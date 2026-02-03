Barroco frenético

Nervioso, alterado e, incluso, desquiciado el concierto que nos ofreció, con una excelente entrada en el Teatro Pérez Galdós, el grupo Il giardino d’ amore, que comanda Stefan Plewniak dentro del 42º Festival de Música de Canarias.

Hemos saludado desde aquí lo bienvenidos que son los conciertos de música barroca que, poco a poco, han desaparecido de la programación de las orquestas, de modo que sólo podemos oírla si nos visita algún grupo especializado, como este «jardín del amor» de carácter muy singular, pues aun siguiendo estilísticamente en sonido y articulación la línea historicista, está más cerca del espectáculo de exhibición que de un riguroso entendimiento del pathos profundo de estas músicas.

La dinámica del concierto, bajo el tema del nacimiento del concierto, fue muy fluida, usando algunas excelentes músicas para las transiciones entre repertorios o salidas y entradas de músicos. Así fueron muy disfrutables el Tambourine de Leclair o los Curtain tune de Locke y, especialmente, el rítmico de Purcell.

El grupo de 11 instrumentistas tocó todo el repertorio de memoria, por lo que, asombro aparte por esta gesta, su implicación escénica en el espectáculo era muy natural, con idas y venidas, cambio de formatos e implicación total. Además, se añadieron en varios momentos elementos de pequeña percusión atractivos, aunque de dudoso rigor musical.

Y aunque el programa fue ameno, con fragmentos de conciertos en algunos casos y donde se interpretaron sólo tres obras completas - Concerto Grosso n.º 4, Op.6 de Corelli, la sonata de Tartini y el Concerto para dos violines Per Eco in lontano - las ejecuciones fueron muy irregulares en cuanto a propósito y estilo, y más de lo deseado en una correcta afinación.

Stefan Plewniak es un showman, ataviado como si fuera el prete rosso, es decir, Vivaldi. Se movía incesantemente por el escenario, presentaba en español el programa; gruñía, gemía y gesticulaba más bien como Paganini y sí, también tocaba el violín. Con un exceso de dopamina, todas sus versiones fueron en exceso nerviosas, con un arco siempre muy agresivo, articulaciones secas y una agógica entre extravagante y a veces desquiciante - Corelli -.

Es indudable su virtuosismo, pero incurrió en la astracanada más de una vez de cara a la galería. Lo mejor: los Vivaldi, la sonata del trino del diablo de Tartini o la transcripción de la Imitazione delle Campane, aunque deseando un cierto reposo y paladeado de una dinámica más diversa. Lo peor, sin duda, un Bach enfocado muy bien en carácter sonoro, pero muy lastrado por una afinación defectuosa.

Sin notas al programa y detalles, no podemos nombrar a otros solistas que intervinieron con buenas prestaciones, tanto violinistas como un bajo continuo muy bien compenetrado, aunque Plewniak los fue presentando a modo de banda de recital rock con su característico ingenio. Lo cierto es que el grupo estuvo muy bien en el original primer movimiento de la Sinfonía Los elementos de Rebel, aunque le faltara instrumentación y, en general, los momentos de transición ya nombrados con una sonoridad atractiva y bien empastada.

Como propina, como no, el Presto del Verano de Vivaldi, vertiginoso y brillante. El público estaba entusiasmado. Y es que en realidad fue un concierto disfrutable si obviamos gruñidos, gemidos, desafinaciones o el cuenta pasos de la aplicación del móvil.