«Pellagofio», geografía humana de un país en la mochila

Ahí va el hombre, sin dejarse abrumar por la audiencia internaútica que rige los destinos de un periodismo agonizante, ese que nunca conoció las linotipias, que no respiró el viscoso humo de cigarro inundando la redacción del rotativo en el que comenzó a ejercer de párvulo escribidor de noticias. No es el talento el que declina entre los de su quinta profesional; tampoco entre los nuevos egresados. Es la urgencia mediática, la inmediatez digital, ese monstruo que cambió las reglas del juego y que amenaza con hacer desaparecer de las mañanas los desayunos con café y churros y al papel, la reposada lectura de un suceso local impreso sobre su reciclada superficie.

Cada semana Yuri Millares, sociólogo, periodista, escritor, calza una mochila a sus espaldas y va en busca de un país en el que el Tiempo se cuenta por la hechura de las lluvias y los vientos; un país donde las palabras no han perdido su significado original, donde el acento dialectal las hace eternas, casi inamovibles al paso de los años.

Detrás de cada una de ellas existen una y mil historias humanas: la muerte de un animal, el ruido del agua saltando en la acequia, la presencia ausente de un familiar en una foto descolorida colocada sobre una alacena, la innovación desde alpendre hasta la cuidada explotación ganadera, el goteo de una cafetera que busca espantar al frío de las medianías, la finca con el ordenado cultivo de cochinilla, la mudada en busca de frescos pastos…

Portada del Pellagofio de febrero / La Provincia

Yuri inventa un día, hace años, la aventura de Pellagofio para terminar de encontrase con un destino profesional que justifica una pasión secuenciada desde su raíz familiar. Es Pellagofio un impagable testimonio periodístico de culturas e identidades insulares que, generalmente, viven al margen del curso oficial de la Historia. País adentro transcurre la vida por otros caminos: son senderos trazados por personas anónimas, en su mayoría heroínas y héroes, que abrazan el pasado y aún con dificultades lo transportan hacia el futuro. Son pastores, gentes de la pesca, magos de los calderos, santiguadoras, campaneros, parturientas, tejedores, artesanas del barro, costureras, especialistas en la ciencia arqueológica o maquinistas en los pozos de agua.

No es la revista de Yuri Millares un documento de sesuda catalogación etnográfica ni pretende serlo; es un testimonio de vidas que ocurren en una geografía disimulada entre barrancos e islas, la cartografía de un país que habla con su propio lenguaje, que se expresa con una vitalidad aún no suficientemente reconocida a propósito de su importancia en el tejido productivo de Canarias. Es la Memoria, aún habitada por sus protagonistas, pero es también la renovación y actualización de artesanías, de sistemas productivos agrarios y pesqueros, del valor alimentario y gastronómico sustentando el preciado concepto del kilómetro cero.

Con cada entrega de Pellagofio -revista que se presenta desde hace veinte años en LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas como suplemento mensual en papel- su hacedor consigue acercarnos a esa realidad de forma amena y colorista, con unos contenidos y un diseño gráfico que insisten en el objetivo de ilustrar un presente vivo y dinámico, orgulloso heredero de una forma de estar y ser en el mundo. Un periodismo construido desde el testimonio de la cercanía, atravesando la geografía humana de un país, desde aquel lugar que cantara el poeta: «… Como la aguja hilvana los vestidos / como se extrae azúcar de la caña / como el amor despierta los sentidos / como el pájaro vuela y hace nidos / como remonta el alba la montaña…»