Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Drag La TaconesAsesinato en TenerifeSucesosCalima CanariasReina SofíaUD Las Palmas
instagramlinkedin

Opinión

Jafeth Alonso Estupiñan

Un reconocimiento a la labor de la Reina Doña Sofía.

La ULPGC distingue como Doctora Honoris Causa a la reina emérita Sofía

La ULPGC distingue como Doctora Honoris Causa a la reina emérita Sofía

Me honra expresar mi más sincera felicitación a Su Majestad la Reina Doña Sofía con motivo de su investidura como Doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Este reconocimiento es un justo tributo a su ejemplar trayectoria y dedicación por la educación, la investigación, la cultura y el bienestar social de nuestro país.

La Reina ha sido un pilar fundamental en la transición española hacia la democracia, apoyando incondicionalmente a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I en su empeño por instaurar una monarquía parlamentaria en España. Su labor discreta pero constante ha sido y es clave en la consolidación de la Constitución más longeva de la historia de España. La Constitución de 1978, la más longeva, que hay que cumplir y cuidar.

Este reconocimiento subraya la figura de Su Majestad como mujer y representante honrosa de la Corona de España en una institución joven y comprometida con la sociedad canaria y grancanaria. Su apoyo a las causas sociales es sin duda un modelo a seguir.

La investidura de Su Majestad la Reina quedará grabada en la memoria colectiva como un testimonio de su compromiso con la sociedad española y canaria. Su dedicación y ejemplo seguirán inspirando a futuras generaciones. Por todo ello, reitero mi más sincera felicitación a Su Majestad, agradeciendo su ejemplar dedicación y compromiso con España y su pueblo.

*Jafeth Alonso Estupiñan. Director general de Universidades del Gobierno de Canarias

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT lo hace oficial: el carné de conducir cambia en Canarias y afectará a quienes se lo saquen a partir de 2026
  2. Cabreo en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria por un simpa
  3. La Tacones se proclama ganadora de la Gala Drag Queen 2026 con un número flamenco
  4. Atracadores armados asaltan a los recaudadores de un centro comercial del sur de Gran Canaria y huyen con el botín
  5. Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
  6. Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
  7. Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario, orden de actuación y cómo verlo en directo
  8. El CD Teldecosta, expulsado de competiciones oficiales para esta y la próxima temporada

Un reconocimiento a la labor de la Reina Doña Sofía.

Un reconocimiento a la labor de la Reina Doña Sofía.

El Museo Elder se convierte en el epicentro mundial de la Inteligencia Artificial con la 20ª edición de EUROCAST.

El Museo Elder se convierte en el epicentro mundial de la Inteligencia Artificial con la 20ª edición de EUROCAST.

"Muy eficaz": así es el suplemento del que todos hablan para aliviar la ansiedad desde el primer día

"Muy eficaz": así es el suplemento del que todos hablan para aliviar la ansiedad desde el primer día

La Gala Drag es el programa más visto de 2026, consiguiendo el mayor seguimiento de los tres últimos años, con una media de 143.000 espectadores

La Gala Drag es el programa más visto de 2026, consiguiendo el mayor seguimiento de los tres últimos años, con una media de 143.000 espectadores

Con este vídeo demostrativo, la firma ucraniana Temerland propone sus sistemas de defensa combinada con drones

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: elección de la reina, Gala Drag, conciertos y cabalgatas

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: elección de la reina, Gala Drag, conciertos y cabalgatas
Tracking Pixel Contents