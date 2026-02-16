El subgénero al que llamaban novela negra cuando yo empecé en esto (muchos te miraban con cara de fos y ni se les ocurría considerarte escritor de verdad) se ha hecho mayor y ha devenido ahora un supergénero en el que cabe casi todo, como un cajón de sastre. Se habla del noir, del gore, del thriller, de la novela enigma, de la novela policiaca, del true crime y hasta hay una cosa a la que llaman, válgame el cielo, cozy mistery, cuya trama viene a basarse en algo así como un asesinato simpático, guárdeme usted una cría de la echadura. Queda claro que hay miles de formas de matar, cientos de asesinos, decenas de móviles para el crimen. Pero una cosa viene a igualarlo todo: hasta el más sanguinario de los escritores tiende a ponerse siempre del lado del perdedor, del lado de la víctima. Incluso cuando es el criminal el que cuenta la historia, la novela negra busca recomponer el caos que supone un crimen, tal vez por eso jodió tanto el libro de Luisge Martín sobre José Bretón: si el asesino confeso está encantado con la historia, apaga y vámonos.

Viene esto a cuento de las últimas tragedias más o menos naturales que hemos sufrido en este país. Escucho a quienes nos gobiernan y a quienes pretenden gobernarnos tirarse los trastos a la cabeza cuando llega la inundación o descarrila un tren. Los veo alisarse la chaqueta, retarse con los ojos, rivalizar en la chanza o el insulto. Pero ninguno de ellos habla de las víctimas. Les importan una vaina los muertos, preocupados tan solo por dar bien en la foto o salir airosos en las redes. Y es que los accidentes no se pueden prever (otro día hablamos de cómo se gestionan), pero el dolor de quien pierde a una madre, a un hermano, a una hija en ellos es muy previsible. Y necesitamos a alguien que sepa asumir ese dolor, que lo respete, que se disculpe por no haber podido o sabido remediarlo, que se conmueva. No que se lo escupa a la cara al rival político.

Aunque no nos consuele el mal de muchos, esto no solo ocurre aquí. Hace unos días, en una rueda de prensa que cada vez se parece más a un mitin de Donald Trump, una periodista (la única que había allí, los demás son palmeros lambiscones que le ríen las gracias al zar naranja), le preguntó al líder del mundo libre (hay que joderse a dónde hemos llegado si nuestro líder es este) por las víctimas, sobre todo niñas y adolescentes, del llamado caso Epstein. Trump la llamó de todo menos bonita y, por cierto, ningún colega salió a defenderla ni nadie se levantó y se mandó a mudar. La diferencia entre el morador en la Casa Blanca y los nuestros es que aquel ni siquiera se molesta en disimular. De hecho, ha cumplido todo lo que dijo que iba a hacer si lo votaban y aun así lo votaron, de modo que se siente exonerado de cualquier cancaburrada que diga o haga. Si nuestros representantes leyeran más novela negra (me conformaría con que leyeran, a secas), tal vez nosotros, el pueblo llano, nos sentiríamos más confortados cuando nos cae el diluvio universal o chocamos con otro tren que viene de frente.