Las prácticas perdidas

Sorpresa, estupor y decepción nos ha dejado la noticia de que, por segunda vez consecutiva, el cargo de Director del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) se ha renovado en la misma persona de Orlando Britto Jinorio y que se haya, nuevamente, soslayado toda clase de concurso público y optado por la designación directa desde la Consejería de Cultura y la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Por supuesto, existe el poder ejecutivo para realizar tal renovación contractual por parte de los representantes políticos democráticamente elegidos, y así lo han hecho. Pero, se ha perdido, hemos perdido, la sociedad grancanaria ha perdido, la posibilidad de que brillen las buenas prácticas institucionales, aquellas en cuyo espejo deben mirarse los centros museísticos de Europa, o de todo el mundo, porque hablamos de un centro que empezó con una firme vocación internacional.

El CAAM ha sido y debe seguir siendo eje y anclaje de esa ideología de la tricontinentalidad y de la atlanticidad que nos han permitido vencer la lejanía y la precariedad, e integrarnos, con mucho que aportar, en la historia de la migración, la multiculturalidad y la tolerancia. Estamos hablando de excelencia cultural y de un máximo referente museístico. Decepción, sorpresa y estupor en un amplio espectro de los profesionales del mundo artístico: artistas, curadores, críticos de arte, gestores culturales y las once Asociaciones que pidieron con toda la razón obrando a su favor que se implementaran esas buenas prácticas por las cuales lucho -¡Oh grande ironía!-Federico Castro Morales, Consejero Delegado del CAAM durante una etapa anterior del PSOE en el gobierno del Cabildo de Gran Canaria. Esta, no es una expresión de opinión en contra del actual director. Al contrario. Orlando Britto, en una época conflictiva de grandes incertidumbres, en que estaba en tela de juicio la continuidad del centro por una crisis económica y directiva, decidió cortar amarras con el centro. Yo escribí en la prensa defendiendo su labor y su perfil como conservador. No figura, pues, en mi propósito hacer juicios sobre los directores del CAAM, a quienes he conocido y con quienes he trabajado a lo largo de tres décadas. Todas y todos han aportado su visión y sus ideas de la estética contemporánea. La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria ha declarado estar satisfecha con el rendimiento del actual director al frente del centro. Cuando concluya este periodo del CAAM en el que su director entra en un tercer mandato (su undécimo año), ya la historia evaluará, considerará y se pronunciará. Debemos, eso sí, tener en cuenta un hecho difícilmente refutable: la progresiva pérdida de brillo internacional y de interacción proactiva con la intelectualidad canaria, cuyo momento de esplendor se remonta al CAAM de Martín Chirino.

La presidencia del centro deberá, en el futuro, ya que la posibilidad de hacerlo en el presente se ha desechado, alinear el protocolo y las bases a la candidatura de nuevos directores conforme a ese Manual de Buenas Prácticas que tanto avanzó y defendió Federico Castro Morales en su día. Nos hallamos ante una necesidad de primer orden profesional y cívico-moral que implanta el mérito y la excelencia, además del principio de la renovación directiva, en la gestión pública o semipública de los grandes centros culturales. Toda institución cuya labor y finalidad implique recibir y proyectar las nuevas tendencias, sensibilidades y movimientos de ese complejo fenómeno que es el arte en su acepción internacional debe contemplar el concurso público de méritos en la renovación de un cargo directivo. Y, asimismo, instaurar mecanismos de participación social experta en la definición de opciones que conformen una programación. Verbigracia, y en nuestro caso, un Consejo Asesor con miembros elegidos en función de la identidad e impacto que refrendará la actividad de un centro. Segunda carencia histórica del Centro Atlántico de Arte Moderno, la ausencia del cotejo y la consulta, la ponderación y la selección final de los mejores proyectos. Estos han de prosperar absolutamente al margen de intereses personales y de decisiones unipersonales directivas. De un director que actúe a sus anchas, ya que, «se ha confiado en él» y «lo hace bien» (el entrecomillado es teórico no textual). Ambas situaciones se producen en la ausencia continuada de tales mecanismos de control. Control que no imposición, ya que, un director siempre decidirá y actuará acorde.

Finalmente, como último punto de reflexión, el Cabildo que ha protegido y protege las manifestaciones culturales de esta isla y lo hace ejemplarmente, debe poner fin a la asimetría que existe con respecto a la red de los museos. La gran mayoría de los directores y las directoras del Área de Museos, regida internamente por la administración de la institución, han accedido a sus puestos mediante un proceso de oposición y concurso de méritos. Añado que las Casas Museo, con un presupuesto enormemente inferior, despliegan una labor extraordinaria en el territorio de Gran Canaria. El estatus jurídico del CAAM, ciertamente, lo sitúa aparte, mas, aun así, ha de regir la coherencia de las buenas prácticas. Coherencia que garantizan los procesos del concurso público. Sin este cordón sanitario, sin esta legitimación amplia y social de la renovación de cargos directivos, retrocedemos. Volvemos a maneras y modos del pasado, a confianzas y designaciones directas, a un localismo que nos perjudica. Que no siga siendo así.