Servicios esenciales en Canarias

Los servicios públicos en Canarias afrontan desafíos importantes, pero reducir su situación a un relato de fracaso permanente sería injusto e incompleto. Sanidad, educación y políticas sociales relacionadas con la atención a la dependencia operan en un contexto especialmente exigente: crecimiento demográfico sostenido, envejecimiento de la población, fragmentación territorial y una presión asistencial elevada derivada del turismo y la movilidad. El problema no es tanto la ausencia de políticas públicas, sino la dificultad para adaptar los sistemas existentes a una realidad cambiante.

La sanidad sufre una tensión constante en un sistema que responde. La sanidad pública canaria soporta una presión continua que se refleja en las listas de espera y en la saturación de determinados servicios. Sin embargo, también es un sistema que ha demostrado sobradamente capacidad de respuesta en situaciones complejas, gracias al compromiso de sus profesionales y a una red asistencial que cubre todo el territorio insular.

"Consolidar lo que funciona y corregir lo que no, sin reiniciar el modelo en cada legislatura, es uno de los grandes desafíos de la administración educativa"

El reto principal no reside solo en invertir más, sino en mejorar la planificación, optimizar recursos y reforzar la atención primaria para evitar la sobrecarga hospitalaria. Las infraestructuras pendientes y la gestión del personal siguen siendo asignaturas clave, pero que son abordables a medio plazo.

La educación, por su parte, debe consolidar avances y reducir desigualdades. El sistema educativo canario ha experimentado mejoras durante los últimos años, especialmente en el desarrollo de la formación profesional y en la atención a la diversidad. No obstante, todavía persisten desigualdades territoriales y carencias en infraestructuras que requieren una intervención sostenida.

Actividad en una residencia de mayores. / Fabián Simón

Más que reformas continuas, el sistema necesita estabilidad, evaluación y continuidad. Consolidar lo que funciona y corregir lo que no, sin reiniciar el modelo en cada legislatura, es uno de los grandes desafíos de la administración educativa.

El de la dependencia es un reto complejo que exige agilidad. La atención a la dependencia es uno de los ámbitos más sensibles de la gestión pública. En Canarias, el sistema ha ido ampliando su cobertura, pero la tramitación sigue siendo dolorosamente lenta para muchas personas y familias. Aquí el reto es claro: simplificar los procedimientos y reforzar los equipos técnicos, sin perder garantías. La dependencia no es solo una política social, sino una inversión en bienestar y cohesión, y requiere un enfoque prioritario y transversal.

"Medir resultados, compartir buenas prácticas y corregir errores no debería interpretarse como un signo de debilidad, sino de madurez institucional"

En canarias hay que planificar para una población diversa y cambiante. El Archipiélago no es solo una comunidad autónoma con peculiaridades geográficas; es también un territorio dinámico, con población flotante, envejecimiento progresivo y fuertes contrastes entre islas y municipios. Esta complejidad obliga a planificar servicios públicos con criterios flexibles y coordinados. El crecimiento poblacional no es un problema en sí mismo, pero sí lo es la falta de anticipación. Integrar datos demográficos y proyecciones realistas en la planificación es una oportunidad para mejorar.

Se trata de prosperar en la gestión pública a través de la evaluación y el aprendizaje institucional. Cabe poca duda de que uno de los aspectos con mayor margen de avance es la evaluación de políticas públicas. Medir resultados, compartir buenas prácticas y corregir errores no debería interpretarse como un signo de debilidad, sino de madurez institucional. La rendición de cuentas es una herramienta de mejora, no de crítica.

Por fortuna para todos, los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Canarias no están ni de lejos ante un callejón sin salida, sino ante un momento de necesaria redefinición. Los retos son reales, pero también lo son las oportunidades de mejora si la administración apuesta por la planificación, la coordinación y la continuidad. Fortalecer los servicios públicos no pasa precisamente solo por pedir más y gastar más, sino por impulsar mejoras en la gestión y pensar a medio y largo plazo.