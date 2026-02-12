Unidos para influir: Gran Canaria y el fortalecimiento del espacio canario

El pasado 12 de febrero, Unidos por Gran Canaria (UxGC) y Coalición Canaria (CC) suscribimos un acuerdo político y de colaboración que nace de una convicción clara: Canarias necesita más cohesión estratégica y una voz más fuerte allí donde se toman decisiones determinantes para nuestro futuro. No hablamos de una simple suma electoral, sino de una apuesta estructural por fortalecer el espacio político canario desde la cooperación, la lealtad institucional y la responsabilidad.

El Archipiélago canario afronta desafíos estructurales inaplazables: diversificación económica, planificación territorial, movilidad, sostenibilidad ambiental, cohesión social y modernización de los servicios públicos, entre otros. Son retos que no admiten improvisaciones ni fragmentaciones estériles. La dispersión debilita; la unidad estratégica fortalece. Y hoy más que nunca, Canarias necesita capacidad real de interlocución ante el Estado.

Desde Unidos por Gran Canaria (UxGC) reivindicamos nuestra identidad política con absoluta claridad. Somos una fuerza insular, profundamente arraigada en Gran Canaria, y al mismo tiempo comprometida con el interés general del conjunto del Archipiélago. Defendemos con firmeza los intereses de nuestra isla porque entendemos que una Gran Canaria fuerte, bien posicionada y con liderazgo institucional es un factor de equilibrio y progreso para todas las islas.

Nuestra trayectoria avala esta visión. En las últimas elecciones municipales, insulares y autonómicas obtuvimos cerca de 18.000 votos y consolidamos representación institucional en varios municipios, con presencia además orgánica en casi la mitad de los 21 municipios de la isla. No partimos de la improvisación. Ya en 2019 establecimos alianzas estratégicas con Coalición Canaria y, en las últimas elecciones generales de 2023, concurrimos conjuntamente en una estrategia orientada a reforzar la voz canaria en las Cortes Generales. Yo mismo tuve el honor de ser candidato al Senado por Gran Canaria, acompañado de compañeros y compañeras de Unidos por Gran Canaria (UxGC) y de Coalición Canaria (CC), en una candidatura que simbolizaba precisamente esa voluntad de cooperación para aumentar nuestra capacidad de influencia en el ámbito estatal.

Este paso que hemos dado tiene también una dimensión humana y política que quiero subrayar. Nada de lo que hoy representa Unidos por Gran Canaria (UxGC) puede entenderse sin el legado y la visión de José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez, fundador de nuestro partido hace ya más de diez años y quien ha sido para mí un verdadero maestro político. De él he aprendido que la defensa firme de los intereses de Gran Canaria es plenamente compatible con el consenso, el diálogo y la moderación. José Miguel pertenece a esa generación política de la Transición que supo construir desde el acuerdo las bases del autogobierno canario. Su participación en etapas determinantes para nuestra Comunidad Autónoma, vinculadas al desarrollo del Estatuto de Autonomía y a la consolidación del Régimen Económico y Fiscal (REF), forma parte de los grandes hitos institucionales que han marcado el progreso de Canarias. Su trayectoria demuestra que la influencia duradera no se alcanza desde la confrontación permanente, sino desde la solvencia, la negociación y la responsabilidad.

Del mismo modo, quiero reconocer expresamente el apoyo incondicional de nuestros afiliados, afiliadas y simpatizantes, de los presidentes y presidentas locales, y de todos nuestros cargos públicos. Todos han entendido la importancia estratégica de este acuerdo político y de colaboración. Han comprendido que no se trata de renunciar a nuestra identidad, sino de proyectarla con mayor eficacia en un contexto que exige altura de miras y capacidad de entendimiento. De manera especial, quiero destacar el liderazgo de nuestro presidente, Lucas Bravo de Laguna Cabrera, cuya visión estratégica, capacidad de diálogo y compromiso con Gran Canaria han sido determinantes para consolidar este entendimiento político. Su papel ha sido clave para que este acuerdo no sea únicamente una declaración de intenciones, sino una herramienta real para ampliar nuestra capacidad de influencia.

El acuerdo suscrito establece objetivos concretos y coherentes con nuestra responsabilidad institucional: reforzar el papel que Gran Canaria está llamada a desempeñar en el Archipiélago; consolidar el peso político de Canarias en el ámbito estatal; construir una plataforma electoral cohesionada y competitiva; favorecer la gobernabilidad en ayuntamientos, Cabildo y Parlamento; e impulsar un modelo de desarrollo basado en la innovación, la transición energética justa, la protección del territorio, la mejora de infraestructuras y la cohesión social.

Esta alianza no diluye identidades ni uniformiza sensibilidades. Las ordena en torno a un objetivo superior: aumentar la capacidad de influencia de Canarias. Unidos por Gran Canaria (UxGC) mantiene intacta su vocación insular y su defensa inequívoca de los intereses de nuestra isla, pero asume que el tiempo político actual exige sumar capacidades y articular mayorías sólidas capaces de sostener proyectos transformadores. Gran Canaria, por su peso demográfico, económico y logístico, está llamada a desempeñar un papel tractor en el Archipiélago. Reforzar su posicionamiento institucional no es competir con otras islas, sino contribuir al equilibrio territorial y a la cohesión regional. Una isla fuerte, bien conectada y estratégicamente situada es garantía de estabilidad y progreso para el conjunto de Canarias. En un contexto político marcado por la volatilidad y la fragmentación, optar por la cooperación no es una renuncia, sino un ejercicio de responsabilidad democrática. Unidos por Gran Canaria (UxGC) seguirá siendo la voz firme de nuestra isla y, al mismo tiempo, un actor leal en la construcción de un espacio regionalista sólido y coherente. Porque cuando Gran Canaria se fortalece, Canarias gana cohesión. Y cuando Canarias actúa con unidad estratégica, su influencia en el Estado se multiplica con creces