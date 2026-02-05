Trenes que no debieron partir

En un mundo tan tecnificado como el que nos ha tocado vivir, es casi impensable encontrar a alguien que, al menos en alguna ocasión, no haya viajado en avión o en tren, y que, por unos instantes y durante el trayecto no hubiese temido por su vida. Probablemente cada uno guarda un episodio o acaso algo parecido y de cuyo trance salió airoso, pero sin embargo temió. Conservo un recuerdo de un suceso desagradable al respecto durante el trayecto en tren de Florencia a Parma, aunque por fortuna fue más temor o causa aparente. Supongo que la catástrofe de Adamuz en mayor o menor medida a todos concierne porque la seguridad se encuentra comprometida como muestran recientes y no tan recientes percances.

En esta disposición consideramos prima facie dos tipos de catástrofes: pero, en esta ocasión nos ocupan las denominadas catástrofes antrópicas. Son aquellas causadas voluntaria o involuntariamente por la mano del hombre. Me referiré a las otras catástrofes sólo mencionando que son del tipo que, por incontrolables, están fuera del radio de acción de lo humano. Su matriz ofrece una muestra de liberación de la propia naturaleza, y tan desmedida es su explosión energética, que produce una cesura insalvable frente a la voluntad del hombre y sus esfuerzos por contrarrestarla. Nada puede hacerse, por lo lejos que está de su alcance y manejo. Y por ello mismo, cuando por desgracia se presenta, se recurre por defecto a oficios metafísicos y ejercicios de auto apaciguamiento.

Pero a las que nos referimos en cuestión, precisamente porque su causa obedece a una deficiente gestión, son de pleno dominio humano. Pues un aparato de servicios profesionales de prevención, neutralización y supervisión, monitorizan su estado antes de que se desencadenen. Si es así, no es por otra causa, lo es debido a deficiencias estructurales e impericia. Por ello mismo corresponde a esos servicios aludidos neutralizarlas. Y esa responsabilidad de neutralización recae especialmente en quienes disponen, deciden y ordenan la cadena de custodia de seguridad. Son las catástrofes que no deberían haber ocurrido de mediar una escrupulosa supervisión.

En un momento Zygmunt Bauman, de modernidad líquida y socialmente cambiante, adaptándose a la profundidad superficial de las redes sociales el escenario es distinto. Es uno cuya irrealidad cree sustituir lo real y vive inadvertidamente la ilusión de que forma parte ella y que ella forma parte de la realidad, cuando que, porque lo ha olvidado, la realidad discurre por otros raíles. Me sugiere paralelamente la reflexión de Indro Montanelli y su pensamiento incómodo acerca del periodismo y su profundidad. Este relativismo licuado, en ocasiones se transforma en precondición del desastre. Uno de esos errores es suponer que, al fin y al cabo, los fenómenos cotidianos se nos presentan desenfocados y por esa misma condición concita la consideración de que el celo profesional prejuicia exceso de rigidez. Sobra aducir que minusvaloran la razón quienes albergan la esperanza de distraer la realidad o descargar la responsabilidad en la fatalidad del destino. Y no es el destino la causa de la catástrofe y sí lo es ciertamente la incompetencia.

Porque, ¿qué otra cosa pudo haber sido la causa o causas de la catástrofe de Adamuz? Descartamos la intervención extraterrestre, la aleatoriedad ultraterrena nos parece demasiado intervencionista por cuanto supone señalar un tren que recorre la vía mientras sus viajeros duermen o descansan. Pensarlo así cuando menos resulta burlesco. Considerarlo Moira es usar la cultura para exonerarse de responsabilidad y aceptar mágicamente que las causas generadas son incausadas. No es, supongo, un designio, sino errores que absorben otras personas con sus vidas y su cadena de consecuencias. Ante este giro, lo más probable es que el detective indague entre los responsables al cuidado de todo el sistema. Por lo dicho hasta aquí, lo que ha ocurrido descansa en que la migración de la práctica de la excelencia abona el sistema subsiguientemente al desastre. La catástrofe de Adamuz hubiera sido evitable, incluso de menos gravedad, si hubiese actuado la práctica de la excelencia, lo cual la sospecha de inobservancia pende en la cadena de la custodia de seguridad.

El filósofo Daniel Dennett sostiene que la excelencia es un orden superior de organización de las cosas, es decir, una implicación más profunda. No debe ocultarse que hablar de la práctica de la excelencia en estos momentos remite a profesionalidad y compromiso. Desde hace algún tiempo parece que cuando se nombra a doña excelencia se tuerce el gesto y se desanima al personal. Se menciona a la sombra de una neutralidad vergonzosa y de clase, reprochable por un malentendido principio de igualdad

En un retazo de su autobiografía, el filósofo Daniel Dennett muestra cómo la práctica de la excelencia permite una vida más segura y agradable. Concede a la excelencia una virtud que remite a una equivalencia con Dios. Es una muestra de su convicción respecto al poder de la excelencia. En la referida autobiografía, He pensado, Daniel Dennett confiesa que fue sometido a una intervención quirúrgica de corazón, a vida o muerte, estadísticamente desfavorable. Al salir del hospital subrayó que la excelencia fue quien le salvó la vida. Asume que la excelente preparación profesional del cirujano y de su equipo médico, la excelencia de la organización del hospital y al personal que lo atendió, el conocimiento que ejerció cada agente implicado en grado máximo le salvaron la vida. Por consiguiente, desde esta perspectiva, cambiando lo que haya que cambiar, la catástrofe de Adamuz (en la que murieron 46 personas) señala, como es lógico, la inobservancia de prácticas de excelencia.