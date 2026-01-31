¿ Alguna vez has soñado con vivir en otra familia? ¿ Alguna vez has envidiado, no la mujer, sino la familia del vecino? ¿ Alguna vez te has distanciado de algún miembro de tu familia? Existen datos de divorcios, de parejas que se separan cada año e incluso de las personas que viven solas. Pero… ¿existe algún tipo de encuesta sobre las personas que se encuentran «ahogadas» en su familia de origen? Silencio total, tema tabú que ocasiona grandes tempestades cuando la mal llamada oveja negra se atreve a mover ficha…

Hoy no voy a la RAE, me voy al cine. La directora japonesa Mitsuyo Miyazaki, más conocida como Hikari, ofrece algunas respuestas en su film Familia de alquiler. Una peli que habla de lealtad, de ausencias, de secretos… ¿acaso no podrían ser las características de muchas de las familias? Brendan Fraser, ganador del Óscar en 2023 por la peli La Ballena, representa de forma entrañable a un actor que trabaja en una empresa que vende emociones. Fraser viene a ocupar huecos del tablero familiar: a veces padre, a veces amigo, a veces, incluso marido. Fraser es capaz de generar vínculos profundos en poco tiempo y dejar de actuar para ofrecer su corazón a esas personas mutiladas emocionalmente. No pretendo hacer spoiler ni creo que pueda hacerlo. La peli nos conectará a cada uno con nuestras relaciones familiares y quizá salgamos de la sala con las palomitas sobrantes y un montón de preguntas sobre el tipo de comunicación que mantenemos con los nuestros.

Sigo en el cine, afuera llueve mucho. Esta vez, me tiré de cabeza sin leer las críticas. Father, mother, brother, sister me abdujo por el título y, por supuesto, por su director. Jim Jarmusch nos regala un film intimista repleto de silencios que, a buen seguro, nos empujará a removernos en el asiento. Tres historias familiares donde quizá brilla el hermetismo y el amor a partes iguales. Padres que no conocen a sus hijos, hijos que no entienden demasiado a sus padres, hermanos que se adoran presuntamente y se asombran al descubrir secretos de sus padres y madres. Diálogos magistrales que aplauden éxitos, ofrecen buenos deseos y mejores consejos pero que siempre flotan en la superficie. El director consigue crear un clima de distancia entre los familiares, conversaciones que se vuelven incómodas porque no existe presencia real. Quizá nos suene este tipo de familia donde todos aparentan navegar viento en popa, pero donde, muchas veces, quedamos tocados o hundidos en medio de la flota.

Fuera del cine, cada uno ocupa también su papel. Abuelos, padres, madres, incluso hijos, llevan un guión aprendido… a veces inconsciente, a veces repetido. Patrones que han mamado a través de generaciones, patrones conocidos que a pesar del sufrimiento que muchas veces originan, se contemplan como lugar seguro.

Las enfermedades, los fallecimientos o los divorcios vienen a desordenar la estructura familiar. Sí, el dolor abre las grietas que dan paso a las profundidades. Marejada familiar que, sin duda, pone el caos a flote. En este caso, a priori, a río revuelto no hay ganancia de pescadores. «La oveja negra» que ya presentía el tsunami emocional se arremanga aunque está acostumbrada a empaparse de dentro a afuera. La mayor parte de los miembros familiares se colocan entonces el chubasquero y las botas para que no le salpique el oleaje. Sin embargo, para evitar la inundación, sólo cabe achicar agua y a la vez hacer limpieza del barro y la basura que había en el fondo. Tiemblan las vigas, se remueven los cimientos, el techo parece venirse encima. Afortunadamente después de la tempestad suele venir la calma. Con el chubasquero hecho jirones, la calma será para el que se haya involucrado en mayor medida en el saneamiento personal y familiar. Quizá algunos hayan decidido sumergir bajo las aguas su viejo personaje, otros hayan optado por barrer los miedos fuera del hogar y unos pocos hayan huido de la tormenta tapándose los ojos. Quizá esta familia, ahora más imperfecta y también más despierta sirva de argumento para una nueva peli.

¿Te apuntas al casting?