ese tren. Qué sabios son los mayores cuando no les toca la lotería y dicen eso que puede parecer una obviedad: «Lo importante es tener salud». Pero dicha afirmación resulta clave a la hora de enfocar la vida, de otorgarle a los acontecimientos la magnitud que merecen.

Yo tiendo a exagerar los pequeños contratiempos. Mi padre decía que tengo «baja tolerancia a la frustración», y supongo que no se equivocaba. En el esquema de mi mente, todo debe ser perfecto, y el mundo, en realidad, es un caos, porque la mayoría de las cosas resultan incontrolables. Creo que quienes necesitamos controlarlo todo somos, en el fondo, muy inseguros, y anhelamos una certidumbre imposible. Por la noche, enjambres de pensamientos intrusivos devoran nuestra cabeza y nos empujan al insomnio. Repasamos conversaciones, actuaciones, mínimos gestos… Y a quienes juzgamos más duramente es a nosotros mismos, porque somos los responsables de mantener, en la medida de lo posible, esa perfección ideal. Por eso, cualquier pequeño acontecimiento que desestabilice el esquema mental que teníamos es susceptible de convertirse en un catalizador de otros sucesos más grandes.

La última Nochevieja, por ejemplo, me empecé a encontrar mal del estómago una hora antes de la cena. Es tradición en mi casa que esa noche mi madre cocine un delicioso cochinillo asado: mi plato favorito desde que tengo uso de razón. Pues bien, esta Nochevieja ha sido la primera que no he podido disfrutar de él; me pasé la cena mirando comer a los demás mientras a mí me invadía una creciente sensación de fastidio. Para la hora de las uvas, ya me volvía a encontrar bien –lo del estómago debió de ser un vértigo transitorio–, así que, al menos, pude disfrutar de la otra tradición de comérmelas al ritmo de las campanadas. Sin embargo, ese sentimiento tan infantil de frustración se extendió durante unas horas en forma de pensamiento intrusivo: «Me he pasado el año esperando esta noche para poder disfrutar del cochinillo y, precisamente, me pongo mala una hora antes de la cena, una cena que no se repetirá hasta dentro de un año». Y, en vez de disfrutar de la velada, le daba vueltas obsesivamente a esa idea.

Independientemente del disfrute que me proporcione ese plato, creo que lo que más me inquietaba, en el fondo, es que las cosas no pudieran ser exactamente igual que siempre. Enfrentarme a cualquier cambio supone para mí asumir que todo se encuentra en constante modificación y no deberíamos aferrarnos a nada o a nadie. Mientras escribo esta reflexión comprendo que, en realidad, lo tengo perfectamente asumido, pero me empeño en ignorarlo. Algo que, por otra parte, es imposible, porque la incertidumbre y el cambio nos esperan detrás de cada esquina. Somos marionetas en las manos del azar.

Todas estas elucubraciones resultan absurdas y casi ridículas, claro, si pensamos en tragedias como el reciente accidente ferroviario en España. Porque, en casos como este, la incertidumbre se convierte en un factor mortal. Una persona va a pasar el fin de semana a Madrid, por la razón que sea, y esa decisión termina con su vida. Suena tan escalofriante que no parece real, pero las fotografías, rostros, nombres, lágrimas lo demuestran. Y más lejos, en Gaza, los fallecidos se cuentan por decenas de miles desde 2023. Los muertos sin nombre no impresionan tanto, pero son tan reales como los conocidos. En ese caso, ni siquiera podemos achacarlo a la incertidumbre, sino a las malas decisiones de los gobernantes que no valoran las vidas humanas.

Por eso, debemos sentirnos afortunados simplemente por no despertarnos cada día en un país en guerra, por tener una familia, por ver la luz del sol. Por vivir.