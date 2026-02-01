Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Teatro en mayúsculas?

Los hombros del maestro Echanove sostienen un verdadero recital interpretativo, que no deja indiferente y mantiene cautiva la atención de un público ojiplático.

El actor Juan Echanove

El actor Juan Echanove / Ayuntamiento de Teror.

Teatro en estado puro. ‘Esencia’ no es una obra sencilla de digerir y requiere una atención máxima por parte del público, al que se le recompensa con un texto inteligente, hiperbólico, hipersensible y eminentemente disfrutable. ‘Don Juan Echanove’ se come las tablas del Cuyás en cada frase, en cada gesto, en cada aspaviento.

La obra reflexiona de manera muy mordaz sobre el todo: la vida, la realidad, la mentira, la manipulación global o la existencia de Dios, que “tiene forma de perro”. La apuesta acertada del Teatro Cuyás acerca al respetable al fondo escurridizo y maleable de la certidumbre, o de cómo pone en duda una parte de un todo y alienta tanto la fe como la manipulación.

'Esencia' es un prodigio creativo cuyo comienzo, informal, pausado y coloquial, se acaba transformando en una vibrante escenificación rebosante de una complejidad creciente. Un encuentro casual, o no, de dos amigos (Juan Echanove y Joaquín Climent) en el que se ponen en duda sus propias identidades. Los hombros del maestro Echanove sostienen un verdadero recital interpretativo, que no deja indiferente y mantiene cautiva la atención de un público ojiplático.

La intensidad y profusión de ideas que despliega el texto revela un trabajo actoral delicioso en el que incita a la más absoluta reflexión. Esta obra es una invitación explícita a la cavilación infinita y empuja a cuestionar nuestras propias certezas, una prospección sobre la realidad que nos abruma. ¿Teatro en mayúsculas? Por supuesto.

