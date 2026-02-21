Impotencia electoral

Al parecer Ayose Corujo, secretario de Organización de Nueva Canarias, acudió a la convocatoria de Gabriel Rufián en la sala Galileo de Madrid no tanto para escuchar lo que ahí se decía sino para sumarse –quizás antes de finalizar el acto– al bálsamo adulterado que está vendiendo el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados: ese supuesto frente electoral de las izquierdas para evitar la victoria del PP y Vox. Corujo, que es buena gente y sin embargo se está doctorando en Ciencias Políticas, comentó cuando regresó a las quimbambas que si se unieran Nueva Canarias, Podemos e IU podrían sacar hasta dos diputados en las próximas elecciones generales. Como suele ser costumbre el joven Corujo –cuya experiencia en la política real es limitada– no explicó cómo obra el poder mágico de la plataforma electoral. Ha entendido del sermón de Rufián lo que le interesaba. El independentista catalán propugna otro modelo político-electoral a partir de lo que considera dos evidencias. Primero, que si las izquierdas van cada una por su lado se suicidarán electoralmente. Segundo, que las coaliciones y plataformas restan en más ocasiones que en las que suman. Lo más rentable es que la fuerza más potente en las urnas sea la única que se presenta en la circunscripción –la provincia– y las demás se retiren. Es muy probable que Corujo y sus compañeros hayan obviado la fórmula porque en las últimas elecciones generales, en 2023, Podemos sacó en la provincia de Las Palmas muchos más votos que NC, hasta el punto de que Noemi Santana consiguió uno de los cinco menguados escaños que obtuvo su partido en la Cámara Baja (dentro de la marca Sumar).

Dejemos a un lado –sin olvidarlo– quién es Rufián, dirigente de un partido que intentó un golpe de Estado y declarar la independencia de Cataluña en 2017. En la reciente reunión de Madrid se alertó que la suma de los diputados del PP y Vox podía alcanzar los dos tercios necesarios para modificar la Constitución (aunque ninguna encuesta avanza tal cosa). Rufián subrayó que, en efecto, suponía un riesgo extraordinario, y lo dijo con perfecta paz de espíritu, como en 2015 proclamó tranquilamente que la Constitución de 1978 estaba «auspiciada y suscrita por fascistas». El diputado catalán es puro cinismo payasesco investido de una fantasiosa autoridad moral para mearse en la Constitución y al mismo tiempo reclamarla como último recurso frente al fascismo. Para liderar nada está semejante oportunista de 100.000 euros anuales apoquinados por el Estado opresor. En Barcelona, por ejemplo, ¿deberían los comunes no presentarse en beneficio de ERC? La propuesta rufianesca no evita el suicidio electoral de las izquierdas ante las derechas, pero estimula el conflicto o la desconfianza entre las marcas progresistas, porque para muchos partidos no presentarse, invisibilizarse electoralmente, significaría el paso previo a la extinción y supondría incluso un problema de financiación a corto plazo.

Nueva Canarias no se suma a esta confederación de izquierdas autónomas para achicar un maremoto de la derecha autoritaria, sino como un acto de supervivencia. En un pasado no muy lejano Román Rodríguez y sus cuates llegaron a trenzar alianzas con izquierdistas tan inequívocos como Dimas Martín o Ignacio González. También lo hicieron con el PSOE y, lo más sorprendente, el PSOE picó. En la provincia de Las Palmas se eligen ocho diputados; profetizar que se pueden conseguir «hasta dos» es admitir que lo más probable sea quedarse en uno. Sobre la provincia de Santa Cruz de Tenerife Corujo no dijo una palabra, porque ahí no encontrarían nada que rascar. Un diputado de los quince que se eligen entre ambas provincias canarias: el reconocimiento brutal de una impotencia. Drago Canarias es un contraejemplo: entiende que el crecimiento de la izquierda y la recuperación de su apoyo electoral solo puede derivar del trabajo político en el seno de la sociedad civil canaria sin compromisos espurios ni jugar a la ruleta electoral. Y en eso tienen toda la razón.