Cuba: cuando la escasez deja de ser excusa

Leí un artículo en The Guardian con una mezcla de dolor, confusión y vergüenza. Soy médico cubano y actualmente vivo en Gran Canaria, donde he sido recibido con aceptación y generosidad. Un lugar que me ha brindado dignidad, estabilidad y una vida profesional. Sigo sufriendo profundamente por mi país y por la manipulación de su pueblo por parte de un gobierno que ya no los escucha ni se preocupa por ellos.

Conocí a Félix Valdés García y a Yohanka en Santa Clara. Viví con ellos. Los conocí en la vida cotidiana. Cuando la esposa del autor del artículo tenía cinco años, yo la llevaba al parvulario en mi bicicleta. No son imágenes casuales para mí; son recuerdos reales, de carne y hueso.

Más tarde, como tantos otros, nos trasladamos a La Habana, donde experimenté de primera mano la desigualdad entre las provincias y la capital, una desigualdad que la revolución afirmó haber erradicado, pero que nunca logró hacerlo de verdad. Hace veinte años dejé Cuba. No me fui con facilidad, ni sin un coste personal.

Pertenezco a una generación de cubanos educados para creer que el sacrificio era una virtud y la resistencia, patriotismo. Desde muy temprano se nos enseñó a aceptar la carencia de lo más necesario en silencio y obediencia, como una obligación moral al servicio de una causa superior. Con el tiempo quedó claro que este relato no estaba pensado para proteger a las personas, sino para utilizarlas: como símbolos, como instrumentos, como recursos prescindibles de un proyecto político que dejó de escucharlas mucho tiempo atrás.

Fuimos manipulados emocional, ideológica y materialmente; se nos pidió dar cada vez más recibiendo cada vez menos, y se nos enseñó a confundir la resiliencia con la dignidad. Este patrón se ha repetido durante décadas, no solo en Cuba sino también en otros lugares, siempre con la misma lógica: el pueblo resiste, los dirigentes deciden y nadie rinde cuentas.

Mi pueblo natal podría ser la finca de Felín. Cambian los nombres, cambia la geografía, pero el resultado es el mismo. Hoy, mis amigos allí parecen muertos vivientes: físicamente presentes, moralmente exhaustos, esperando algo en lo que ya no creen que vaya a llegar.

Por eso me cuesta asimilar la realidad. Me preocupa que pueda ser malinterpretado. Me preocupa que pueda romantizar lo que nunca debería romantizarse. Y, sin embargo, lo que describe, apagones frecuentes, interrupciones de los servicios esenciales, niños pidiendo en las calles, forma parte de la realidad actual de Cuba y coincide con otros reportes sobre la crisis persistente en la isla.

Pero el sufrimiento de mi pueblo no es una abstracción. Cuba atraviesa hoy algo más profundo que la simple carencia de lo necesario para vivir. Un país del que han huido millones de profesionales formados, familias, jóvenes, no puede ocultar su fracaso únicamente detrás de la emoción. La emigración masiva es un veredicto político: cuando el talento y la fuerza vital se marchan, el sistema que debía sostenerlos ya ha fracasado.

Como médico, me resulta especialmente doloroso ver cómo los logros sanitarios cubanos, durante años alabados, se han derrumbado totalmente. Hoy, los pacientes sufren la falta de suministros básicos y de infraestructuras funcionales, realidades que se viven a diario pese a las fortalezas históricas del sistema.

Cuba sobrevive hoy en gran medida gracias a las remesas enviadas por quienes se marcharon. Las familias comen, acceden a medicamentos y resisten el día a día gracias al dinero que llega del exterior, no porque el modelo económico provea de forma fiable, sino porque una pequeña minoría especialmente en zonas urbanas logra subsistir gracias al acceso a divisas y a ingresos externos, mientras la mayoría permanece excluida de este salvavidas. Esto genera una desigualdad silenciosa pero profunda: un sistema que condena públicamente al capitalismo, pero que depende de él en la práctica para sobrevivir. Quienes permanecen en el país no son prueba de éxito ni de consentimiento; muchos se quedan únicamente porque reciben ayuda de familiares en el extranjero o porque, sencillamente, no tienen otra salida.

Esto no es un rechazo a la educación, la solidaridad o la justicia social. Esos valores fueron profundamente importantes para mi generación, y lo siguen siendo. Pero cuando una idea se vuelve más importante que las personas que viven con ella, deja de ser humana.

Sufro por el pueblo cubano en este momento de privación absoluta, pero la responsabilidad recae por completo en quienes gobiernan: negociar por la supervivencia de su pueblo es más importante que aferrarse a «dignidades» políticas que ya no alimentan, no curan ni protegen a nadie.

Lo que más me preocupa no es la incomprensión extranjera, sino el silencio cubano, el cansancio cubano, la resignación cubana.

Desde Gran Canaria, donde he encontrado un segundo hogar, miro a mi país con amor, dolor y responsabilidad. La Cuba que amo merece algo más que nostalgia y algo más que sobrevivir. Merece un futuro.