El fútbol que se quedó en el Estadio Insular

El olor del Estadio Insular era fútbol. Césped recién mojado, humo de puros que se quedaba impregnado en la ropa, el aroma añejo del calamar seco, la jarea -pescado abierto- que te acompañaba antes de empujar los tornos en los puestos junto a las puertas de entrada. Y después, ya en aquella grada de cemento de la Grada Naciente -emblema eterno de nuestra afición-, te acomodabas junto a los de siempre: algunos jugaban a las cartas, otros bebían vino de la bota. Mirabas la Grada Curva y, mucho antes del pitido inicial, intuías cuánta gente acabaría entrando solo por los huecos de los rincones que se iban llenando, por lo que ya se respiraba cuando aún faltaba una hora para el partido. Sin olvidar a los que preferían peregrinar por el Paseo de Chil para acceder hasta los arenales -hoy ya inexistentes- situados detrás de la Curva, desde donde solo se veía el terreno de juego desde medio campo hasta la portería de Naciente, con unas vistas impresionantes del Puerto de la Luz y de Las Alcaravaneras.

Aquello era fútbol en estado puro. Afición, fidelidad, pertenencia. Ir al fútbol los sábados a las ocho y media de la noche no era un plan, era una tradición familiar, casi un rito heredado. Y todo se volvía aún más especial cuando Fernando El Bandera hacía sonar su corneta inconfundible, esa que anunciaba que el partido estaba a punto de empezar… y que el Insular volvía a latir. En los balcones del edificio blanco había otra grada más que se sumaba al espectáculo. Se tocaban las palmas, se hacía la ola y el grito de gol era único, como también lo era el «¡Koke, Koke!» cuando había una falta al borde del área. Y había colas de horas para entrar cuando venían el Madrid o el Barcelona. Era otra cosa.

Allí estaba el vendedor de periódicos, con el Diario de Las Palmas en la mano, avanzando por el estrecho pasillo entre escalón y escalón; los aviones de papel clavándose en el césped. También la megafonía, una voz irrepetible: la de aquel hombre con acento peninsular que anunciaba alineaciones y cambios con una vocalización casi celestial -«con el uno, Pérez; nueve, Contreras; diez, Saavedra; y once, Narciso»-. En la grada, transistores pegados al oído para escuchar a Segundo Almeida. Había menos camisetas amarillas, banderas y bufandas, pero la gente sentía al equipo desde el corazón. Aquel público hacía parada obligada para comprar en el bazar que estaba debajo de la escalera o para beber y comer algo en el Bar Viena, el Tatono o La Cuadra, lugares que hoy pertenecen al recuerdo.

Saltaba primero el rival y llegaban los silbidos. Después salía Las Palmas y el aplauso era tan rotundo que se escuchaba en las calles aledañas. El Insular, ese recinto de Ciudad JardÍn, ya estaba completo. Y el fútbol, también. Sensaciones que casi nadie ha vuelto a repetir en el frío campo de Siete Palmas, porque el aficionado de la UD Las Palmas quedó marcado por una mudanza que nunca pidió. El mayor error histórico cometido con el equipo.

La forma de ir y entender el fútbol ha cambiado, pero hay algo que permanece intacto: la pasión que despierta este escudo en cualquier canario. Cuando hay fútbol un sábado por la noche, la ciudad se siente distinta; si gana el equipo, el domingo sales temprano a comprar el periódico y el pan para leer la crónica; y si pierde, la derrota te chafa cualquier plan que tengas con la familia. Que levante la mano quien alguna vez haya sentido y vivido todo aquello que ni estas palabras alcanzan a expresar.

Por eso no importa quién vaya, importa lo que lleven dentro. Que ese espíritu del Insular habite en cada uno de los aficionados que mañana empujen al equipo frente al CD Castellón.

Que la voz nazca del recuerdo y se convierta en presente. Que cada aplauso suene a resistencia, que cada cántico sea una declaración de fe. Porque hay partidos que se juegan en el césped y otros que empiezan mucho antes, en la grada, en la memoria, en la piel.

¡Riqui, Raca! ¡Arriba d’Ellos!