Desjubilación

La jubilación es cada vez más activa y prolongada, con nuevas necesidades económicas. Sin embargo, ahorrar para la jubilación no es un comportamiento intuitivo ni sencillo. “Desde la economía conductual sabemos que ahorrar cuesta. No tiene una recompensa inmediata y suele posponerse. Comprar algo da gratificación instantánea; guardar dinero para dentro de 20 o 30 años, no”, explica Juan Manuel Mier, experto del área de pensiones de BBVA. Para resolver este obstáculo, propone mecanismos automáticos que desvíen una parte de la nómina o ingresos extraordinarios hacia el ahorro, generando así el hábito de forma progresiva. Esta perspectiva coincide con la de José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, quien defiende un modelo más estructurado y obligatorio de ahorro: un segundo pilar de pensiones de capitalización, como ya ocurre en Reino Unido o Irlanda. En estos países, se retiene automáticamente un 5% del salario al trabajador para invertirlo en un fondo privado, salvo que éste manifieste expresamente su deseo de no participar. “El 93% de los trabajadores en Reino Unido mantiene la retención. Es más difícil decidir dejar de ahorrar que empezar a hacerlo”, destaca. Planes individuales El límite de aportación de 1.500 euros, en marcha desde la reforma fiscal de 2021, ha hecho que los planes individuales de pensiones hayan perdido atractivo frente a los planes de empleo y otros productos como los fondos de inversión o los planes individuales de ahorro (PIAS) que ofrecen las aseguradoras y las entidades financieras. En el momento de hacerlas, las aportaciones a planes individuales reducen la base imponible del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, una persona en un tramo del 30% que aporta 1.500 euros podría ahorrarse unos 450 euros en la declaración. No obstante, el rescate tributa como rendimiento del trabajo, lo cual puede elevar entonces la base imponible si no se planifica bien. De forma alternativa, los PIAS son un producto de ahorro e inversión a largo plazo: el dinero aportado de forma periódica se invierte en fondos, y al llegar a la jubilación, se puede rescatar en forma de capital o renta vitalicia. En esta última opción, los rendimientos generados están exentos de tributación. Cómo complementar la pensión Ante la incertidumbre sobre la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, CaixaBank ha diseñado una estrategia de planificación financiera adaptada a cada etapa vital. A través de su programa Generación +, ofrece asesoramiento personalizado para fomentar el ahorro desde edades tempranas —idealmente, señalan, a partir de los 40— y garantizar ingresos complementarios durante la jubilación. Entre los productos más relevantes destaca precisamente la renta vitalicia, un instrumento que transforma parte del ahorro acumulado en una renta periódica garantizada hasta el fallecimiento del titular. “Es especialmente útil para quienes desean complementar su pensión sin dejar de lado la posibilidad de dejar parte de su patrimonio en herencia”, explica Ramon Faura, el director Propuesta de Valor Banca Retail en CaixaBank, que gestiona el 70% de estos productos en España. La entidad cuenta ya con 730.000 clientes con rentas vitalicias, y 1.700 personas de más de 100 años entre sus titulares. También existen seguros de protección sénior, fondos de inversión y carteras gestionadas, que permiten modular el nivel de riesgo según las necesidades de cada persona. La vivienda como activo En un país con un altísimo porcentaje de propietarios de vivienda, el patrimonio inmobiliario representa una fuente potencial de liquidez. No obstante, por el momento apenas se aprovecha, constata Faura. Hay diversas fórmulas para que el propietario pueda transformar su vivienda en renta sin necesidad de venderla de forma inmediata. Una de ellas es la hipoteca inversa, que permite recibir una renta mensual usando su vivienda como garantía, conservando la propiedad hasta el fallecimiento. Otra opción es la venta de la nuda propiedad, mediante la cual se transmite la titularidad del inmueble a cambio de una renta vitalicia, pero se mantiene el uso y disfrute del mismo de por vida. También existen soluciones intermedias como el anticipo de alquileres, pensado para quienes necesitan sufragar una residencia: el banco adelanta los ingresos esperados por el alquiler, que después se regularizan con los herederos. Cambio de comportamiento Pese a su potencial, muchas personas mayores desean conservar la vivienda para dejarla en herencia, aunque su valor real sea bajo, especialmente en zonas rurales. En este punto Mier destaca que la falta de planificación patrimonial genera conflictos: la mayoría de personas no ha hecho testamento, o lo ha redactado de forma genérica, lo que complica después la distribución del legado entre varios herederos. No obstante, se observa un cambio de comportamiento generacional: mientras que padres y abuelos daban prioridad a la herencia, algunos jubilados actuales prefieren disfrutar de todo el patrimonio acumulado, por lo que cada vez más se decide optar por productos como las rentas vitalicias.

Es hora de defender un concepto de longevidad activa, que garantice a los mayores el derecho de seguir aportando a la sociedad.

Las instituciones deben facilitar un plan de longevidad vital, el envejecimiento no tiene por qué ser exclusivamente un coste para las arcas públicas.

Una sociedad desjubilada reducirá drásticamente el gasto de dependencia, porque prolongaremos la longevidad en una vida útil. Hablaremos de una «cuarta edad», pero con oportunidades para seguir activo.

Es lo natural, nos hacemos mayores, llegamos a la jubilación y debemos retirarnos de la vida activa. Sin rechistar, dócilmente, aceptando nuestro destino. Sí, de forma tradicional, hemos aceptado el relato de que la población envejece como si fuera una tragedia incuestionable, que deja tras de sí una carga asistencial. Encima, los viejos cuestan recursos, hay que atenderles. Joan Manuel Serrat, con su habitual clarividencia, lo corrobora: «A los mayores se nos retira de los mapas de la vida». Pero añade un matiz diferencial. Si bien apunta que envejecer es inevitable, por eso mismo hay que hacerlo «con sensatez».

Hoy en día, sin embargo, podemos abordar de un modo diferente ese problema demográfico. Nos encontramos en el umbral del mayor reto que podemos afrontar como civilización, la conquista de la longevidad. En el contexto actual, definido por los avances tecnológicos y los espacios digitales, es hora de introducir nuevas reglas en lo que se entiende por jubilación (retirarse). Quizás sea más que oportuno plantearnos una desjubilación, esto es, un concepto de longevidad activa en el que las personas permanecen en el centro del cambio vital. Más allá de la jubilación tradicional y la consiguiente pensión retributiva. Tenemos el derecho a seguir siendo personas, a seguir aportando a la sociedad.

El modelo tradicional de jubilación o retiro (del latín retirare, apartarse o retroceder) se ha quedado totalmente obsoleto para la realidad de esta cultura posmoderna, ante un nuevo renacimiento cultural marcado por esos avances científicos tecnológicos. ¿Lo dudan? Los nuevos dueños del dinero, los magnates tecnológicos, se han situado a la cabeza en el impulso de millonarias investigaciones que abordan el envejecimiento como una enfermedad, en vez de una aportación positiva. Ahí está Jeff Bezos y su obsesión por extender la longevidad humana (Altos Labs), y las altivas conclusiones que algunos analistas han sacado de sus inversiones, afirmando que, con el tiempo, «morirse será algo de pobres».

Lo cierto es que nuestras vidas fueron programadas de forma lineal y rígida: estudiar, trabajar y jubilarse.

Pero al mismo tiempo hemos asistido a una progresiva mejora de nuestra salud y calidad de vida. Así, propongo la desjubilación como una transición vital, nunca como el cese de actividad. Entender que longevidad no es necesariamente envejecimiento.

Hacerse mayor es un proceso biológico (Lifespan), que hemos asociado a decadencia, gasto sanitario y retiro. La longevidad es un logro social y un activo de futuro (Healthspan). Un proceso que debemos iniciar desde mucho antes de la edad crítica. Del mismo modo que, de manera sensata, nos preocupamos por construir un plan financiero de jubilación, lo lógico será que empleemos los mismos esfuerzos para preparar nuestro Plan de Longevidad Vital, que propicie nuestro bienestar físico, social, cognitivo y emocional.

En consecuencia, las políticas públicas deben transformarse. No se trata únicamente de gestionar el envejecimiento biológico de la población, sino de facilitar las herramientas necesarias que proporcionen una longevidad activa, creando nuevos ecosistemas sostenibles y saludables. El envejecimiento no tiene por qué ser exclusivamente un coste para las arcas públicas, puede convertirse en un verdadero activo social e incluso económico. Eso que se ha dado en llamar economía plateada, como un mercado especifico y con unos consumidores proactivos, que aportan valor.

La desjubilación consiste justo en tender puentes, donde el saber y la experiencia se transfiere a las nuevas generaciones para crear un futuro mejor. No se trata de trabajar por obligación hasta el último aliento, si podemos evitarlo. Tampoco, de restarle oportunidades a los jóvenes. Al contrario. Consiste en el derecho a seguir aportando nuestro talento, nuestra experiencia y nuestra sabiduría a la sociedad.

La soledad y el sentimiento de «ya no soy útil» enferman más que la edad. Una longevidad activa reduce la dependencia en todos los sentidos, ya sea social o económica. También es algo sano para el sistema. Del mismo modo que hoy tenemos centros de día de mayores, también podemos tener centros de talento intergeneracional, de co-creación y de emprendeduría.

Desde la mía personal, sea en el deporte, la educación o en entornos sociales, he tenido que escuchar comentarios como «estás viejo» o»¿que puedes aportar ya?». Puro edadismo sin sentido. ¡Claro que tenemos mucho que aportar! La jubilación no es el final de tú último partido de baloncesto, es empezar uno nuevo. Con una energía diferente y la experiencia, que te hace disfrutarlo sin pensar en el resultado final. El placer de jugar cada día, para compartirlo con los demás.

No tiene ningún sentido hoy etiquetar a las personas como «viejo» o «vieja» para señalarlas como caducas. Con más sentido, si cabe. Los mayores son un nuevo activo social. Y una sociedad desjubilada reducirá drásticamente el gasto de dependencia, porque prolongaremos la longevidad en una vida útil.

Desde mi experiencia como educador sigo escuchando al talento senior junto al talento joven. Uno y otro transforman mis conocimientos, facilitan el fluir de nuevas ideas y me invitan a reinventarme como persona y como profesor. Hacia una sociedad más justa y equilibrada, en donde el diálogo entre generaciones será la norma y no la excepción.

Mi desjubilación supone una rebeldía contra el tiempo cronológico, la erupción perenne de un volcán de la experiencia que nunca se apaga. Podemos extenderla a todos con decisiones claras y de impacto. Eliminar barreras burocráticas en las políticas sociales y económicas. Animar a las empresas a crear equipos de talento intergeneracional (algunas ya lo están haciendo), transformar los centros sociales en laboratorios vivos de la innovación social. Diseñar nuevos espacios senior que optimicen la calidad de vida de sus residentes: Senior Living, Cohousing, viviendas compartidas y espacios públicos pensados en las necesidades del usuario. Y hasta generar nuevos empleos ante los avances de la nueva economía plateada. Con la desjubilación no nos retiramos, nos reactivamos. Porque el talento senior no se apaga, se transforma.