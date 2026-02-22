Canarias precisa diversificar

Canarias cuenta con una economía que ha demostrado una notable capacidad de resistencia, de adaptación y de superación de los embates, especialmente a través del turismo, que es el principal motor del empleo y de la práctica totalidad de las actividades que se llevan acabo en la región. Es por eso que esa fortaleza convive con una dependencia excesiva de un solo sector, lo que limita la estabilidad a largo plazo y reduce el margen de actuación de las administraciones.

Desde hace décadas, los gobiernos canarios de todo pelaje y color han hablado una y otra vez, una y otra vez, de la diversificación económica. El problema no ha sido la falta de diagnósticos, sino la dificultad para traducir esos deseos en políticas sostenidas y evaluables.

Pues claro que el turismo es nuestro pilar…, pero tal vez se haya convertido también en nuestro límite. El turismo ha generado riqueza, infraestructuras, empleo y bienestar social, pero también ha condicionado la estructura económica y laboral del Archipiélago. La alta concentración en el sector expone a Canarias al golpe de las crisis externas -sanitarias, geopolíticas, energéticas o climáticas- y refuerza un modelo de empleo marcado en muchos casos por la temporalidad y los salarios bajos.

El reto no es sustituir el turismo, por supuesto, sino complementarlo mucho más, reduciendo su peso relativo en el conjunto de la economía de Canarias sin poner en riesgo esta actividad que sostiene no solo a miles de familias, sino a la región completa.

La diversificación tantas veces anunciada, se convierte en una serie de actuaciones más bien intermitente. Economía azul, energías renovables, industria audiovisual, logística atlántica, investigación científica o digitalización: los sectores alternativos aparecen de forma recurrente en planes y estrategias públicas. Sin embargo, muchos de estos proyectos no pasan de la fase piloto o dependen en exceso de subvenciones puntuales. La falta de continuidad política y administrativa dificulta que las iniciativas maduren y generen empleo estable. La diversificación requiere tiempo, estabilidad normativa y un entorno administrativo favorable.

El papel de la administración debe ser el de facilitadora de estos objetivos más que el de protagonista del baile. Uno de los errores recurrentes ha sido concebir la diversificación como un proceso dirigido exclusivamente desde lo público. La administración puede impulsar, acompañar y regular, pero nunca en ningún caso debe sustituir al tejido productivo.

Simplificar trámites, reducir la incertidumbre normativa y coordinar políticas de formación, innovación y suelo industrial son acciones con más impacto que la mera multiplicación de programas públicos dispersos.

La formación y la creación de empleo, como ocurre siempre, forman parte del eslabón clave. La diversificación económica no será posible sin una adecuación real entre la formación y el mercado laboral. Canarias cuenta con talento joven, pero muchos perfiles cualificados no encuentran oportunidades acordes a su formación y terminan emigrando.

Reforzar la formación profesional, conectar las universidades públicas y privadas con las empresas y atraer proyectos que retengan talento son piezas fundamentales del cambio de modelo.

Los fondos europeos y las ayudas públicas representan una oportunidad para impulsar nuevos sectores. Sin embargo, su eficacia dependerá de la capacidad de evaluar los resultados y de corregir las desviaciones. Invertir sin medir impacto significa perpetuar la dependencia en lugar de reducirla.

Canarias no parte de cero en la diversificación económica. Cuenta con recursos, ubicación estratégica y capital humano. El desafío está en pasar del discurso a la acción sostenida. Para eso hay que entender que introducir transformaciones en un modelo productivo no es un acto político puntual, sino un proceso colectivo a largo plazo. Diversificar no es abandonar lo que funciona, sino preparar el futuro con realismo y constancia. n