Una gran reina, una gran señora, una gran doctora

El mar es su elemento vital y acaba de recoger el Premio Gorila en el acuario Poema del Mar. Está aquí, en Gran Canaria, como en su Grecia natal. Se define reservada y tímida, con unos nervios de acero, como ha demostrado toda su vida. Compañera del rey, leal y educada desde niña para no llorar en público, cuenta en el libro La Reina de Pilar Urbano. Rechaza el calificativo de “gran profesional” que le atribuyó Juan Carlos cuando sus caminos comenzaban a torcerse. Su vida ha sido la vida del rey, y la educación de sus hijos. Vivir para los demás, como ella lo ha hecho, “es la más alta dignidad que cabe a un hombre, a una mujer. La más buena forma de ser rey es servir”. En efecto, no hay mayor dignidad. Ha ejercido su tarea con la más alta graduación y reconocimiento. Merece el aplauso público por lo que ha contribuido al equilibrio de la Corona y de España.

Doña Sofía podría responder igual que lo hizo la reina Isabel II de Inglaterra cuando un periodista le preguntó por el mayor problema de su reinado sobre el Imperio Británico. “Mi principal problema ha sido la familia”, respondió la soberana de la corte londinense, como también podría responder hoy Carlos III, tras la detención de su hermano. La nueva doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria asume esas palabras. Las alegrías y las tristezas llegaron de su familia.

Está asistiendo al reinado de su hijo Felipe VI. Es nieta, hija, reina y madre de Rey, pero ha tenido que despojar a sus hijas de los títulos nobiliarios y ha soportado el comportamiento indigno de su esposo. No le da miedo la muerte y encara los años con gran serenidad. A Gran Canarias a donde regresa tras la muerte de su hermana Irene y de su gran amiga la princesa Tatiana Radziwill.

17 reyes coronados entre sus antepasados

“Era una joven alegre y culta, de mi edad”, educada en un internado de Constanza, cerca del lago Salem, estudiaba arqueología y bailaba muy bien”, cuanta el emérito Juan Carlos I en su libro “Reconciliación". “Siempre me atrajo su actitud sencilla, dulce jovial, nada snob ni estirada.” Sofía, que se expresaba en griego y alemán con fluidez, nada hablaba de español, italiano y portugués, como entonces su pretendiente, contaba con 17 reyes coronados entre sus antepasados familiares, desde Christian III de Dinamarca (1.503-1.559). El hoy residente en Abu Dabi e inexplicablemente excluido del aniversario de la Constitución de 1978, desde aquel tiempo de juventud, en que confiesa Juan Carlos que estaba muy enamorado, se sentía feliz y que se complementaban, la llama Sofi.

Hoy, doña Sofía, la venerable abuela de la futura reina Leonor, es un ejemplo. Aunque algunos se manifiesten para ajustarle cuentas de otros miembros de su familia, honra a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la dignidad que le ha concedido el equipo gobierno de Lluis Serra.

“Puede parecer que las monarquías no sirven pero la realidad muestra que sirven”. “No mandan nada, y por eso son parlamentarias, pero ejercen una profunda influencia en la dinámica política de los países proporcionando unidad, solidaridad, sentido del pasado y del futuro, e incluso tolerancia”. Son palabras de catedrático Emilio Lamo de Espinosa que merecen, cuando menos, ser tenidas en cuenta, y difíciles de rebatir.

Doña Sofía ha representado a España con dignidad en centenares de viajes y en millares de actos. Ha ejercido la moderación familiar y personal, y siempre ha sido discreta, un valor tan escaso como necesario en estos tiempos. Su actividad es menos conocida por la opinión pública que la de otros miembros de la Casa del Rey.

Los pitos y las manifestaciones no serán contra Sofía, aunque lo pueda parecer. A los que se manifiestan les ampara la libertad de expresión. “Es la monarquía de todos”, subraya siempre que tiene oportunidad Luis María Anson. A doña Sofía la aplauden espontáneamente por las calles, es una reina querida y respetada. Una gran señora, una gran doctora.