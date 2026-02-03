El agosto de las aerolíneas

Una de las primeras consecuencias de la tragedia ferroviaria de Adamuz es el aumento de la demanda de billetes de avión para los recorridos que unen Barcelona con Madrid. Los retrasos debidos a las dudas sobre el estado de las vías y a la psicosis generada tras el accidente se han convertido en un lugar común y la paciencia de los pasajeros tiene un límite. Para muchos usuarios del antiguo puente aéreo será como un regreso al pasado.

La semana ha estado llena de experiencias de quien contaba las horas que tardó en llegar a su destino. Un retraso que se iniciaba en la salida desde las estaciones. Como comentaba una persona en una red social: hasta el agua mineral se acabó en el bar. La próxima vez habrá que ir con cantimplora y fiambrera. A falta de concretar las cifras del cuarto trimestre de 2025, las estimaciones apuntan a que el corredor ferroviario veloz BCN-MAD llegó a los 15 millones de viajeros el año pasado. Solo Iberia transportó a 1,3 millones de pasajeros en 2025 en su puente aéreo. ¿Quién aguantará y cómo se distribuirán? Los responsables de costes y operaciones de las empresas, paganas de muchos de estos viajes, tendrán algo que decir.

Las aerolíneas ya se frotan las manos ante el inesperado agosto que se les viene encima. El viernes un billete de ida y vuelta entre las dos ciudades para el 2 de febrero costaba –según la plataforma que se usara para reservar y los horarios– entre 250 y 400 euros, frente a los cien euros, diez más arriba y abajo, que costaba el viaje al tren de nunca se sabe a qué hora llegarás. El precio medio de las tres compañías que ofrecen el servicio ascendió a 50 euros por trayecto en el tercer trimestre, según la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

Óscar Puente, ministro de la cosa, dijo ante el Senado «haber establecido contactos con compañías del resto de medios de transporte de viajeros para intentar incrementar la demanda sin que suban desorbitadamente los precios». Aprovechó para agradecer a Iberia (pertenece al grupo hispanobritánico IAG, al igual que Vueling, Level y British Airways, entre otras) «haber incrementado los servicios que proporcionaba y haber topado, tanto los billetes normales como los billetes executive, para evitar precisamente que en estas circunstancias la gente tenga más dificultades para viajar».

Que los agradecimientos de ayer no se conviertan en críticas mañana. Nadie puede discutir al ministro más conocido del Gobierno español haber dado la cara desde el principio y haberse mojado estos días, a veces sin demasiada red, debido a la vehemencia inherente en su carácter. A Puente no se le ha acabado la faena, aún tendrá mucho que dirigir y decidir frente a los interrogantes que siguen encima de la mesa. Para empezar, buscar las causas definitivas y las culpabilidades del accidente, soldadura mediante.

Y después: asegurarse de que volver a ir en tren de alta velocidad es seguro y fiable. Su objetivo: que vayan a 350 km/h y que sustituyan definitivamente a los vuelos de corto recorrido; a corto plazo, ya no es posible.