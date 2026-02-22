Opinión | Reflexión
Miguel A. Betancor León
Desjubilación
Es hora de defender un concepto de longevidad activa, que garantice a los mayores el derecho de seguir aportando a la sociedad.
Las instituciones deben facilitar un plan de longevidad vital, el envejecimiento no tiene por qué ser exclusivamente un coste para las arcas públicas.
Una sociedad desjubilada reducirá drásticamente el gasto de dependencia, porque prolongaremos la longevidad en una vida útil. Hablaremos de una «cuarta edad», pero con oportunidades para seguir activo.
Es lo natural, nos hacemos mayores, llegamos a la jubilación y debemos retirarnos de la vida activa. Sin rechistar, dócilmente, aceptando nuestro destino. Sí, de forma tradicional, hemos aceptado el relato de que la población envejece como si fuera una tragedia incuestionable, que deja tras de sí una carga asistencial. Encima, los viejos cuestan recursos, hay que atenderles. Joan Manuel Serrat, con su habitual clarividencia, lo corrobora: «A los mayores se nos retira de los mapas de la vida». Pero añade un matiz diferencial. Si bien apunta que envejecer es inevitable, por eso mismo hay que hacerlo «con sensatez».
Hoy en día, sin embargo, podemos abordar de un modo diferente ese problema demográfico. Nos encontramos en el umbral del mayor reto que podemos afrontar como civilización, la conquista de la longevidad. En el contexto actual, definido por los avances tecnológicos y los espacios digitales, es hora de introducir nuevas reglas en lo que se entiende por jubilación (retirarse). Quizás sea más que oportuno plantearnos una desjubilación, esto es, un concepto de longevidad activa en el que las personas permanecen en el centro del cambio vital. Más allá de la jubilación tradicional y la consiguiente pensión retributiva. Tenemos el derecho a seguir siendo personas, a seguir aportando a la sociedad.
El modelo tradicional de jubilación o retiro (del latín retirare, apartarse o retroceder) se ha quedado totalmente obsoleto para la realidad de esta cultura posmoderna, ante un nuevo renacimiento cultural marcado por esos avances científicos tecnológicos. ¿Lo dudan? Los nuevos dueños del dinero, los magnates tecnológicos, se han situado a la cabeza en el impulso de millonarias investigaciones que abordan el envejecimiento como una enfermedad, en vez de una aportación positiva. Ahí está Jeff Bezos y su obsesión por extender la longevidad humana (Altos Labs), y las altivas conclusiones que algunos analistas han sacado de sus inversiones, afirmando que, con el tiempo, «morirse será algo de pobres».
Lo cierto es que nuestras vidas fueron programadas de forma lineal y rígida: estudiar, trabajar y jubilarse.
Pero al mismo tiempo hemos asistido a una progresiva mejora de nuestra salud y calidad de vida. Así, propongo la desjubilación como una transición vital, nunca como el cese de actividad. Entender que longevidad no es necesariamente envejecimiento.
Hacerse mayor es un proceso biológico (Lifespan), que hemos asociado a decadencia, gasto sanitario y retiro. La longevidad es un logro social y un activo de futuro (Healthspan). Un proceso que debemos iniciar desde mucho antes de la edad crítica. Del mismo modo que, de manera sensata, nos preocupamos por construir un plan financiero de jubilación, lo lógico será que empleemos los mismos esfuerzos para preparar nuestro Plan de Longevidad Vital, que propicie nuestro bienestar físico, social, cognitivo y emocional.
En consecuencia, las políticas públicas deben transformarse. No se trata únicamente de gestionar el envejecimiento biológico de la población, sino de facilitar las herramientas necesarias que proporcionen una longevidad activa, creando nuevos ecosistemas sostenibles y saludables. El envejecimiento no tiene por qué ser exclusivamente un coste para las arcas públicas, puede convertirse en un verdadero activo social e incluso económico. Eso que se ha dado en llamar economía plateada, como un mercado especifico y con unos consumidores proactivos, que aportan valor.
La desjubilación consiste justo en tender puentes, donde el saber y la experiencia se transfiere a las nuevas generaciones para crear un futuro mejor. No se trata de trabajar por obligación hasta el último aliento, si podemos evitarlo. Tampoco, de restarle oportunidades a los jóvenes. Al contrario. Consiste en el derecho a seguir aportando nuestro talento, nuestra experiencia y nuestra sabiduría a la sociedad.
La soledad y el sentimiento de «ya no soy útil» enferman más que la edad. Una longevidad activa reduce la dependencia en todos los sentidos, ya sea social o económica. También es algo sano para el sistema. Del mismo modo que hoy tenemos centros de día de mayores, también podemos tener centros de talento intergeneracional, de co-creación y de emprendeduría.
Desde la mía personal, sea en el deporte, la educación o en entornos sociales, he tenido que escuchar comentarios como «estás viejo» o»¿que puedes aportar ya?». Puro edadismo sin sentido. ¡Claro que tenemos mucho que aportar! La jubilación no es el final de tú último partido de baloncesto, es empezar uno nuevo. Con una energía diferente y la experiencia, que te hace disfrutarlo sin pensar en el resultado final. El placer de jugar cada día, para compartirlo con los demás.
No tiene ningún sentido hoy etiquetar a las personas como «viejo» o «vieja» para señalarlas como caducas. Con más sentido, si cabe. Los mayores son un nuevo activo social. Y una sociedad desjubilada reducirá drásticamente el gasto de dependencia, porque prolongaremos la longevidad en una vida útil.
Desde mi experiencia como educador sigo escuchando al talento senior junto al talento joven. Uno y otro transforman mis conocimientos, facilitan el fluir de nuevas ideas y me invitan a reinventarme como persona y como profesor. Hacia una sociedad más justa y equilibrada, en donde el diálogo entre generaciones será la norma y no la excepción.
Mi desjubilación supone una rebeldía contra el tiempo cronológico, la erupción perenne de un volcán de la experiencia que nunca se apaga. Podemos extenderla a todos con decisiones claras y de impacto. Eliminar barreras burocráticas en las políticas sociales y económicas. Animar a las empresas a crear equipos de talento intergeneracional (algunas ya lo están haciendo), transformar los centros sociales en laboratorios vivos de la innovación social. Diseñar nuevos espacios senior que optimicen la calidad de vida de sus residentes: Senior Living, Cohousing, viviendas compartidas y espacios públicos pensados en las necesidades del usuario. Y hasta generar nuevos empleos ante los avances de la nueva economía plateada. Con la desjubilación no nos retiramos, nos reactivamos. Porque el talento senior no se apaga, se transforma.
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- La Tacones se proclama ganadora de la Gala Drag Queen 2026 con un número flamenco
- Hacienda a un propietario por tener una casa y no pagar este impuesto: los ayuntamientos canarios pueden aplicarte un recargo y embargarte el sueldo si decides pasar de él
- El general Ricardo Esteban se despide del mando de la Brigada Canarias XVI
- Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
- La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
- Todo lo que se sabe hasta ahora del asesinato de un padre a su hijo en Tenerife
- Cae un coche por un terraplén tras salirse de la carretera en Gran Canaria: el conductor está grave