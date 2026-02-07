Cada día se diagnostican en España 800 casos de cáncer. Personas que ese día se levantaron como cualquier otro, con sus actividades, sus planes para las próximas semanas y meses, necesidades de la familia o responsabilidades laborales. El diagnóstico de cáncer les ha cambiado la vida. A partir de ese puñado de palabras los planes en la agenda serán otros y se incluirán otro tipo de citas.

Tras el diagnóstico, que a veces cuesta comprender, el cáncer suele implicar procesos prolongados, decisiones complejas y un impacto que trasciende lo estrictamente biomédico, afectando a la vida personal, familiar, social y laboral. Muchas veces se olvida que el paciente, tras el diagnóstico de cáncer, sigue siendo una persona, con sus circunstancias familiares, sociales, profesionales, etc. No es un caso más de cáncer, soy yo con cáncer y es necesario personalizar también la atención a cada una de esas necesidades. La incertidumbre, el desgaste emocional y la necesidad de apoyos múltiples forman parte de esta nueva realidad vital. Por este motivo, los pacientes y familiares reclaman una atención oncológica más humana e integral.

Resulta casi paradójico que hoy en día, los pacientes y su entorno, tengan que reclamar una asistencia oncológica más humana. Humanizar la atención implica situar a la persona, de verdad, en el centro del sistema, no solo desde una perspectiva relacional o ética, sino también como un elemento con impacto directo en la salud, en los resultados clínicos y en la experiencia del proceso asistencial. No podemos olvidar que los pacientes no son un número de historia clínica. Los pacientes y su entorno son los protagonistas de la asistencia oncológica. Escuchar la voz del paciente debe ser una prioridad para, en primer lugar, entender y comprender, pero, también, para acompañar y adaptar la atención a las necesidades de cada paciente y su entorno. Los pacientes nos dicen “La autonomía sin suficiente respaldo informativo puede ser angustiosa” “El médico se tiene que asegurar de que el paciente lo ha comprendido”.

La información adecuada, el respeto por el paciente y la asunción de que, todo el proceso asistencial existe por y para el paciente, debe guiar el día a día de los profesionales implicados. La Asociación Española Contra el Cáncer insiste por ello en reforzar la autonomía y participación de las personas afectadas en el proceso de atención oncológica. Humanizar la atención sanitaria implica garantizar el derecho de cada persona a comprender su situación, tomar decisiones informadas sobre su salud y participar en el sistema que la atiende. El consentimiento a recibir tratamientos complejos y muchas veces limitantes de la actividad diaria no puede tomarse sin el pleno conocimiento de quien los va a recibir y sufrir. No debe haber excusas como “es que es muy complejo…” “no lo entendería…”. Cuando vamos a cualquier tipo de profesional con un problema doméstico, esperamos que nos explique el problema, nos ofrezca las posibles soluciones y asumimos que nosotros tomamos la decisión que más se adapta a nuestras preferencias, cuanto más en un diagnóstico de cáncer y de tratamientos sobrevenidos. Por ello se debe garantizar el derecho de cada persona a comprender su situación, tomar decisiones informadas sobre su salud y participar en el sistema que la atiende La creación por parte de la Asociación de la Red dePacientes con Voz pretende incluir la vivencia del paciente en la asistencia oncológica.

Pero de nada sirve comprender el diagnóstico y los tratamientos propuestos si la organización asistencial no se adapta a las necesidades de la persona con cáncer. Hoy día la asistencia oncológica esta fraccionada en múltiples servicios médicos independientes, donde el paciente y su familia van de puerta en puerta, de una opinión a otra y atravesando un océano de citaciones, salas de espera y procedimientos diferentes, incluso hospitales diferentes. La Asociación propone abordar el tratamiento de la persona con cáncer de una manera holística comoeje asistencial. Humanizar la atención sanitaria es comprender que cuidar no es solo tratar una enfermedad, sino acompañar a una persona en todas sus dimensiones. Crea una sola puerta donde el paciente y su familia puedan recibir la asistencia oncológica, sin olvidar todo aquello que puede ayudar al tránsito por los procesos de diagnóstico, tratamiento y, muy importante, seguimiento del cáncer. Debemos mejorar todos aquellos elementos que determinan profundamente la experiencia de las personas, los tiempos, los circuitos, la burocracia, la intimidad o los espacios asistenciales. La ayuda de soporte nutricional, psicológico, estético, o de actividad física son prioritarios. Minimizar los efectos adversos de los tratamientos utilizando todas las herramientas disponibles, debe ser una prioridad para los proveedores de salud.

Pero el espacio físico donde se produce esa asistencia oncológica, debe ser acorde con las personas que se ven forzados a utilizarlos por su enfermedad. La Asociación Española Contra el Cáncer urge a promover espacios asistenciales humanizados yaccesibles. Humanizar la atención sanitaria comienza por el lugar donde se produce el encuentro entre la persona y el sistema de salud. Debe invertirse en espacios accesibles donde se trate de maneraintegral a pacientes y familiares. Esto permitirá desarrollar el bienestar psicológico y social como un derecho estructural, inseparable del cuidado clínico a lo largo de todo el proceso asistencial, desde el diagnostico hasta la supervivencia o los cuidados al final de la vida.

Nada de esto será posible si los profesionales responsables de la asistencia oncológica, no participan de esta visión del paciente como ser humano protagonistadesuenfermedad.Lahumanizaciónyasistenciaintegraldependede que los profesionales estén adecuadamente formados en humanización, comprendansuimportanciaytrabajenenposdeconseguirunaasistenciaintegral para el paciente oncológico.