El ocaso de los ídolos

La mediocridad tiene los días contados. Esa es una de las primeras conclusiones de los comicios celebrados en Aragón al que han de seguir otros igualmente importantes para nuestro país hasta llegar a la ansiada convocatoria de elecciones generales. La celebración de los mediocres, el “espantajo de los delicados” (woke), en el hermoso verbo de E. Cioran, por fin, dispone de un calendario que lo acerca al esperado crepúsculo. Al contrario de la reconquista histórica, ésta será de Sur a Norte, desde el Mediodía hacia las tierras de don Pelayo. Han sido años de penuria, agotamiento y colapso: de tanto agachar la cerviz, el español ha terminado por odiar su propia condición, incluso hasta llegar a arrastrar una nacionalidad y un espíritu. Todo valía para mantener la barra libre de los mediocres, paniaguados y corruptos.

Decirse y reconocerse como español se había convertido en un delito perseguido por el socialismo. Sin embargo, el pueblo aragonés, como antes el extremeño, ha hablado alto y claro. Se acabaron las tonterías identitarias en una España hastiada de sí misma. Los aragoneses han dictado sentencia: hay que recordar y prestigiar lo que nos une de lo que nos separa. Somos españoles, sí, españoles en una nación que parece que lo había olvidado, porque, en cierto modo, hasta en las escuelas se enseñaba a odiar lo español.

Los disparates de una izquierda acomplejada, negando lo evidente -que España es de los españoles- han llegado a su término. Se ha puesto el punto y final a la “historia de un error”, como diría el genio de Nietzsche. En suma, hemos llegado al ocaso de los falsos ídolos del progresismo moralizante, aquellos que construyeron muros entre los hijos de una misma patria, hablando de “enemigos” cuando eran tan nacionales como los suyos: solamente eran españoles que disentían, pensando de manera diferente a unos políticos que por la mañana se desayunaban señalando imaginarios fascistas y, llegada la noche, hacían recuento de las ganancias obtenidas gracias a la corrupción.

El socialismo, como también dijera el sabio de Röcken, en todas sus versiones y facetas, es el empobrecimiento del espíritu del hombre, el culto a la ignorancia y la mediocridad manifiesta (véase cómo está actualmente la educación en España tras el paso de las hordas socialistas desde la temprana LOGSE de 1990).

Aragón ha marcado el camino. Los españoles tienen la palabra. Se acabó el miedo.