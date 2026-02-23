Un reconocimiento a la labor de la Reina Doña Sofía

Me honra expresar mi más sincera felicitación a Su Majestad la Reina Doña Sofía con motivo de su investidura como Doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Este reconocimiento es un justo tributo a su ejemplar trayectoria y dedicación por la educación, la investigación, la cultura y el bienestar social de nuestro país.

La Reina ha sido un pilar fundamental en la transición española hacia la democracia, apoyando incondicionalmente a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I en su empeño por instaurar una monarquía parlamentaria en España. Su labor discreta pero constante ha sido y es clave en la consolidación de la Constitución más longeva de la historia de España. La Constitución de 1978, la más longeva, que hay que cumplir y cuidar.

Este reconocimiento subraya la figura de Su Majestad como mujer y representante honrosa de la Corona de España en una institución joven y comprometida con la sociedad canaria y grancanaria. Su apoyo a las causas sociales es sin duda un modelo a seguir.

La investidura de Su Majestad la Reina quedará grabada en la memoria colectiva como un testimonio de su compromiso con la sociedad española y canaria. Su dedicación y ejemplo seguirán inspirando a futuras generaciones. Por todo ello, reitero mi más sincera felicitación a Su Majestad, agradeciendo su ejemplar dedicación y compromiso con España y su pueblo. n