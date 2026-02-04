Razones para seguir trabajando: el empleo como cimiento de vida

A menudo, en la gestión pública, corremos el riesgo de que los árboles no nos dejen ver el bosque. Nos inundan las hojas de cálculo, las estadísticas y los porcentajes. Pero si hay una cifra que siempre leo con el corazón en un puño y con la máxima atención, es la del paro. Porque sé que detrás de ese número no hay una estadística; hay padres y madres de familia, hay jóvenes con sueños pausados y hay hogares que necesitan estabilidad.

Por eso, cerrar el año 2025 con la noticia de que el desempleo ha bajado en Arucas es, sin duda, el mejor regalo que podíamos recibir.

Una tendencia que habla de confianza

Los datos son claros y esperanzadores: cerramos diciembre con 138 personas menos en las listas del paro respecto al año anterior, situándonos en 3.012 desempleados. ¿Es suficiente? Nunca. Mientras haya un solo vecino en Arucas que quiera trabajar y no pueda, nuestra tarea no habrá terminado. Pero mentiría si no dijera que estos datos confirman que Arucas avanza en la buena dirección.

Esta bajada no es fruto de la casualidad ni de la magia. Es el resultado de un esfuerzo colectivo titánico:

De nuestros empresarios y autónomos: Los verdaderos valientes que levantan la persiana cada mañana, que arriesgan y que confían en Arucas para invertir y contratar.

De la estabilidad: El empleo huye del ruido y busca la calma. Hemos logrado que Arucas sea un municipio serio, fiable y atractivo para la inversión, donde se puede planificar a largo plazo.

De la gestión pública: Desde el Ayuntamiento hemos puesto todo nuestro empeño en dinamizar la economía local, apoyar al comercio y facilitar las cosas a quien quiere emprender.

El trabajo: la mejor política social

Hablo mucho de ayudas, de dependencia y de protección. Pero siempre llego a la misma conclusión: la mejor política social, la más efectiva y la que más dignidad otorga, es el empleo.

Un contrato de trabajo es mucho más que una nómina a fin de mes.

El empleo es salud mental: nos hace sentir útiles, parte de un equipo, activos.

El empleo es libertad: permite a nuestros jóvenes emanciparse y a nuestras familias planificar sus vacaciones o la educación de sus hijos sin angustias.

El empleo es comunidad: cuando la gente trabaja, consume en nuestros barrios, participa en nuestras fiestas y da vida a nuestras calles.

Mirando al 2026 con ambición

Estos 138 vecinos que han encontrado una oportunidad este año son 138 historias de esperanza. Pero mi pensamiento hoy está también con los 3.012 que siguen esperando.

A ellos quiero enviarles un mensaje claro: no nos vamos a conformar. Estos buenos datos no son para la autocomplacencia, son gasolina para seguir acelerando. En 2026 vamos a redoblar esfuerzos en formación, en captación de inversiones y en planes de empleo.

Queremos que Arucas siga siendo no solo un lugar maravilloso para vivir, sino un lugar excelente para trabajar. Porque construir una ciudad próspera es la única manera de construir una sociedad justa.

Sigamos remando juntos. El rumbo es el correcto.