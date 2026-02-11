A mi primo Kiko Sánchez, un caballero

Hemos pasado una gran parte de nuestras vidas juntos. Ha sido un privilegio estar a tu lado en tantas cosas buenas como también de las otras.

Es curioso, Kiko, que en estos últimos meses que has pasado con tu enfermedad, siempre he tenido la esperanza de que pudieras superarla y así poder seguir disfrutando de tu presencia. Además, yo soy un año y medio mayor que tú, así que por su orden debería irme un poco antes que tú, pero Dios te ha preferido a ti, querido primo, amigo, compañero y socio de varias empresas que tanto te deben a ti.

Acaba de llamarnos tu adorada Toñy, informándonos que ya estás en el Cielo. ¡Qué pena primo, pero también qué alegría saber que has descansado! Siempre has sido una persona muy generosa y leal, y yo lo sé por las muchas situaciones que hemos pasado juntos. Hoy describirte como persona es fácil, pero a su vez muy complejo. ¿ Y sabes por qué primo?, porque en tu persona atesoras tantas cualidades que te hacen ser muy especial.

Tu primera cualidad ha sido lo mucho que has querido a nuestra amiga Toñy, un amor por encima de todo, cariño y entrega todos los días de tu vida. Pero tu corazón abarcaba por igual a tu familia, a tus tres hijos, inmejorables personas. ¡Qué suerte, Kiko! Han salido a ti y a tu entrañable Toñy. Buena gente, sí señor. Y tus nietos, que tenían en ti un punto de referencia y un ejemplo en el que reflejarse. Esa es una gran verdad, primo: has sido para todos un ejemplo para intentar hacer las cosas bien, como Dios manda.

Antes de seguir, no quiero olvidarme de tu especial simpatía, siempre con tus golpes, que compartías con todos, pero muy especialmente con tu gran amigo Quico Núñez. ¡Vaya pareja! Eso sí, vuestras bromas no molestaban a nadie; eran espontáneas y sencillas. Otro privilegio de tu amistad.

Recuerda, primo, que en el Loyola eras un defensa central de clase, de estilo Parra. Yo te precedí, también de defensa central, pero no era tan bueno, un poco impulsivo, sin mala idea. También en eso eras el mejor.

Realmente qué fácil compartir contigo las tareas empresariales. Eras activo, inteligente, eficaz, pero, sobre todo, constante y leal, en las épocas buenas y también en las otras. Repito: un privilegio estar a tu lado. Y mira que emprendimos empresas, de inmobiliaria, de alimentación, de servicios. Hoy varias de ellas siguen adelante con nuevos emprendedores y nuevos objetivos. ¡Ha valido la pena!

No he conocido a nadie que hablara mal de ti, y tú de ellos. Eras buena persona. Cuando se atesora varias cualidades en Canarias, hay una palabra muy expresiva que refleja el talante de una persona: este señor es un caballero. Y tú lo has sido, y mucho.

En fin, primo, te nos has adelantado; y es una pena para mí y para todos, al no poder disfrutarte, pero así es la vida. Ha sido lo que ha querido Padre Dios.

Termino dirigiéndome a ti, Tony: ¡qué entereza y entrega en estos tiempos tan duros! Los que te conocemos esperábamos de ti algo bueno, pero tu entrega a tu querido Kiko ha sido emocionante.