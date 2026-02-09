Unos más que otros

Voy a meterme de lleno en un jardín, lo sé. Ya haré la digestión de las consecuencias que, por desgracia, en los tiempos que corren, suelen dejar secuelas tanto más personales que políticas. Cosas de la jeringada polarización. Ya se ha hablado bastante (escribo aquí los lunes y no me da para más) de las jornadas sobre la Guerra Civil que Arturo Pérez Reverte iba a organizar en Sevilla y se tuvieron que aplazar por una polémica. Quien le quitó la espoleta a la granada fue David Uclés, a quien en el preludio no le convencieron los compañeros de tribuna y en la coda le dio grima el título de las jornadas. Aquello de La guerra que todos perdimos debió de parecerle algo sinuoso. Aunque no siempre comparto lo que dice, estoy más cerca por edad y convicciones de Pérez Reverte que de Uclés. Las primeras novelas del cartagenero las gocé como pocos; algunas de las últimas, lo confieso, me supieron a aceite de ricino. La novela del jienense sobre la Guerra Civil que todo lo sobrevuela se me cayó de las manos pronto, culpa, lo confieso, de mis remilgos. A mí con lo del realismo mágico me pasa como con las arvejas: jamás y nunca he vuelto a probar unas igual a las de mi madre. Y ¿qué quieren? Después de Rulfo, Cortázar y García Marquez, que vayan al carajo los Peñate con el realismo mágico. En cuanto a la política, yo nací en los albores de los sesenta del pasado siglo y me enseñaron pronto que democracia era poder sentarme a debatir, almorzar o jugar al dominó con gente que no opina como yo, gente que en ocasiones me desquicia, pero a la que de veras quiero. Tengo por cierto que una pandilla de amigos en la que todo el mundo opina igual no es una pandilla, es una secta. Y, distando un océano de Aznar o Espinosa de los Monteros, por poner dos ejemplos que se citan en la discusión, no le vería jamás inconveniente a compartir polémica con ellos. Ocurre, sin embargo, algo con ese título de marras. ¿La guerra que perdimos todos? Mi infancia son recuerdos de un patio de Arenales y un huerto verde donde madura un flamboyán. Como ven, crecí haciendo míos los versos de Machado. Pero también aquellos de Gil de Biedma que rezaban que «De todas las historias de la Historia la más triste sin duda es la de España porque termina mal». Y es que durante la contienda ambos bandos cometieron las más bárbaras atrocidades y todos los muertos deben dolernos igual. ¿Cuántos hombres y mujeres de entonces se vieron obligados a participar en ella sin comerlo ni beberlo y, aún más, sin saber bien por qué estaban luchando? De modo que ya basta de que los que nacieran en plena democracia o bien sigan hurgando en esa cruel herida o bien añoren volver a esos oscuros tiempos. Eso sí. Que me perdonen los queridos amigos con quienes debato, almuerzo o juego al domino, pero nuestra guerra, la guerra de nuestros antepasados, la perdieron unos más que otros.