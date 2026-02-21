El toro en la orilla

Presumo de ser canaria y gozar de algunos de los muchos adjetivos que, tras siglos, han consolidado nuestra identidad. Somos, por definición, un pueblo acogedor, inclusivo y cercano. En una palabra: empáticos. Dicen los expertos que este perfil en los isleños es la consecuencia natural de vivir rodeados por el mar; él nos ha enseñado a recibir al que viene de fuera con una sonrisa, aceptando con naturalidad las nuevas culturas que llegan a nuestras costas.

Orgullosa de esta idiosincrasia, contemplo con asombro la invasión, desde hace un tiempo, de un anglicismo que describe un comportamiento ajeno a nuestro sentir: el bullying. Este término, acuñado por el psicólogo Dan Olweus tras el suicidio de varios jóvenes en los años setenta, se ha generalizado para definir cualquier situación límite de acoso. Ya no es solo el maltrato físico, sino ese asedio psicológico que —a la larga— resulta igual de grave: la exclusión, la intimidación y el «ninguneo».

Me pregunto si usamos este vocablo extranjero porque somos incapaces de construir uno propio para definir tal barbaridad en nuestra tierra.

El bullying no es solo la violencia que termina en tragedia; es también la indiferencia y el olvido al que condenamos al prójimo. Hace poco, una madre me confesaba su angustia: no sabía cómo lidiar con ese «toro» -haciendo honor a la etimología de la palabra bull- que embestía cada día a su hija.

El espíritu de este anglicismo no llegó ayer ni es un visitante de paso. Se ha instalado en nuestras pantallas y en esa literatura de consumo que alimenta una comprensión violenta de las relaciones humanas a través de la distorsión de la realidad y la dependencia emocional. Denunciamos estas conductas sin alcanzar a comprender por qué, a pesar de nuestra esencia hospitalaria, el fenómeno sigue creciendo.

Quizás seamos nosotros, los adultos, quienes nos hemos dejado embaucar por valores foráneos, importando modelos de éxito y competitividad que colisionan con nuestra cultura de acogida. Mientras tanto, hemos perdido de vista a nuestros jóvenes, convertidos hoy en el blanco de las embestidas que encierra el vocablo bullying; víctimas y verdugos en un comportamiento que, en esencia, no les pertenece.

Si el mar nos enseñó a cobijar y amparar al que viene de fuera, con más razón debemos hoy volver la mirada hacia el que tenemos al lado. Combatir a este «toro» implica rescatar nuestra idiosincrasia original: esa cercanía que no abandona y esa empatía que nos define como isleños. Tenemos la herramienta más poderosa para proteger a las nuevas generaciones: la dulzura de la acogida y esa calidez con la que, desde siempre, hemos sabido abrazar al mundo.