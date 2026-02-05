Tiempo de cuaresma

Hoy día casi hay que pedir perdón por la osadía de escribir sobre este tema. Muchos lo considerarán anacrónico y alejado de la sensibilidad actual. Sin embargo, un tanto ensombrecida por el bullicio carnavalero, que en nuestra tierra acostumbra a prolongarse hasta bien entrada la primavera, con el Miércoles de Ceniza entra la cuaresma de manera sigilosa, y su mensaje contracorriente a lo que se lleva, pero interesante y oportuno donde los haya.

En líneas generales, la cuaresma se refiere a los cuarenta días previos a la celebración más importante del cristianismo, como es la muerte y resurrección de Jesús. En esto coinciden todas las confesiones cristianas, con algún matiz de calendario. El cuarenta es uno de los números simbólicos y cabalísticos que recoge la tradición bíblica, y que hace referencia al comienzo de una etapa y al cumplimiento de la misma: cuarenta años transcurrieron desde la salida de los israelitas de Egipto hasta asentarse en la tierra prometida; cuarenta días con sus noches estuvo navegando el arca de Noé sobre las aguas del diluvio; cuarenta días permaneció Jesús retirado en el desierto antes de iniciar su vida pública; cuarenta días contamos desde la Resurrección hasta la fiesta de la Ascensión. Así, en nuestro caso, los cuarenta días de la cuaresma vienen a simbolizar el tiempo necesario para celebrar la resurrección de Jesús, debidamente renovados y enriquecidos interiormente.

Pero centrándonos en su contenido, la tradición, mitigada por las interpretaciones que nos propuso el Concilio Vaticano II, nos propone como mejor programa de preparación para celebrar el misterio, tres acciones precisas y concretas: oración, ayuno y limosna. La práctica de la oración, como experiencia interior de unirnos con Aquel en quien todos somos nos movemos y existimos. Precisamente estos días, las víctimas del trágico accidente ferroviario nos han dado una sublime lección al testimoniar cómo en la vida se nos presentan situaciones extremas que no encuentran respuesta simplemente con el recitado de unos poemas y un concierto de violín. Las experiencias más determinantes del ser humano pueden tener una hondura tal, que únicamente se sacian desde una vivencia trascendente donde conseguimos adentrarnos hasta la presencia viva del Dios que vive con nosotros y en nosotros.

La práctica del ayuno, como manera de responder a las demandas de nuestro cuerpo. Puede constituir un medio eficaz para alcanzar el nivel necesario de austeridad en nuestra vida y comprender así cuánto necesitamos ser dueños de nosotros mismos para administrar sensatamente nuestros deseos, nuestros instintos, y mantenernos equilibradamente firmes ante posibles adicciones. Personalmente admiro la entereza con que los fieles del islán viven de esta forma el mes de Ramadán, y parece ser que está sobradamente probada su razón.

La práctica de la limosna, como forma eficiente de solidaridad con las personas en situación o riesgo de marginalidad. Limosna no como forma de desprendernos de lo que holgadamente nos sobra, sino como compartir generosamente cuanto somos y tenemos. Compartir que es mucho más que dar, porque el dar sin generosidad de corazón, poco ayuda a crear una sociedad mejor avenida. Dar sin darnos no importa tanto, aunque también vale. Ya se nos ha dicho que estamos muy equivocados si decimos amar a Dios, pero nos olvidamos de quienes están a nuestro lado. Un programa que trasciende el ámbito de la religión, porque abarca todos los tramos de la persona: la vida interior, la dimensión física y el compromiso social. Muchos programas actuales de crecimiento personal nos proponen eso mismo, aun con otro nombre o con otras expresiones.

Comienza la cuaresma con el rito de la ceniza en la frente, poniendo nuestros pies en la pura realidad que somos, pero proyectándonos hacia la luz de la Pascua como esperanza de vida. Ojalá esa luz no se ensombrezca entre los brillos y las charangas del carnaval.