Cuarto aniversario del inicio de la guerra

Como recuerdo del comienzo de la invasión de la Federación Rusa sobre Ucrania me veo compelida a dirigir estas palabras a la ciudadanía canaria por su abnegada colaboración y mostrada solidaridad para con nuestras compatriotas, lejos de cualquier grandilocuencia, pues la simpatía y acercamiento han facilitado la integración de éstas en el mundo laboral y social. Cualquier mención sobre las atrocidades, que toda guerra causa, carece de importancia frente al drama real que las familias viven esperando en cualquier momento una llamada de desenlace en estos ya curtidos corazones. Los ejemplos vividos a lo largo de la historia no convencen a la sinrazón de la guerra, y hablan de la destreza de los nuevos ingenios que la mortifican, en alarde de una eficacia que nos mantiene en vilo hablando de una paz que no se conviene.

Llaman guerra de desgaste a la aniquilación de la razón, al agotamiento o mansedumbre de la población, y de aquellos que, no siendo compelidos en primera persona a empuñar las armas ven como su voz es desoída.

Sí, la mirada lánguida de la impotencia nos deja fijados en lo caduco, en lo transitorio, en lo inevitable del ciclo, como si no fueran exigibles los derechos humanos, o los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, pienso que algo habrá de verdad en ellos que siempre llegaron después de grandes agravios a la humanidad, pues se exhalaron en aliento a un futuro más comprometido para con el desarrollo de los pueblos en sus diversidades.

La hegemonía de los países denominados líderes arrasa con la identidad de los pueblos, con nuestras raíces, doblegando las reglas de la convivencia. No obstante, creo que fomentando la raigambre multicultural se tejen lazos de certidumbre y amistad, y esa es nuestra experiencia y alivio adquiridos desde nuestra asociación Ucrania en Canarias por la Amistad: Dos Tierras Dos Soles. No paramos la guerra, pero enmendamos errores que llevan a ella.