Cuando el silencio castiga más que los pitos

En el mundo del fútbol siempre se ha dicho que la antesala de la destitución de un entrenador llega cuando el presidente lo ratifica públicamente. Sin embargo, la historia demuestra que no siempre es así. Conviene recordar un episodio que forma parte de la memoria del club, ahora que la figura de Luis García empieza a ser cuestionada por los resultados, aunque detrás exista un trabajo que casi nunca se valora cuando la pelota no entra.

En la temporada 1997-98, la UD Las Palmas solo había ganado uno de sus seis primeros partidos -en Copa, ante el Pájara Playas de Jandía (4-1)- y ocupaba la 17.ª posición, a solo un punto del descenso. Parte de la prensa radiofónica y de la opinión pública comenzaba a dudar del proyecto, en una liga el doble de potente que la actual, con clubes como Alavés, Extremadura, Sevilla, Osasuna o Rayo Vallecano, con plantillas de calado y jugadores, muchos de los cuales acabaron jugando en Primera División.

Días antes de visitar Pamplona para enfrentarse a Osasuna, el entonces querido, admirado y recordado presidente Germán Suárez acudió una tarde a Barranco Seco para presenciar un entrenamiento del equipo. Al finalizar la sesión, atendió con la educación y elegancia que siempre le caracterizaron a los pocos periodistas presentes. Preguntado por el futuro del entrenador, respondió con claridad y firmeza: «Pase lo que pase el domingo en El Sadar, Mariano García Remón seguirá siendo el entrenador. Que les quede claro a todos». Aquel compromiso quedó para la historia como la palabra de un presidente que hizo de la cordura y el sentido común una bandera en un club al que se le exigía el ascenso.

Las Palmas perdió aquel partido por 3-1, con una gran actuación de Cicovic. García Remón no fue relevado. Es más, en la jornada siguiente el equipo derrotó 3-2 al Hércules e inició una racha de 19 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. El conjunto amarillo finalizó tercero en Liga, fue el máximo goleador de Segunda División A con 72 tantos y disputó la promoción de ascenso ante el Real Oviedo, al que no pudo eliminar. Más allá del resultado final, quedó para el recuerdo la palabra de un presidente que protegió a su entrenador en el momento de mayor presión.

Miguel Ángel Ramírez, durante su mandato, también ha ofrecido ejemplos de esa defensa institucional de la figura del entrenador en situaciones similares a la actual. Ha demostrado capacidad para aislarse del ruido del estadio, de la presión mediática y del murmullo de la calle, gobernando el club desde la anticipación y entendiendo cuándo debe sostener un proyecto y cuándo debe tomar decisiones.

Porque, como señala Jorge Valdano, la afición puede castigar al equipo con pitidos que llegan hasta el palco, pero a veces el silencio y la indiferencia de la mayoría pesan mucho más que un grito. Y, de momento, ese silencio que indica que algo no va bien todavía no ha llegado.