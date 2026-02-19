¿Por qué España tiene la Constitución más longeva y la menos reformada?

El potaje madrileño ha recibido con frialdad que la Constitución de 1978 se convierta esta semana en la más longeva de la historia de España. La polarización huye de la Constitución porque unos la consideran la obra de la «derechita cobarde» y los otros el acta fundacional de lo que despectivamente llaman «el régimen del 78» casi con más asco que cuando hablan del «régimen franquista». Felipe VI se abre paso entre estos extremos lastrado por la sombra del emérito y con el permanente desaire de los partidos de la periferia. Pero su relato es persistente y toma forma como expresión de un nuevo sentido común que plasmó en su discurso en el Congreso en el que admitió que esa Constitución es perfectible, pero la vinculó más con el futuro que con el pasado. Por eso los ultras se alejan de su figura como ha explicado Pilar Santos. La Constitución fue posible en 1978 porque España tenía miedo de sí misma. Un miedo que no fue paralizante sino estimulante. Como ocurre en media Europa con las generaciones que vivieron la Segunda Guerra Mundial, la polarización cabalga sobre las generaciones que no vivieron ni la Guerra Civil ni la Transición. Pablo Iglesias y Santiago Abascal, Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Inmersos en la era de la transparencia y de la autenticidad son incapaces de hacer lo que hicieron Fraga, Carrillo, González, Suárez, Pujol o Arzallus. Hoy en la lupa destructiva de las redes serían «traidores».

La Constitución de 1978 es la más longeva de España y la menos reformada de Europa. Sin miedo en el cuerpo, los politólogos no encuentran incentivos para grandes pactos. Si no hay reformas, acaba habiendo revoluciones. Una masa heterogénea de votantes transita en busca de un partido que les sacie sus ansias de reforma que de tanto tiempo contenidas acaban haciéndoles perder el miedo a la revolución. Primero apostaron por Podemos, luego por Ciudadanos y ahora están aupando a Vox. En Catalunya, el independentismo recogió parte de esa sensibilidad que ahora se decanta por Sílvia Orriols. No son todos los mismos, pero se comportan con una lógica compartida. Felipe VI trata de aunar a los que prefieren la reforma a la revolución, pero les cuesta hacerse un hueco en el potaje que ha hecho de la polarización un gran negocio. La lógica trumpista de la revolución desde arriba da muchos réditos en bolsa con operaciones a corto.