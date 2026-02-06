Manuel Ponce de León entra en la BAC

Manuel Ponce de León es el protagonista de la monografía número 88 de la Biblioteca de Artistas de Canarias (BAC) la prestigiosa colección auspiciada por la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.

Manuel de León y Falcón (Las Palmas 1812-1880), conocido artísticamente como Manuel Ponce de León fue una de las figuras más importantes de la vida cultural de nuestra ciudad en el siglo XIX. Formado en la Real Academia de San Fernando es responsable de una parte importante del patrimonio más valorado del casco antiguo capitalino. La imagen actual del entorno de la plaza del Espíritu Santo, en el corazón de Vegueta se debe a sus proyectos, la propia fuente y algunos de los edificios más destacados de la calle son obra suya.

La autora de esta este volumen, como no podía ser de otra manera, es la catedrática de Historia del Arte María de los Reyes Hernández Socorro, Mayeye, cuya tesis doctoral, brillantemente defendida en 1989, titulada Don Manuel de León y Falcón, arquitecto y pintor: un representante de la escuela de Madrazo en Canarias, constituyó un auténtico rescate del personaje y una solida reivindicación de su legado. En 1992 publicó «Manuel Ponce de León y la arquitectura de Las Palmas en el siglo XIX», demostración de su importante aporte como proyectista en la renovación urbana de nuestra ciudad en las décadas centrales de la centuria decimonónica, una impronta todavía presente y muy valorada a pesar de la desidia en la protección de nuestro patrimonio arquitectónico histórico. La monografía «Manuel Ponce de León y Falcón, pintor grancanario del siglo XIX», publicada en 1996. ofrece un recorrido minucioso y exhaustivo a través de su producción pictórica.

Este bagaje permitió a Mayeye afrontar con solvencia una ambiciosa iniciativa: «Un artista para una ciudad y una época: Manuel Ponce de León», la exposición comisariada con motivo de la inauguración en 2004 del edificio cultural Ponce de León, la sede en Vegueta de la Fundación Mapfre Guanarteme. El inmueble había sido proyectado por el artista para servir de suntuosa residencia al matrimonio formado por su sobrino Juan María de León y Sebastiana Manrique de Lara. El renovado edificio acogió una gran cantidad de pinturas salidas del pincel de Ponce de León, minuciosamente estudiadas y catalogadas en dos gruesos tomos por Hernández Socorro.

La presente edición forma parte de una de las iniciativas culturales mas exitosas y valoradas en nuestras islas, la Biblioteca de Artistas de Canarias. La sobria y elegante maquetación de Claudia Gaviño y las magníficas fotografías de Fernando Cova nos permiten apreciar detalles y matices imposibles de percibir en una publicación que no ofreciera los estándares de calidad mantenidos, desde su brillante inicio en 1991, por los responsables de esta colección.

Un detalle del hermoso retrato de sus sobrinas, las hermanas Luisa y Dolores de León y Joven, figura en la cubierta del libro. La imagen de candor y compostura ofrecida por las adolescentes nos anuncia la estética decimonónica propia del artista y la inmersión en el arte y la cultura del siglo XIX canario ofrecida por el profundo estudio de la autora. El libro se presentó ayer en el Centro de Arte La Regenta.