Es curioso como algunos idiomas minoritarios, en este caso el sueco, parecen crear expresiones, me imagino que consustanciales a su idiosincrasia, que paradójicamente no se dan siquiera en lenguas universales como el inglés o el español.

Verán. Me encontraba el otro día de visita en casa de J.S.L., un amigo sueco de la infancia, que debido a su avanzada edad se encontraba en plena labor de «dödstädning». Me perdonarán que al no existir un término equivalente en español recurra a una explicación, facilitada por la IA del chat GPT. Que por cierto me permito citar sin la mínima consideración a posibles méritos de autoría, del mismo modo que la propia GPT se permite fusilar todo lo publicado por creativos escritores, ninguneados sin el menor respeto sus derechos de autor.

Esta es su definición del vocablo: «…práctica de ordenar y deshacerse de las pertenencias propias antes de morirse». Y añade nuestra anónima chivata «…para no dejar esa carga a familiares o herederos».

Pues me parece que ya es hora que tanto los ingleses, con su triste paráfrasis «death cleaning», o sea «limpieza de muerte», como los españoles con un pedestre «deshacerse de las pertenencias antes de morir» se pongan las pilas y conciban una palabra idónea, gráfica y contundente,

Porque es esta una situación que tarde o temprano nos llega a todos. Y que a título de ejemplos me permitiré citar dos obras de ficción, tan aplaudidas como entrañables.

Recuerdo haber disfrutado en Madrid hace muchos años la obra de teatro protagonizada por Amparo Rivelles «Hay que deshacer la casa», en la que la muerte de unos padres que no habían procedido a «ordenar y deshacerse de sus pertenencias», les deja dicha ingrata tarea a dos hermanas. Y estas a medida que van desprendiéndose de enseres y resucitando recuerdos, reviven emociones, pero también agravios arrumbados, sensaciones de culpa o sucesos dolorosos que mejor hubiesen permanecido en el olvido.

Un ejemplo más próximo a nosotros nos lo brinda una película memorable «Los puentes de Madison», donde les toca a los hijos de la protagonista encargarse de ordenar y deshacerse del legado de su madre, cuyas más íntimas posesiones les revelan una clandestina y apasionada historia de amor vivida como un imborrable paréntesis en una existencia por demás monótona y sacrificada.

Pues mi querido J.S.L, te felicito por un encomiable sentido de la previsión, viéndote todavía en gran forma para seguir disfrutando de una vida que advierto muy lejos del tiempo de descuento. Y me consta que ya has tomado medidas para facilitarles a tus descendientes el momento de tu tránsito, por ejemplo legándoles generosamente en vida casi todo tu patrimonio, evitándoles de paso costosos impuestos de sucesión e insufrible papeleo. O liquidando compromisos profesionales que pudieran rebotarles como un bumerang lanzado pero sin recoger. Por no hablar de finiquitar agazapadas reclamaciones tramitadas sin tregua por una obstinada Administración que no respeta ni muertos ni herederos.

En cualquier caso, mi querido amigo, sabes que puedes contar conmigo en tan ingrata labor, y con mi compromiso tan incondicional como discreto para ayudarte a borrar posibles rastros de actuaciones desacertadas o relaciones reservadas, cuya divulgación seguro que a nadie beneficiaría.