Breverías 165

En un almuerzo de amigos hace unos días varios de los comensales pidieron un steak tartar.

Y como siempre tuve que sufrir una penosa unanimidad en la pronunciación del plato: «estik tartar». No voy a estas alturas a quejarme de que se anteponga una E en los barbarismos anglosajones que empiezan por una S, pero sí quiero protestar por lo del «estik» en lugar del correcto «estek».

Recuerden mis amigos el origen del palabro. En inglés «beefsteak» (pronunciado bifstec) da lugar al españolizado “bistec”, nunca «bistic». Memoricen esta simple etimología para no reincidir en tan paleta pronunciación, y me podré ahorrar a partir de ahora mi labor lingüística predicadora que tantas veces constituye mi entremés en nuestros cónclaves gastronómicos.

*

Pero ya puestos en plan Pepito Grillo, voy a reincidir en refrescarles la pronunciación, casi siempre malparada, del presidente Reagan. Que no se pronuncia Rigan, parafraseando a los aficionados al estic tartar, sino Regan.

¡Y por cierto, el que sí pronuncia Rigan su apellido es el político americano Mike Regan!

Lo malo es que en este caso no dispongo de ningún truco mnemotécnico para que no se les olvide.

*

Muchas veces se topa uno en los medios audiovisuales con algún enunciado que pese a pasar las más veces desapercibido, merecería ser remarcado.

En plan cajón de sastre, y saltándome a la torera cualquier derecho de autor, les propongo los siguientes:

El futuro empieza aquí.

Aquí hay de lo que ya no hay

No olvides que la vida es prestada.

Los trabajadores autónomos son millones…pero cada uno está solo

A nuestra edad lo único urgente es vivir.

¡La vida es puro espectáculo!

Algún día nos hemos de morir…¡pero hasta entonces toca vivir!

*

¿Y ya metidos en temas trascendentes, se han fijado que lo que nos iguala a toda la humanidad, es el más democrático de los estados, el que pone fin a nuestra vida, el de difunto?

Porque cuando yo no siga en este valle de lágrimas estaré definitivamente muerto, y tendré como compañeros de viaje para la eternidad tanto a Carlos V como a Napoleón o a la tía Enriqueta. Porque el estado que pondrá en los papeles oficiales a partir de ahora no será el de casado, soltero o cualquier otro devenido irrelevante, sino el de «fallecido2, posiblemente con una fecha aclaratoria, sin necesidad de precisar lo más obvio: «muerto para siempre».