Las islas de los niños perdidos

Ojalá este artículo tratara de algo hermoso. Leyendo el título, bien podría ser una revisión de las peripecias de los alegres compinches de Peter Pan. Incluso podría ser una distopía terrorífica pero a la vez hermosa al estilo de la película de Jean-Pierre Jeanet y Marc Caro. Aquella metáfora en forma de aventura para salvar a unos niños de un adulto que robaba sus sueños, se asemeja a historias que tenemos cerca y que no son de ficción. Como sucede a veces en este mundo, la realidad supera a la ficción cuando se trata de crueldad.

Recientemente se publicó el informe anual de personas desaparecidas del Ministerio del Interior. Sólo en Canarias constan actualmente 875 menores extranjeros no acompañados en paradero desconocido. Cuando pasa un año sin saber de ellos, el gobierno autonómico que tenga su tutela puede legalmente desentenderse de ellos. La mayoría son de Mali, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Marruecos (sí, ese país que tiene tanto mismo dinero a raudales para construir estadios de fútbol modernos, como válvulas humanas con las que presionar a Europa para que le suelte aún más pasta con la que pagarse los lujos reales)... Los expertos señalan como voluntarias la mayoría de desapariciones en estos perfiles, ya que desean continuar su viaje al continente cuando llegan a Canarias y sobreviven al viaje en patera (conviene recordar que, de media, se mueren cinco personas al día en la ruta canaria intentando llegar). Incluso comentan que suelen tener ya contactos y el itinerario claro desde su origen (vamos, que no quieren quedarse aquí, por si eso también nos hace reflexionar un poco).

En los últimos años y mientras esto ocurre, a menudo leemos en prensa la desarticulación de alguna red de trata de menores. Operaciones con nombres escabrosos. Casos repetidos hasta la saciedad desde aquí hasta el norte de Europa. Testimonios de fiscales locales o expertos de las fuerzas de seguridad que dan a entender que apenas vemos la superficie, que la impunidad aún es la norma y que se ceba con quienes menos voz tienen, porque son sólo un número, un expediente de paso, una responsabilidad que pasa de manos. Y es ahí donde están las tinieblas, en todo aquello que no sabremos y que no llegará a la prensa. ¿Nos hacemos una idea de lo que estarán sufriendo niños y niñas que se han jugado la vida para terminar vendiendo su cuerpo y su alma en el «paraíso» al que huyeron?

Entre tanta oscuridad a veces hay algún rayo de luz. En medio de la gestapo yankee que rapta a niños de cinco años, gente como Nora Sándigo se juega la vida para que miles puedan tener familia y cariño aunque no tengan dinero ni pasaporte. También aquí hay personas que se hacen red, ONG y colectivos que se preocupan por intentar vigilar los derechos de estas personas sin abandonarlas cuando cumplen la mayoría de edad porque su vulnerabilidad no cambia de un día para otro (los y las llamadas, extuteladas). Jennifer Zuppiroli, experta en infancia en movimiento de Save the Children, señala que «el valor moral de una sociedad se nota en cómo trata a sus niños y a los más débiles». Valor moral y sociedad. Hoy día debemos mirarnos a los ojos unos a otros precisamente como sociedad, mientras hacemos el esfuerzo de recordar o imaginar cada día dónde y cómo estarán cada uno de esos 875 niños perdidos.