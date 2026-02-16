Un gol con mensaje de indulto

El gol de Jesé Rodríguez en el descuento, en casa del colista Mirandés, no fue solo un tanto; fue un indulto. Un disparo que apagó la hoguera y aplazó cualquier veredicto inmediato. Nadie discute su trascendencia: cuando no se pierde, las decisiones se posponen, y esos tiempos el presidente sabe administrarlos. Pero el marcador, a veces, no cuenta toda la verdad. Y tras esa cortina persiste una realidad incómoda: la dinámica y las sensaciones continúan lejos de las de un equipo con auténticas hechuras de ascenso.

El empate en Anduva puede asumirse como resultado, pero difícilmente como argumento sólido. A la UD Las Palmas le sigue faltando identidad para imponerse, para gobernar los partidos con naturalidad y convicción. El fútbol es estado de ánimo, y este equipo transmite dudas, cierta melancolía con el balón, como si cada decisión pesara más de lo debido. No se trata de despreciar el punto, sino de evitar que se convierta en refugio.

Debe ser impulso, no coartada. No es un análisis en caliente ni un juicio dictado por noventa minutos. Lo de Miranda es la acumulación de demasiadas jornadas en las que el equipo no compite con la consistencia exigible, en las que la propuesta no termina de convencer y en las que los resultados han dejado de ser episodios aislados para adquirir forma de tendencia. El crédito se sostiene cuando hay señales de crecimiento; cuando no aparecen, el margen de confianza se estrecha. Un entrenador vive de lo que transmite su equipo y de su capacidad para corregir el rumbo cuando la idea no se traduce en el césped. Luis García puede interpretar el partido desde matices que no todos comparten. Está en su derecho de defender su plan. Pero sobre el terreno de juego, a Las Palmas le faltan registros, continuidad y colmillo competitivo para proyectar la imagen de candidato firme que aspira a ser. El punto mantiene el camino abierto, sí. Y el próximo desafío, frente al CD Castellón, se presenta como una oportunidad para transformar la inercia en reacción. Aún hay margen y propósito. Pero también un debate latente: prolongar la sensación de estancamiento obligaría al cónclave deportivo a mirar más allá del resultado y evaluar lo que viene sucediendo antes de que el desgaste sea irreversible