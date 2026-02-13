La radio, algo más que palabras al aire

Este mes de febrero se conmemora el Día de la Radio. En todas las emisoras se pone en valor a la radio como medio de comunicación y entretenimiento. Pero la radio también genera muchas historias personales y distintas en cada uno de los oyentes. La radio ha sido, y sigue siendo, una parte esencial de mi vida. Junto con la prensa, constituye mi principal medio de comunicación e información, pero su valor va mucho más allá de lo meramente informativo. La radio me acompaña siempre que puede: en el coche, en el baño, mientras trabajo, cuando descanso e incluso cuando duermo. Es una presencia constante, discreta y fiel, una voz amiga que nunca falla. En ella encuentro palabras cercanas, música que relaja, información veraz, tertulias que enriquecen y entrevistas que enseñan y despiertan la curiosidad.

A lo largo de mi vida, la radio me ha permitido vivir momentos históricos. En mi memoria permanecen grabados momentos inolvidables. Recuerdo escuchar a Cubillo en la clandestinidad durante el franquismo en la radio de lámparas de mi padre, cuando la radio era un acto de valentía y libertad. Viví con emoción las primeras elecciones democráticas, siguiendo cada dato y cada análisis a través de las ondas. Estudiando en el cuarto de la azotea, la radio me acompañó durante el golpe de Estado del 23F, viviendo en directo la incertidumbre, el miedo y la esperanza de todo un país. Más tarde, los atentados del 11M me sorprendieron camino del trabajo, con la radio del coche convirtiéndose en el hilo que conectaba la tragedia individual con el dolor colectivo. Son solo algunos de los cientos de acontecimientos que he podido vivir gracias a la radio, siempre presente, siempre inmediata.

Tuve la oportunidad de descubrir la radio por dentro gracias a Suso Vega, en Radio Tamaraceite, cuando se le ocurrió la feliz idea de montar una radio en mi barrio. Desde ese 9 de febrero de 1996, cuando me llama y me dice que fuera a aquel pequeño estudio, desde donde se podían escuchar nuestras voces a no más de 100 metros a la redonda, la radio ha estado presente en mi vida personal y profesional, y no he podido abandonarla.

Este hecho me permitió descubrir, sobre todo, su enorme valor educativo. Y desde ahí fueron surgiendo proyectos educativos y radiofónicos que ponían como protagonistas al propio alumnado. Muchos proyectos hasta llegar a «Radio Los Giles», que ha supuesto un cambio en la vida del centro, ya que ha llevado en volandas al resto del colegio en un cambio metodológico y de espacios. Hoy en día estamos dentro del proyecto «En La Onda» junto a centros de Madrid, Cáceres y Salamanca. Gracias a este proyecto del MEC podemos aprender y compartir con la radio como nexo de unión.

La radio en el aula, para mi, ha supuesto una auténtica revelación, hasta el punto de que hoy no concibo la práctica educativa sin ella. La radio permite trabajar todas las áreas del currículo y desarrollar todas las destrezas: la expresión oral, la escucha activa, la lectura, la escritura, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. A través de la radio, mi alumnado investiga, planifica, comunica, debate y crea, convirtiéndose en protagonista de su propio aprendizaje.

La radio educa porque obliga a pensar, a ordenar ideas, a escuchar al otro y a respetar turnos de palabra. Educa porque da voz, fomenta la creatividad y conecta la escuela con la realidad. Y educa, también, porque transmite valores: el rigor, la responsabilidad, la empatía y el compromiso.

En definitiva, la radio une pasado, presente y futuro. La radio es algo más que palabras al viento. Es memoria histórica, vivencia personal y herramienta educativa. Ha estado conmigo en los grandes momentos de la historia, en los instantes cotidianos de la vida y ahora también en el aula, formando personas críticas y conscientes. Por todo ello, celebrar el Día de la Radio es celebrar una compañera fiel que informa, acompaña y educa.

¡Viva la radio!