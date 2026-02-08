Los años hermosos

Si uno consigue abstraerse durante dos minutos del constante martilleo de pésimas noticias, podrá distinguir, entre capa y capa de realidad, algo profundamente agotador en esta época. No basta con existir e intentar llevar una vida mínima, hay que editarla. Todo parece exigir una versión comunicable de nosotros mismos, una narrativa coherente, defendible. De manera paulatina hemos dejado de ser personas y nos hemos convertido en proyectos. Proyectos con estética, con tono, estilo, enfoque, ángulo. Cada vez que oigo el concepto «marca personal» un profundo sopor barre conmigo de pies a cabeza. Sé tú mismo, pero así no. Cuando presto atención a cómo habla mucha de la gente que me habla en la pantalla del móvil, la pantalla del móvil que por un motivo u otro no parece apagarse nunca, todos se expresan como anuncios. Incluso cuando no venden nada. Todo es proceso, aprendizaje, evolución. Nadie se estanca, nadie se pierde sin convertirlo en contenido. Incluso el fracaso debe ser productivo, inspirador, compartible. Si se falla, se ha de fallar con moraleja. La vida es un ejercicio constante de coherencia.

Mientras tanto, las marcas hacen el camino inverso. Han comenzado a hablar como humanos. Es tan confuso. Ahora una marca opina, bromea, pide perdón, se muestra vulnerable sin arriesgar nada. Imitan emociones que no sienten y cercanías que no existen. Y esa imitación acaba marcando el estándar: así es como hay que sonar, así es como hay que posicionarse, así hay que existir. Humanos que suenan a slogans, empresas que quieren ser tus amigas. Lo inquietante no es solo estar rodeados de tantas personas vendiéndose en el scroll sin fin por la atención de tanta gente de camino al trabajo un lunes a las siete y media de la mañana, sino que poco a poco hemos empezado a mirarnos como productos incluso en privado. Nos encontramos evaluando decisiones como movimientos de marca. ¿Esto encaja conmigo? ¿Esto rompe mi narrativa? Que se lo pregunten a la influencer que se erigió como defensora del patrimonio canario y se subió a los lomos de tanta persona preocupada por la situación de las islas solo para terminar vendiéndose en Fitur hace unas semanas. Vivir por el aplauso implica que cada paso que se da es un acto de autorrepresentación permanente.

Quizá por esto está triunfando tanto la nostalgia. No como moda inocente, sino como síntoma. Volver veinte años atrás se siente como avanzar, aunque resulte extraño. El mp3, la cámara analógica, el diario físico, el libro subrayado, los objetos que no notifican ni piden ser compartidos. Todo aquello que no necesitaba audiencia se vuelve ahora como promesa de intimidad. No obstante, incluso esta vuelta viene contaminada. La nostalgia también se explica, se documenta y se comparte en Internet. Se me pone la piel de gallina cuando observo cómo en las plataformas digitales se construye un carrusel de personas afirmando que están «volviendo a lo analógico». Se anuncia el abandono de las pantallas… en la pantalla. Muestran los cuadernos abiertos, los carretes de fotos que se van a revelar, las pilas de libros sin leer, las fotos granuladas y encuadradas con mucho cuidado. La ironía es perfecta: para escapar del escaparate lo primero que se hace es fotografiar la salida. No basta con escribir un diario, ha de comunicarle a una audiencia invisible que estamos escribiendo un diario. Nos bañan en corazones y comentarios para preguntarnos por la marca exacta del bolígrafo que usamos. Existir sin contarle a nadie que se existe no vale. Vivimos para un público invisible aunque nadie mire y nos observamos actuar desde fuera, como si fuéramos personajes de nuestra propia vida. Resultará aterrador el momento en el que uno se dé cuenta de que el desencanto no se resuelve comprando una cámara analógica ni escribiendo en un cuaderno bonito.

Tal vez la verdadera nostalgia no sea por los objetos sino por una forma de habitar el mundo porque sí. Hacer algo y dejar que la acción muera ahí. Aceptar que, aunque no se cuente en Internet, aunque no se vea, aunque no genere ninguna reacción, igual ocurrió.