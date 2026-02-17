Una entidad patriótica que tiende a promover el fomento de la riqueza

En este mes de febrero se hace imprescindible señalar, incluso hablar incansablemente, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria… ¡250 años la contemplan! En este momento, tras marcar el signo de exclamación, me viene a la memoria una visita que una representación de esta patriótica institución hiciera al entonces alcalde de la ciudad don Jerónimo Saavedra, con motivo de su reciente toma de posesión… A nuestro agradecimiento por su presteza a nuestra solicitud de que nos recibiera (fue de un día para otro) nos contestó: «A la Económica, por su respetabilidad, significación e historia, hay que ofrecerle pronta respuesta y compromiso».

Y bien, no quisiera que este escrito se convirtiera en una infinita relación de hechos concurrentes y promovidos por esta histórica Sociedad, cuyo expediente fundacional, compuesto por una veintena de documentos (fechados entre el 4 de febrero de 1776 y el 11 de diciembre de 1777), se halla en el Archivo Histórico Nacional (Madrid) y una copia se conserva en el Archivo de esta ilustre Sociedad.

Pero, para una buena parte de la sociedad grancanaria, llegado a este punto, puede preguntarse: ¿Qué son estas instituciones denominadas reales sociedades? Veamos; entresaco un párrafo del Ensayo de una Biblioteca española (tomo V) de Sempere y Guarinos: «Uno de los sucesos más notables y gloriosos del reinado de Carlos III, dice un erudito escritor español, es el establecimiento de la Sociedades Económicas: Sin grandes gastos, sin salarios, y sin los demás embarazos y riesgos que suelen ocasionar otros proyectos menos importantes, se encuentra España con un gran número de escuelas utilísimas, y de ministros (personas) a quienes poder confiar el examen y la ejecución de muchas providencias relativas al fomento de la Agricultura, Artes, Comercio y Policía».

Hace 25 años escribía, con motivo de la celebración de sus 225 años : «Desde su fundación, aquel febrero de 1776, hasta nuestros días, el contexto histórico y las circunstancias han cambiado (…). Estos cambios, progresivos, y en ocasiones bruscos, hicieron que la estela de la ilustre Sociedad se debilitara y quedara relegada a un plano apenas visible y, posiblemente, secundario. A pesar de todo ello y de los años transcurridos, de las vicisitudes habidas, y del relevo que impone el progreso, nuestra Económica ha permanecido y, formando parte de las que quedan (del casi centenar que se crearon en el último cuarto del XVIII), mantiene su espíritu, su vigor y su lucha por el bienestar de la sociedad, por el fomento de la riqueza de la isla de Gran Canaria, por una mayor educación pública y por la preservación del medio ambiente. En definitiva, es esto la Sociedad Económica: Una empresa privada, sin ánimo de lucro, altruista que, en la actualidad, como órgano consultivo y exponente de los problemas y desequilibrios de la Ciudad y de la Isla, trata de promover la inquietud en las personas e instituciones llamadas a tomar decisiones de modo que, una vez ejecutadas, las resoluciones sean las más adecuadas».

Por tanto, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria (RSEAPGC), como entidad patriótica tiende, en todo momento a «promover el progreso de la educación pública, el fomento de la riqueza de la isla de Gran Canaria, la preservación del medio ambiente y el mayor bienestar moral y natural de sus habitantes», según establece sus estatutos fundacionales.

Promovida e impulsada por el obispo fray Juan Bautista Servera ha unido a personas pertenecientes a todas las clases y ámbitos del pensamiento: clérigos, militares, nobles, políticos, comerciantes, gentes de la industria y del campo, ciudadanos que han perseguido siempre, y en primer lugar, la defensa de los intereses de Gran Canaria y su progreso.

España prosperó, en gran medida, durante el reinado de Carlos III (1759-1788), a través de estas sociedades que desarrollaron, cada una en su ámbito territorial, la agricultura, las granjas modelo, obras de riego, libre circulación de cereales, impulso industrial, vías de comunicación, asistencia pública, desarrollo cultural y un largo etcétera.

Nuestra Real Sociedad Económica, además de conformar expedientes, plantear debates y emitir informes; proyecta ideas y aconseja actuaciones. A lo largo de su dilatada vida las realizaciones de esta ilustre Sociedad han sido muy numerosas, hechos tangibles que permanecieron mientras fueron necesarios para dar paso, por imperativo del progreso y del desarrollo, a otras instancias que se crearon para cubrir esos espacios que faltaban; incluso, también en estos casos, la Económica tuvo mucho que ver. Junto a la Audiencia, el Obispado y el Ayuntamiento, es la institución más antigua de Gran Canaria, de las más antiguas de España y la de más edad de Canarias.

La Real Sociedad de Gran Canaria desarrolló el cultivo de la cochinilla y se recomendó el aloe, se prestó especial atención a la pesca y se inició el expediente del Puerto de las Isletas (de La Luz), se trajo la imprenta (aún se conserva aquella primera imprenta); en 1878, se lanza la idea, por primera vez en Canarias, de la posibilidad de desarrollar un turismo en la Isla; más de un centenar de obras literarias ha editado la Económica y un largo etcétera que podríamos ir añadiendo. Gran parte de lo que aquí se expone está extraído del Catálogo que se editó con motivo de la Gran Exposición que se llevó a cabo, en la celebración de los 225 años de su existencia, en la Sociedad Científica «El Museo Canario».

La Ilustración: La Naturaleza a través de la Razón y la Razón libre de toda coacción.

¡Feliz cumpleaños a esta ilustre Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria! y a todos los que la hicieron posible, recordando especialmente a los socios ya fallecidos… Caminemos todos juntos por la senda que conducirá a un nuevo aniversario, con ilusión y fortaleza.