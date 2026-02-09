Bienvenida para mi nieta Abril

Bienvenida seas a este mundo. Siento que la gente de mi generación no hayamos podido legarle a los recién nacidos como tú el mejor de los mundos, sino uno en el que por desgracia prosigue el cambio climático con fenómenos meteorológicos extremos, las guerras, las hambrunas, las discriminaciones, las dictaduras y las injusticias. Se impone el individualismo, se abandonan las ideas de solidaridad. Por desgracia a las personas como tú no vamos a poder dejarles lo que hubiésemos querido. Por ello pienso que las nuevas generaciones van a enfrentar más dificultades que las que nosotros tuvimos cuando jóvenes, que también fueron importantes.

Tú y yo estamos muy lejos el uno del otro, no sé si podré llegar a conocerte y lo más probable será que cuando tengas uso de razón ya no estaré. Me hubiese gustado acompañarte pero la vida no es eterna ni es fácil.

Como motivo de alegría he recibido unas fotos tuyas casi de recién nacida en las que se te ve sonriendo, y en ellas tienes una imagen muy linda. A tu madre, cuando era muy pequeña, le costaba mucho sonreír. Y por suerte tú lo haces con frecuencia. Ojalá sigas sonriendo cuando la vida te traiga pruebas difíciles, y aprendas a superarte.

A ti, Abril Sanz León, te voy a desear siempre lo mejor. Eres mi única nieta y te deseo que llegues a ser una mujer con rigor, con ética y empuje. Que des ejemplo a quienes te conozcan, que luches siempre por las causas justas, que puedas ser tú misma frente a todos los condicionantes, que no te dejes vencer por una sociedad egoísta, desequilibrada y discriminatoria. Ten coraje, pelea contra lo injusto, sé tú misma.

Enhorabuena por venir este mundo que para ti será grato y que la suerte te acompañe a lo largo de toda tu vida. Que tu existencia sea larga y provechosa, que puedas realizar la mayoría de tus sueños, que puedas tener hijos que recojan tus mismos valores. Que tu paso por la Tierra no sea en vano, que le saques mucho partido a tu existencia, pues la vida es un milagro. Que así sea.

Por desgracia, también hemos construido murallas y discriminaciones. No siempre hay fraternidad, pues a veces los humanos nos convertimos en lobos para el prójimo. Con cierta frecuencia nos volvemos egoístas e insolidarios, hemos perdido algunos valores en el transcurso de los años. Los derechos de los ciudadanos enfrentan amenazas y podrán venir más tiranos y genocidios. Habrá que luchar por los derechos básicos: vivienda, trabajo, salario justo. Podrán haber más recortes y los desastres naturales afectarán a la mayor parte de la población, estamos sobreexplotando los recursos. Y las mujeres van a seguir padeciendo situaciones difíciles, por motivos religiosos, por motivos políticos. Pero el siglo XXI será de las mujeres.

Algunos biólogos estiman que la mitad de las especies actuales podrían estar en peligro de extinción para el 2050, cuando vas a cumplir 25 años y habrás terminado tus estudios. Ciertas regiones podrían volverse inhabitables por la desertización, la combinación extrema de humedad y temperatura. ¿Los robots sustituirán a los humanos? ¿Alcanzarás a contemplar colonias de humanos en otros planetas cuando la Tierra esté en dificultades?

Los países que más contaminan van a seguir priorizando las energías fósiles. Y ojalá los progresos tecnológicos, la Inteligencia Artificial incluida, jueguen a favor de todos. Y que puedas vivir con la profesión que elijas y con la dignidad que mereces. Aunque tengas que remar en contra, sabrás superar las pruebas.

La frase «si te caes 7 veces, levántate 8» es un proverbio oriental que simboliza la resiliencia y la perseverancia. Significa que no importa cuántas veces fracases o te tropieces, porque la clave consiste en alzarse una vez más. Pues cada crisis es una oportunidad para crecer.