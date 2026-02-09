Happycrazia

Desde hace más de treinta años se han ido extendiendo las teorías de la psicología positiva. En el mundo laboral, coaches y demás hierbas, trabajan afanosamente para que los empleados sean más productivos al ser más felices. Cabanas e Illouz explican en esta obra como esta supuesta teoría psicológica ha ido imponiéndose en nuestro entorno, construyendo toda una economía de la felicidad con propuestas supuestamente científicas como el Índice Bruto de Felicidad, sustituto para políticos y economistas del Producto Interior Bruto como medidor del progreso en una sociedad. Así: parecía comportarse más como el brazo académico de la ideología neoliberal y del capitalismo de consumo que como la ciencia neutral y objetiva sobre el bienestar humana que afirmaba ser. Responsabilizando al individuo de su felicidad, a través de sus propias decisiones, desvinculando tanto las decisiones como sus consecuencias del entorno socioeconómico, cada uno de nosotros es responsable de nuestra pobreza, riqueza y felicidad. Las condiciones económicas, sociales, discriminatorias, tanto de género, raza o clase, quedan borradas o limitadas por nuestras propias decisiones. Debemos decidir todos los días ser felices, ver el mundo positivamente para poder enfrentarnos a él y dominarlo.

Voltaire ya se burló en su Cándido de estas estupideces optimistas. Pangloss, el tutor de Cándido, cree firmemente, no solo que el castillo en el que viven es excelente, sino que es el mejor castillo posible. No cuentan para nada la servidumbre y los criados. No pueden quejarse pues están en el mejor de los entornos posibles. Lo mismo que proclaman los gurús de la felicidad, cargados de libros de autoayuda y cursos de crecimiento personal. Una exaltación del conformismo social y colectivo junto con la exigencia de ser más felices, pendiente de uno mismo, ansioso por corregir las posibles deficiencias psicológicas, gestionar los sentimientos para encontrar la mejor forma de florecer o crecer personalmente. Todo por el individuo, nada para la colectividad. Una estrategia de la ideología neoliberal para cargarse cualquier sentimiento de pertenencia a una clase, cualquier amago de conciencia de clase. La felicidad se convierte en una mercancía que puedes comprar con los cursos y entrenamiento adecuados. De ahí la industria de coaches, entrenadores, gurús, escritores y conferenciantes, empeñados en hacernos más felices por encima de las crisis económicas o las rupturas sentimentales. Repitiendo mantras como el del crecimiento personal, tú puedes, y demás zarandajas, con la intención encontrar métodos más baratos y eficientes que permitan aumentar la productividad de los trabajadores, reducir el stress y promover el compromiso de los empleados con la cultura de su empresa. Reducir los costes psiquiátricos que la presión por la productividad crea y comprometer más a los trabajadores con el éxito de las empresas.

Así ha surgido toda una legión de entrenadores personales y psicólogos cuyo objetivo no es tratar las disfunciones psíquicas de las personas que están mal, sino ayudar a la inmensa mayoría que está bien a ser mejores aún. No se trata de aliviar el sufrimiento del depresivo, por ejemplo, para eso están las drogas y los ansiolíticos, se trata de aprovechar el inmenso mercado que suponen las personas que no tienen problemas psicológicos para ayudarles a trabajar mejor, a ser mejores personas y llevar una vida mejor. Según la psicología positiva la gente no solo necesita ser más feliz cuando está mal; necesita ser más feliz incluso cuando todo va bien. Hay que, no tanto paliar el sufrimiento, sino desarrollar el potencial y maximizar la felicidad de las personas como si de un producto cualquiera se tratase. Un programa basado en la conquista de la felicidad ante el cual Bertrand Russell no dudaría en abandonar su pacifismo y correr a gorrazos a tanto canta mañanas de la felicidad. Es una psicología pensada por y para el mercado. Crea un nuevo negocio basado en la felicidad como mercancía.

Por supuesto que tiene una vertiente política. Si se desvincula la felicidad de las desigualdades económicas y de género y se la convierte en algo medible y alejado de los parámetros de bienestar social, salarios, vivienda, etc. la felicidad se transforma en un instrumento de manipulación y dominación de las personas. Los mensajes que afirman que la felicidad no tiene que ver con el nivel de renta sino en adoptar una actitud positiva y de resiliencia ante los problemas tienen un efecto desmovilizador en la gente; promueven la solución individual y persiguen acabar con los sentimientos de solidaridad y sororidad. No en vano Henry James escribió en uno de sus ensayos sobre T.S. Eliot, que el optimismo en sí no deja de ser una actitud conservadora. Si tu felicidad no depende del nivel de renta ni de la desigualdad no hay motivo alguno para que las cosas cambien: quién debe cambiar eres tú.

Y detrás de los psicólogos se ha colado una caterva de economistas que afirman que la felicidad es algo medible, mensurable y comparable. Como si la felicidad que siente un ciudadano del occidente desarrollado al comprobar que sigue teniendo la televisión de pago se pudiera comparar con la de una mujer en el sub continente indio al confirmar que esa noche ella y sus hijos comerán caliente. Esta falacia de la equiparación es el primer paso para la mercantilización de la felicidad. Como recuerda Jean Philippe Kindler en su A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases: Una vez que se ha convertido en herramienta económica, hablar de felicidad interior bruta ofrece sobre todo una agradable distracción de los indicadores del bien común que son realmente mensurables: la distribución de la renta (…) de la desigualdad material en general.

Así la felicidad individual se desvincula completamente de objetivos sociales igualitarios en cuestiones como la renta, la brecha salarial, la equiparación real de género… Lo que llamamos justicia social se desvanece bajo otro de los mantras de los mercaderes de la felicidad: el dinero no lo es todo. O dicho a lo telenovela: los ricos también lloran. Estamos atrapados en una sociedad en la que vales tanto como consumes… el último modelo de celular, de coche, etc. Y por supuesto si consumes felicidad serás un buen ciudadano, no problemático, consciente de que este mundo es el mejor de los mundos siempre que asumas ser un Pangloss del siglo XXI.