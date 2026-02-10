Arucas se reivindica

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, ayer, junto a sus socios de gobierno, hace balance a mitad de su terecer mandato. / Ayuntamiento de Arucas

A mitad del actual mandato, el balance de gestión en un municipio como Arucas invita menos a titulares grandilocuentes que a una lectura serena de procesos, continuidad política y resultados tangibles. El alcalde Juan Jesús Facundo no parte de cero ni de una etapa improvisada: existe una trayectoria de gobierno consolidada que permite analizar no solo promesas recientes, sino una línea de trabajo sostenida en el tiempo.

El actual grupo de gobierno, sustentado en un acuerdo plural entre PSOE, PP y Nueva Canarias, se inscribe además en una tradición política muy característica de Canarias: la cultura del pacto. Ese marco, alejado de la crispación permanente, ha favorecido una etapa sin sobresaltos institucionales, con estabilidad en la toma de decisiones y una gestión que el propio alcalde sitúa ya en torno al 75% de ejecución de su programa.

"La circunvalación de Arucas o el desarrollo de la GC-2 no solo inciden en la movilidad local, sino que forman parte de un sistema viario con impacto insular"

Más que el porcentaje en sí, lo relevante es la percepción de continuidad en áreas sensibles como los servicios sociales, la atención a las personas mayores, la participación ciudadana, la organización y digitalización de los recursos municipales, el compromiso con los barrios en una ciudad con núcleos poblacionales dispersos o la mejora de equipamientos públicos.

En infraestructuras también se observan movimientos con un alcance que va más allá del término municipal. La circunvalación de Arucas o el desarrollo de la GC-2 no solo inciden en la movilidad local, sino que forman parte de un sistema viario con impacto insular. Algo similar ocurre con el cierre de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria: son actuaciones que, aunque se ejecuten en entornos concretos, responden a una lógica territorial más amplia. En ese escenario, el papel de Arucas dentro del Norte de la isla de Gran Canaria -reivindicado con discreción pero de forma constante- adquiere una relevancia estratégica.

"Persisten desafíos claros: acceso a la vivienda, presión sobre los servicios públicos, mantenimiento de los barrios, simplificación administrativa o diversificación económica"

Ahora bien, ni se puede ni se debe olvidar que persisten desafíos claros: acceso a la vivienda, presión sobre los servicios públicos, mantenimiento de los barrios, simplificación administrativa o una diversificación económica que necesita traducirse en tejido productivo estable y oportunidades duraderas.

Quizá la mejor definición del momento por el que atraviesa Arucas sea la de avance progresivo, sin sobresaltos. No hay giros bruscos, pero sí una suma de actuaciones que, si se sostienen con planificación y recursos, pueden consolidar una base sólida. La segunda mitad del mandato exigirá fijar nuevas prioridades, medir resultados y reforzar lo que funciona, sin perder de vista lo que queda por resolver. Ahí está la verdadera prueba de madurez de una gestión municipal transformadora.