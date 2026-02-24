Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Subida SMIKarol G y Bad Bunny en Las PalmasUD Las PalmasCalima CanariasAgaete'Therian' en Canarias
instagramlinkedin

Opinión | El Trasluz

Juan José Millás

Juan José Millás

El desprestigio de la duda

El desprestigio de la duda.

El desprestigio de la duda. / Shutterstock

Nos arrullan las noticias como a quien vive junto al mar le arrulla el ruido de las olas, cuyo rumor escucha con asombro hasta que deja de oírlo porque lo incorpora a su torrente sanguíneo. La sobreinformación no consiste solo en la cantidad de datos que recibimos, sino en la imposibilidad de escapar de ellos (y de articularlos, claro). Antes, buscábamos la información; ahora es la información la que nos persigue, se instala en el bolsillo y vibra a cualquier hora del día o de la noche con la urgencia de lo imprescindible, aunque casi nunca lo sea.

Cada suceso llega, además, acompañado de una explicación inmediata, de su interpretación y, muy a menudo, de la interpretación de esa interpretación. El acontecimiento apenas ha tenido tiempo de existir cuando ya está rodeado por un ejército de opiniones que lo empujan hacia un significado. Es como si la realidad no pudiera permanecer desnuda ni un solo instante, como si necesitáramos vestirla enseguida con teorías, con sospechas, con metáforas políticas o morales. El resultado es una sensación extraña: creemos saber más que nunca y, sin embargo, entendemos menos.

La sobreinterpretación nace de ese exceso. Cuando todo parece significativo, nada lo es del todo. Un gesto, una respuesta mal editada, una imagen congelada en el segundo inoportuno se convierten en pruebas de algo mayor. Leemos los hechos como quien lee símbolos ocultos, buscando intenciones donde quizá solo había azar, errores o simple cansancio humano. Cada ciudadano se convierte en analista, juez y narrador, y el mundo empieza a parecer una novela colectiva escrita a toda velocidad, sin revisiones ni distancia.

En ese contexto, la duda ha perdido prestigio. Detenerse a decir “no lo sé todavía” resulta casi sospechoso. Sales del cine con un par de amigos y se te exige una opinión inmediata, que debe ser tajante, reconocible, compartible con las corrientes de pensamiento dominantes. Lo complejo, en fin, se simplifica hasta devenir caricatura, y lo ambiguo -que caracteriza a lo humano- queda expulsado del debate. Quizá el verdadero problema no sea el exceso de información, sino el pánico al silencio que ese exceso intenta ocultar. La información continua (falsa o verdadera) nos evita enfrentarnos a un vacío incómodo: el de no entender nada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hacienda cambia la fecha de la Declaración de la Renta en 2026: fechas clave, novedades y canarios que están obligados a presentarla
  2. El Tribunal Supremo lo hace oficial: los trabajadores podrán recuperar los días festivos si caen un sábado con días libres extras en el calendario laboral de Canarias
  3. La renuncia de la interventora adjunta de Las Palmas de Gran Canaria merma el control previo de las cuentas de la ciudad
  4. Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
  5. Jaime Rodríguez Cie, ex abogado del grupo Loro Parque: ' La única espinita que me quedó en mi trayectoria fue el Siam Park de Gran Canaria
  6. Los enredos de Luis García: 'masterclass' Viera es suplente, el descarte del 'genio' Pejiño y un Poeta Benedetti invisible
  7. Polémica por las palabras de Carla Barber sobre dejar de pagar impuestos: “Que nadie pague ni un euro”
  8. El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria espera a más de 70.000 personas para ver a Marc Anthony

Roque Mesa se lanza a la aventura en Tailandia con Tana: "Espero tener más suerte"

Roque Mesa se lanza a la aventura en Tailandia con Tana: "Espero tener más suerte"

Trump aprovecha la IA para difundir vídeo en el que juega al hockey contra Canadá

Aena recibe 15 galardones del Consejo Internacional de Aeropuertos por la calidad de sus aeropuertos en España

Aena recibe 15 galardones del Consejo Internacional de Aeropuertos por la calidad de sus aeropuertos en España

Núria Cabutí, Empresaria del Año Premios Sabadell 2025

Núria Cabutí, Empresaria del Año Premios Sabadell 2025

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario de conciertos, cabalgata y fechas principales

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario de conciertos, cabalgata y fechas principales
Tracking Pixel Contents