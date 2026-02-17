Medio siglo de Carnaval

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es un fenómeno cultural que ha entrelazado vidas, recuerdos y contradicciones durante cincuenta años. Al entrar en su quinta década, la ciudad hace bien en mirarse en un espejo que, generación tras generación, ha reflejado la identidad de sus gentes y la tensión entre espectáculo masivo y vida cotidiana.

El Carnaval moderno renació en 1976, pocos meses después de la muerte del dictador Francisco Franco, cuando Manuel García, vecino de La Isleta, lideró la gestión que permitió que la ciudad volviera a llenarse de disfraces, música y callejeo tras cuarenta años de prohibición. Aquellas primeras fiestas no fueron sencillas. Los recursos escaseaban y la organización dependía, en gran medida, del compromiso altruista de la ciudadanía. Comercios que ofrecían apoyo logístico, costureras que confeccionaban trajes de forma desinteresada, personal sanitario que de manera espontánea velaba por los participantes e incluso iniciativas tan simbólicas como el reparto de bocadillos gratuitos para quienes desfilaban en los primeros carnavales reflejan el espíritu comunitario que sostuvo la recuperación de la fiesta.

Ese esfuerzo colectivo permitió que el Carnaval consolidara, con el paso del tiempo, un fenómeno de enorme impacto social y económico para la ciudad y la isla. En su evolución participaron personas inolvidables. Entre ellas, Santiago García Díaz, nuestro Charlot, cuya figura con bombín y bastón se convirtió en icono entrañable de las fiestas. Su despedida, tras su fallecimiento en 2001, fue celebrada como él había deseado: como una última fiesta. La historia del Carnaval está marcada, además, por momentos trascendentes que reflejan su carácter irreverente y popular. Uno de los más recordados es la imagen del entonces alcalde Juan Rodríguez Doreste disfrazado de Greta Garbo, un gesto que sintetizó la capacidad del Carnaval para diluir jerarquías y convertir la sátira en elemento de cohesión social.

Pero el crecimiento del Carnaval también ha sido obra de creadores cuya labor, aunque menos visible, resultó decisiva. El escenógrafo Alberto Trujillo, durante más de dos décadas, transformó el Parque Santa Catalina en paisajes temáticos capaces de proyectar la fiesta hacia el exterior. A su trabajo se sumaron diseñadores como Mari Patrón, Willie Díaz, Fernando Méndez o Carmencita Hernández, además de comparsas legendarias como Los Caribe y murgas históricas como Los Nietos de Kika, configurando una constelación creativa que ha impulsado la celebración hacia nuevas cotas de popularidad.

La aportación musical también ha sido esencial. Sindo Saavedra, con su himno ‘Invitación al Carnaval’, logró crear una banda sonora que permanece grabada en la memoria colectiva. Asimismo, profesionales de la comunicación como el locutor Santiago García Ramos contribuyeron a dar proyección pública a la celebración en sus etapas iniciales. Jorge Alemán, Roberto Herrera o Daniel Calero también llevaron la fiesta a la radio y la televisión, para que trascendiera del ámbito local. José Miguel Febles Felipe, miembro de la redacción de Prensa Canaria, recogió en un libro las cuatro primeras décadas de un carnaval de cuya creación fue testigo y parte activa, junto a su esposa Ana María Santana Travieso.

En estas cinco décadas, la fiesta ha evolucionado e incorporado nuevos formatos y expresiones artísticas. Atrás quedan la verbena de la sábana, los Indianos o los bailes en Vegueta. La Gala Drag Queen, instaurada en 1998, supuso una apuesta pionera que posicionó internacionalmente al Carnaval como un espacio de diversidad, creatividad y libertad expresiva. Más recientemente, el concurso de maquillaje corporal ha ganado protagonismo, como el de las mascotas, iniciativas que muestran que la fiesta continúa explorando nuevas formas de espectáculo y expresión artística.

El aniversario invita además a la reflexión. El Carnaval ha enfrentado contingencias que pusieron a prueba su organización. Fallos técnicos en galas, decisiones discutidas sobre espacios o episodios en los que el desorden eclipsó el espíritu festivo forman parte de una historia que evidencia la complejidad de gestionar un evento de esta magnitud. También los cambios en el equipo artístico, de Anatol Yanowsky a Víctor Medina y Hamid Blell o Israel Reyes y ahora Josué Quevedo, reflejan procesos naturales de renovación que acompañan a cualquier manifestación cultural viva.

Uno de los debates más persistentes gira en torno a la convivencia ciudadana. Para numerosos vecinos, especialmente en las zonas cercanas al Parque Santa Catalina, las aglomeraciones, el ruido de bailes y mogollones genera tensión. La proliferación de chiringuitos y espacios festivos -incluidos los populares chiringays- evidencia la capacidad de convocatoria del Carnaval, pero también obliga a replantear modelos organizativos que garanticen la sostenibilidad urbana. Ya ocurrió cuando la aparición del fenómeno de los ‘chandaleros’, cuya presencia generó fricciones con las mascaritas, símbolo histórico de la participación espontánea y anónima en la fiesta.

Las inclemencias meteorológicas también forman parte del imaginario carnavalero. No son pocas las ediciones en las que la lluvia hizo acto de presencia, obligando a suspender, aplazar o reorganizar actos y recordando la vulnerabilidad de un evento que depende en gran medida del espacio público. Y, como cierre simbólico, el entierro de la sardina continúa poniendo el punto final a las celebraciones, manteniendo viva una tradición que combina humor, sátira y despedida colectiva.

Este cincuentenario sirve, además, para reconocer a 77 personas e instituciones que han contribuido al desarrollo del Carnaval. Estas distinciones, entregadas en el Teatro Cuyás, dibujan el mapa humano de una celebración que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad. Bajo el lema ‘Las Vegas’, esta edición reúne unos cuarenta actos que confirman que el Carnaval es una fiesta inclusiva, vibrante y arraigada en la identidad colectiva. No obstante, su futuro dependerá de la capacidad para mantener el equilibrio entre su exuberancia festiva y la calidad de vida de quienes conviven con él.

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no es un fenómeno estático, está en constante transformación. Sus personajes, sus escenarios y sus tensiones reflejan que toda fiesta popular es también un espacio de aprendizaje colectivo. Celebrar estos cincuenta años supone reconocer lo que el Carnaval ha sido, pero también asumir el reto de lo que aún puede llegar a ser: lugar de encuentro donde la ciudad reafirma su identidad, afronta sus desafíos y demuestra, año tras año, su extraordinaria capacidad para reinventarse.