Un doctorado ‘honoris causa’ más allá de la política

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria va a investir el viernes a una nueva doctora honoraria, el más alto reconocimiento que ofrece la Institución, y la persona que va a ser promovida a este grado, es alguien que, como dicen sus Estatutos, ha sido considerada merecedora de ello por sus órganos de gobierno. Este tipo de investiduras no es nada nuevo, de hecho, es algo que sucede con frecuencia (incluso algunos pensamos que con demasiada frecuencia) aunque esta vez un grupo de universitarios ha hecho pública su discrepancia con el procedimiento y con la decisión tomada, fundamentalmente por el hecho de que esta vez se trata de la reina Sofía.

En esta polémica se han abierto muchos debates en los que creo que es necesario realizar alguna puntualización. En primer lugar, se ha tendido un velo de duda sobre la legitimidad de los órganos de gobierno de la Universidad para tomar este tipo de decisiones, algo extraño porque esta institución (en realidad, todas las universidades públicas) se rigen mediante unos órganos de gobierno similares, que son los que determina la legislación y que buscan garantizar la representatividad de los distintos sectores y la responsabilidad en la gestión de los fondos públicos. Los firmantes del escrito de protesta manifiestan que «el procedimiento reglado es condición necesaria, pero no suficiente, para la vida universitaria» y que reducir estas decisiones al recuento de votos es «confundir el mecanismo con el principio, el acto administrativo con la legitimidad de fondo» pero ¿cómo se legitimaría entonces esta (o cualquier otra) decisión de gobierno? ¿a través de asambleas de universitarios convocadas ad-hoc? ¿qué número de asistentes, de entre los casi 22.000 universitarios de la ULPGC, sería necesario para que sus decisiones se considerasen legítimas? Una Universidad pública es un sitio donde el debate es vital, como también lo es el respeto a las reglas que nos gobiernan, y aunque es una gran tentación pensar que solo aquellas decisiones de gobierno con las que estamos de acuerdo son legítimas, hay que asumir que, a veces, lo que se decide no nos guste.

También se dice que esta investidura fue aprobada por una mayoría exigua, y se resalta que no ha logrado la unanimidad. Yo soy claustral de forma ininterrumpida desde 1998 y los que me conocen saben tengo una cierta experiencia en votar en contra de propuestas de los equipos rectorales. Aun así, se deben tomar decisiones y es que la unanimidad, en un órgano tan diverso como un claustro universitario, es como un unicornio: se habla de ella, pero es muy difícil de ver (salvo quizás en carnavales).

El tercer gran argumento que se esgrime es que no se trata de una decisión administrativa ordinaria, sino que conlleva una declaración identitaria de la institución. Se trata de una afirmación que no comparto, ya que se reconoce a una persona, no a una institución ni a un cargo. La ULPGC ha reconocido ha nombrado doctores y doctoras honoris causa a personas de los más diversos campos, no sólo a académicos distinguidos, y en este caso su investidura se basa en su apoyo a iniciativas sociales, asistenciales y humanitarias, destacando sus quince años de vinculación a la Federación Española del Banco de Alimentos, y su firme compromiso con la cultura, la ciencia y la educación. No sé muy bien qué mayor grado de implicación se le puede exigir a una persona atada a una responsabilidad que, sin duda, le impide expresar su opinión de forma pública con completa libertad, así como tampoco recuerdo que hubiera un acalorado debate en el Claustro sobre esta materia, ni que nadie alzara su voz entonces -y ese era el momento- recriminando que la reina Sofía no hubiera investigado las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad en el mundo (¡como si fuera sencillo!). Creo que más bien son los firmantes de este manifiesto los que están reduciendo toda la trayectoria vital de una persona al cargo que ocupa, negando que su apoyo y dedicación a estas instituciones haya tenido trascendencia alguna y suponiendo que su presencia ha sido un mero ejercicio de lucimiento personal.

Por tanto, este viernes, en la Institución a la que me honro en pertenecer, habrá un acto académico más, donde siguiendo las normas que nos hemos dado se investirá a una nueva doctora honoris causa. Sin duda habrá personas que no estén de acuerdo y que podrán ejercer su derecho a objetar este nombramiento, aunque espero que el ser universitarios nos haga a unos y a otros, independientemente de nuestra postura ideológica, recibirla de forma respetuosa, como debe caracterizar a una Universidad plural y abierta como es la ULPGC.