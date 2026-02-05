Hacienda perpetua

En uno de los recientes cónclaves navideños, me espetaba mi buen amigo Pepe con cierta entonación provocadora, que «Hacienda funciona muy bien», y que de no ser por el rigor de dicho organismo en su afán recaudatorio, «¡aquí no pagaría ni el Quico!».

Pues sin quitarte parte de razón, amigo mío, yo creo que en muchos aspectos se están pasando en su celo impositivo.

Por citar tan solo un par de ejemplos en el mundo del famoseo, el futbolista y entrenador Xabi Alonso tuvo que sufrir los embates de la Agencia Tributaria, defendiéndose de un supuesto delito durante años, en un pleito que terminó con su exoneración. Pero para ello hubo de litigar en sucesivas instancias, y a lo largo de casi 4 años dándole la razón finalmente la Audiencia Nacional, y ante el empecinado recurso de Hacienda, también finalmente el Tribunal Supremo. Hace escasas semanas los intérpretes de la celebrada serie televisiva Cuéntame, Imanol Arias y Ana Duato vieron culminada una denuncia de Hacienda por evasión de impuestos, en la que se les amenazaba con multas millonarias y más de 20 años de cárcel.

El primero pactó un acuerdo con la Agencia Tributaria, con 2 años de cárcel y una multa millonaria. La segunda, en situación contributiva parecida, optó por mantener su inocencia en los tribunales, que la exoneraron de toda culpa. (Hacienda no se contentó con ello sino que decidió hacer recaer la responsabilidad de lo denunciado sobre el asesor fiscal de la actriz).

Estos ejemplos no son excepcionales. De hecho en aquellos casos en los que el contribuyente se atreve recoger el guante y defender sus derechos en vez de negociar un acuerdo, nada menos que el 40%los expedientes los pierde Hacienda. Es sin duda una situación desigual entre el Goliat Hacienda, que cuenta con todos los recursos del estado, y un David contribuyente que antes de empezar a defenderse de un caso que le pueda parecer injusto, tiene que depositar onerosas fianzas y prepararse para años de incertidumbre, a merced de la insufrible lentitud de los tribunales. Además de una espada de Damocles que llevará colgada sobre su cabeza durante años. Mientras que el inspector de la Agencia que le ha puesto la denuncia, puede esperar tranquilamente, pues pierda o gane, se le respeta tanto la comisión como la total ausencia de responsabilidad en caso de fallo desfavorable.

Sin entrar ahora en algún caso en el que Hacienda haya podido actuar a las órdenes de intereses políticos, parece evidente que estamos aquí ante una situación de flagrante desigualdad. Como también parecen corroborarlo las instituciones que velan por un trato justo del contribuyente. No hace mucho tuvo que intervenir la justicia, en el llamativo «caso del impreso 720» donde las penalizaciones impuestas por Cristóbal Montoro por un simple descuido o error en la declaración podían conllevar multas capaces de arruinar al interesado.

De hecho no deben estar tan justificadas las actuaciones de la Agencia Tributaria cuando un bufete internacional, Amsterdam & Partners, tiene puesta una denuncia a la Administración en ese sentido, por “vulnerar de forma sistemática el estado de Derecho”.

En fin, yo creo Pepe que las cosas no están claras, y si te parece podemos dejar para otro día una complementaria discusión sobre la confusión entre la elevada empero tolerable presión fiscal de nuestro país, y el esfuerzo fiscal real, absolutamente insoportable, casi un 20% por encima de la media europea.