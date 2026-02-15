Felipe González y mi padre

Cuando mi padre dejó de trabajar, y bastante que le costó dejar de hacerlo, empezó a sentirse llamado por la política. Más bien, por Felipe González, que entonces acababa de perder las elecciones y ya era un expresidente a la deriva, en busca de un cambio que le costó alcanzar. En realidad, Felipe González dejó de ser presidente y cuando ya fue expresidente también hablaba y se comportaba como aquel que había ganado de calle las primeras elecciones generales que hicieron al PSOE un partido imbatible…

Hasta que dejó de serlo. En ese momento en que ya no le hacía caso tanta gente y gobernaba de pleno José María Aznar fue cuando mi padre decidió dedicarse a la fe en Felipe. Era el tiempo en que era habitual considerar que aquel hombre, que hizo del futuro de España una luz que lo alumbraba todo, ya no tenía nada que hacer.

Entonces, uno de esos días en que andaba en su fotingo y pensando, mi padre llegó a la casa en la que nacimos todos y donde él vivía con mi hermana mayor y con una idea que rumió días y días. Hasta que un día me llamó, o me dijo en casa, no lo recuerdo, para pedirme algo que yo no tuve más remedio que poner en marcha.

A él se le había ocurrido una idea de viejo socialista, aunque él sólo era socialista de la era postfelipe del Partido Socialista. Lo que quería él era una fotografía grande de Felipe González. No podía ser una fotografía cualquiera: tenía que estar dedicada. Mi amiga Piluca Navarro, tinerfeña, esposa del pintor lagunero José Luis Fajardo, me hizo el favor de pedirle al expresidente esa fotografía, de modo que se la llevé a mi padre.

A mi padre le pareció un regalo emocionante, porque además él era un hombre que se emocionaba hasta las lágrimas ante cualquier regalo que fuera grande o inesperado. Pero ahí no dejó él su apasionamiento: quería además que aquella fotografía fuera ampliada lo más posible, porque quería exhibirla allí donde había sido la sede de su lugar de trabajo. La mandó a ampliar, lo más que se podía, y la llevó en su fotingo a las Arenas, donde mi hermano lo recibió con la solicitud habitual, pero con una consideración que hasta mi padre consideró adecuada: en un lugar así, tan abierto al público, no era conveniente que se exhibiera así la imagen de una persona pública tan destacada.

No era una virgen, tampoco era un futbolista de la localidad: era nada menos que el expresidente del Gobierno de la Nación que además le firmaba un cuadro con su rostro a un ciudadano del Puerto de la Cruz. Mi padre regresó con el cuadro a casa, pero nunca se olvidó de Felipe, que poco a poco fue siendo no sólo el más dilecto de los políticos sino la persona que, sin conocerlo, más lo estimulaba.

A él le gustaba que yo le contara andanzas de aquel hombre, sucesos de su vida, sobre todo si tenían que ver con mis propias andanzas de periodista cerca de Felipe González. La primera vez que vi a Felipe González fue cuando todavía se hacía llamar con el seudónimo de Isidoro y viajó a Tenerife a ver a sus correligionarios. Fue en el aeropuerto de Los Rodeos, donde recaló el avión que lo traía a Canarias. Desde allí seguiría viaje a Gran Canaria. Y yo estaba tomando notas de periodista.

Estaban muchos correligionarios de Felipe con aquel joven cuyo seudónimo llenó de esperanza el posfranquismo. Recuerdo, por ejemplo, a Jerónimo Saavedra, que era un muchacho, a Alberto de Armas (el médico socialista, una de las mejores personas de mi vida), y a don Domingo Pérez Minik, mi maestro, uno de los personajes (él decía, muchas veces, hablando de otros, «¡qué personaje!») más extraordinarios que tuvo la literatura de las Islas y de España…

Entonces aquel Felipe con seudónimo fumaba puros, hablaba sin parar (seguiría siempre así) y era, para todos, la esperanza de lo que este país quería: otra vida, otro modo de encontrar la política con las personas, un elemento que iba a hacer de un país triste una nueva manera de la convivencia y de la esperanza.

Luego fui al periódico y don Ernesto Salcedo le dio a aquella crónica un discreto, pero significativo, tratamiento. Todos los que fueron a recibir a Felipe (que entonces no era tan a las claras ese nombre) eran amigos del periódico y era evidente que algún día muy pronto Felipe iba a ser quien ya empezaba a ser: el futuro político de España.

Tiempo después, cuando no era ni clandestino ni hombre de seudónimo. Y cuando ya era yo mismo periodista en El País destacado en Inglaterra, aquel Felipe González que estaba por ser líder de la oposición recaló en Londres. Y nosotros, Pilar, mi mujer y yo mismo, lo recibimos en el aeropuerto (como luego fuimos a recibir a Santiago Carrillo).

Felipe tenía reuniones con laboristas ingleses y nosotros lo llevamos, a él y a sus acompañantes, en un coche cuya puerta delantera (la que él ocupaba) estaba francamente deteriorada… Al día siguiente lo quise entrevistar, y lo hice. Él tenía entonces, cuando aun Felipe no era presidente ni tan a las claras era el líder de la oposición, la manía de explicarse caminando, y caminando le hice las preguntas.

Meses después de mi propio regreso a España para incorporarme a la redacción central del periódico, lo fui a encontrar con otros compañeros al aeropuerto de Barajas. Felipe venía de un viaje a París donde había sido sorprendido por la dimisión tan sonada del presidente Adolfo Suárez. Como los periodistas ingleses, de donde yo venía, me dediqué a preguntarle a bocajarro.

Así hacían los británicos, y no debió gustarle ese modo al acompañante de Felipe, que le preguntó a uno de mis compañeros periodistas: «¿Y quién es ese que pregunta tanto?». El que lo preguntaba era el después tan notorio Alfonso Guerra, que entonces era flaco como un cangallo.

Muchas veces estuve con Felipe González, que siempre fue Felipe para todo el mundo. Íbamos, por ejemplo, a aquellos encuentros más o menos literarios de la legendaria bodeguilla… Una vez, en 1992, me lo encontré presidiendo la puesta en marcha de la Expo, en Sevilla. Debió sentir que yo había engordado, de modo que me dijo: «No te engordes». Años después yo no le he podido señalar su propia gordura.

Nunca olvido a aquel Felipe y ahora respeto muchísimo a Felipe González. Esta semana que ahora acaba ha dicho, en el Ateneo de Madrid, que si hubiera elecciones él votaría en blanco. Evidentemente, votaría en blanco para no votar por el partido que él presidió años y años, antes y después de que mi padre se hiciera tan de los suyos como para pedirme que yo le buscara un autógrafo en el cuadro que todavía ilustra la casa donde yo nací.