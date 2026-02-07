El venezolano de a pie y el derecho internacional. El catire (Trump) justiciero y el sepulcro blanqueado (Sánchez)

El venezolano de a pie estuvo sometido al bombardeo verbal de Alo presidente desde 1999 hasta 2012. Aprendió que había votado en un referéndum por la Constitución más bonita del mundo porque podía sacar del poder al presidente de Venezuela a mitad del mandato con un referéndum y con un artículo de la constitución. Aprendió que los adecos (partido democracia social) y copeyanos (partido democracia cristiana) habían sido corruptos y por eso su bienestar no era bueno. Con la revolución bonita, pacifica, pero armada iba a cambiar todo.

26 años después el venezolano de a pie esta mucho peor que con los adecos y los copeyanos y su industria petrolera que era la gallina de los huevos de oro de Venezuela tiene la gripe aviar y ya en vez de dar petróleo lo que da es pena y necesita que venga el imperio gringo y los colonialistas europeos al rescate como a principios del siglo XX.

El venezolano de a pie aprendió mucho de derechos humanos porque la ONU mando varias misiones que hacían reportes que el régimen negaba. Aprendió de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que hasta tuvo oficina en Caracas, así como la organización de los de derechos humanos.

El venezolano de a pie tiene un PhD (Doctorado) en diálogos con el régimen (como 15 diálogos) y un Ph D en elecciones (como 35). Y muchas manifestaciones que eran como mareas humanas. El superlativo asturiano diría “” mareonas””

Aprendió que cuando una corte suprema de justicia de 20 magistrados no hace lo que dice el gobierno se aumenta a 30 y ya nunca le lleva la contraria al régimen.

El venezolano de a pie aprendió que los diálogos y elecciones son papel higiénico mojado lo mismo que los derechos humanos, el tribunal de La Haya y todos los derechos que deben proteger a los ciudadanos. En el 2015 gano la mayoría en la Asamblea, pero no pudo ejercer porque la corte suprema bloqueo los diputados de Apure para que no hubiese mayoría absoluta.

El venezolano de a pie cree tanto en los organismos internacionales que 8 millones emigraron hasta caminando y cruzando selvas muriendo en el camino.

Sabe muy bien quien fue el ex presidente de Colombia Gaviria y el centro Carter (hasta el 2024 el centro Carter aceptaba las elecciones)

El venezolano de a pie encontró por fin una mujer líder, con muchas agallas, valiente e inteligente y muy “” viva”” (astuta) como el venezolano de a pie. El 28 de julio de 2024 el venezolano de a pie fue a votar una vez más, pero no pudo votar por María Corina Machado (MCM) la mujer valiente. Tampoco pudieron votar los 8 millones que estaban fuera. MCM escogió de suplente a otra mujer y el régimen la inhabilito también. Entonces MCM escogió un gallo tapado, Edmundo Golzalez Urrutia (EGU). MCM que conocía muy bien las trampas del régimen porque había fundado una organización (Sumate) para demostrar que la compañía que hacia las elecciones automatizadas era un fraude usando una expresión criolla “” los madrugó”” y tenía las actas antes que hiciesen la jugada maestra. EGU gano con el 67% a pesar de todas las trampas. Esta vez hasta el centro Carter dijo que MCM tenía razón.

Pero el régimen cumplió su palabra. Había dicho por boca de sus dos más destacados dirigentes que las elecciones las ganarían por las buenas o por las malas y por las malas fue. Además, con represión brutal y metieron la cárcel a unas 900 personas, los llamados presos políticos.

El 3 de enero 2026 ocurrió algo diferente.

En la edad media los señores feudales imponían su voluntad a los vasallos y súbditos. En los bosques de Sherwood surgió un arquero que donde ponía el ojo ponía la flecha. Era un justiciero que se impuso sobre los señores feudales. Era Robin Wood.

El 3 de enero el Catire gringo (rubio en criollo) en vez de arco y flechas vino con aviones y barcos y se llevó al dictador. El Catire fue justiciero.

Ahora el sepulcro blanqueado español (y otros muchos dirigentes de gobiernos) se desgarra las vestiduras porque se violó el derecho internacional y la soberanía. El venezolano de a pie sabe que la soberanía reside en el pueblo, y si el da permiso puede venir el Catire. La paradoja es que 8 millones de venezolanos pueden expresar su alegría, pero no los venezolanos que viven en Venezuela porque van presos. Al venezolano de a pie le han violado sus derechos y físicamente también a algunos. Y el venezolano de a pie sabe que hay dos reglas en las leyes. Una es el espíritu de la ley y una ley no puede estar para proteger a un dictador que no respeta las elecciones. La otra es que una ley sin autoridad que la defienda es papel higiénico mojado. Ejemplo. En Curacao hay las mismas leyes que en Holanda porque son parte del reino holandés. En Holanda una pareja va a una fiesta y uno bebe y el otro se cuida con la bebida porque va a manejar el carro/conducir coche. En Curacao los dos beben sin problema. En Holanda te chequean. En Curacao muy rara vez. Lo mismo con los semáforos. En Holanda se respetan en Curacao mucho menos. Para que sirve la ONU, La OEA, la Carta democrática, el tribunal de La Haya etc. si al pueblo venezolano no se le respetan los derechos elementales.

Que venga un justiciero y que arregle la vaina y respeten su votación del 28 julio 2024.

El sepulcro blanqueado carpetovetónico y presumido, Sánchez, habla de derecho y es un gran violador de derechos. Dice que España es una democracia plena y piensa que Latinoamérica es pura república bananera.

Pero resulta que España es una monarquía bananera porque nadie ejecuta la autoridad sobre la ley. Hoy día el sepulcro blanqueado presumido está contribuyendo de manera significativa a que España sea lo que era la Alemania de Hitler con el nazismo donde se discriminaba a los no arios. O Sudáfrica donde se discriminaba por el color, el apartheid. O USA con su Ku Kus Klan. En España hoy día se discrimina con el idioma. Si no hablas el idioma catalán o vasco en esas regiones no puedes optar a ciertos trabajos. Y hoy día se hacen leyes para pagar con amnistía 7 votos. Judas vendió a Cristo por unas monedas y el sepulcro blanqueado está vendiendo derechos a dos regiones para poder seguir en el poder y ya hay españoles de primera categoría y de segunda y eso va contra el derecho. Estas 2 regiones reciben más plata para votar a favor de que el sepulcro blanqueado se quede en el poder. Comprar votos es delito, pero si ninguna institución sale a defender las leyes eso es una democracia bananera y de eso sabe el venezolano de a pie.

En 1768 el rey Borbon Carlos III publico las ordenanzas para regular la disciplina etc. en los ejércitos y se aplicó al subsuelo. Desde 1768 todo lo que hay debajo de la tierra es del rey, ahora del estado. Carlos III era el déspota ilustrado y seguimos con esas ordenanzas.

El rey Juan Carlos otro Borbon elimino las ordenanzas del ejército, pero no las del subsuelo y eso es de democracia bananera. Y todas las repúblicas latinoamericanas siguen teniendo las ordenanzas de un rey y no las han abolido a pesar que ha sido la causa de corrupción.

A Juan Carlos lo critican por ser una bragueta loca y por aceptar regalos de mucha plata y en metálico. Eso está muy mal. Personalmente creo que ha sido el mejor Borbon. Los Austrias crearon el imperio español y los borbones lo perdieron. A Juan Carlos lo que más le critico es que tenía todo el poder absoluto heredado del dictador Franco, pero les dio a los españoles una democracia bananera. En España los españoles no votan por diputados que los representen en el Congreso sino por sectas (partidos políticos que nombran a dedo los diputados). En España el pueblo no elige al presidente. Lo eligen los diputados que han elegido las sectas. El sepulcro blanqueado presumido no ha ganado ninguna elección y es presidente a base de comprar votos que resultan en discriminación ciudadana. Y eso es delito. Y en España las minorías resulta que su voto vale más que el de un ciudadano normal. En el Congreso 2 minorías (vascos y catalanes en total unos 9 millones de los 49 millones que hay) tiene la llave de las votaciones y ellos están representados por vascos y catalanes. El espíritu de una ley debe ser para respetar las minorías no para que las minorías obtengan más beneficios a costa de la mayoría (España tiene 49 millones de habitantes y solo 9 se llevan más beneficios.

Pero las dos sectas (PSOE Y PP) más importantes que han tenido mayoría en el congreso nunca han cambiado ni el sistema de votación para que cada voto cuente igual, ni las ordenanzas de Carlos III.

Cuando el ministro de asuntos exteriores y el gobierno de España dice que el problema de Venezuela lo tiene que resolver los venezolanos con dialogo están siendo cómplices del régimen socialista/castrista/comunista. Ya hubo suficientes diálogos propiciaos por Noruega y USA para que no se respeten los acuerdos. Hoy día muchos países están secuestrados por sus gobernantes. En un secuestro la negociación no es entre el secuestrador y el secuestrado sino entre el secuestrados y una autoridad que tiene francotiradores para matar secuestradores sino dialogan. Y Venezuela, Cuba, Nicaragua etc. son países secuestrados. Incluso puede que España sea un país parcialmente secuestrado porque los contrapesos no están funcionando. El fiscal es del gobierno, el tribunal constitucional tiene mayoría socialista, el rey no puede disolver el congreso y los militares no se van a meter porque sería golpe de estado. En la constitución española solo el presidente del gobierno puede disolver las cortes o una moción de censura imposible en este caso porque se vende cualquier derecho por votos. En el parlamento europeo se dan discursos que la democracia española no va bien pero no se ejerce una autoridad que acabe con el problema.

El sepulcro blanqueado debería quedarse callado con lo que paso el 3 de enero. A todos los sepulcros blanqueados que se rasgan las vestiduras es bueno que recuerden las palabras bíblicas de Jesús cuando los fariseos le criticaban que curase enfermos en sábado, el Sabbat judío. Jesús les respondía que era más importante sanar a un enfermo o respetar el Sabbat. El leproso estaba agradecido a Jesús de la misma manera que el venezolano de a pie este agradecido al Catire. Y los cubanos y nicaragüenses firmarían la misma petición al Catire justiciero.

Al venezolano de a pie todo lo que diga Sánchez el sepulcro blanqueado presumido es como cuando los perros le ladran a la luna.