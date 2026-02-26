Canarias necesita más

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, reunió este miércoles en la isla de Gran Canaria a más de 200 empresarios en un encuentro en el que realizó un diagnóstico serio, amplio y severo del momento económico europeo y español. Fue una intervención con mensaje claro, cifras contundentes y advertencias de fondo. Pero dejó la sensación de que Canarias fue más escenario que protagonista.

El acto contó con la presencia del presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega; del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; además de representantes empresariales de Santa Cruz de Tenerife y autoridades locales como los alcaldes de Arucas y Mogán, Juan Jesús Facundo y Onalia Bueno. El marco institucional era sólido. Las expectativas, también.

Puede parecer obvio, pero sin beneficio empresarial no hay inversión; sin inversión no hay innovación; sin innovación no hay crecimiento"

Garamendi dibujó un mundo en transformación, con bloques geopolíticos enfrentados y una Europa en riesgo de irrelevancia. El continente -recordó- representa ya apenas el 7% de la población mundial, el 14% del PIB (superaba hace unso años el 20%) y concentra el 55% del gasto social. Su metáfora fue tan gráfica como inquietante: Europa puede convertirse en un «parque temático» que ofrezca cultura y catedrales, aunque sin peso en el tablero económico internacional.

Grandes informes

La tesis está en los grandes informes de futuro para Europa: si el continente quiere sostener su modelo de bienestar, debe ganar competitividad. Y resulta imprescindible ganar mercados exteriores, innovar más y regular menos. A su juicio, el exceso normativo asfixia la capacidad empresarial. El mensaje conectó con el auditorio: la preocupación por la carga burocrática es transversal en el tejido productivo, y más en este territorio ultraperiférico donde cada sobrecoste pesa. Habló de la necesidad de que las empresas ganen dinero para poder invertir. Puede parecer obvio, pero hizo bien en subrayarlo como principio básico: sin beneficio empresarial no hay inversión; sin inversión no hay innovación; sin innovación no hay crecimiento.

Anonio Garamendi, ayer. / Angel Medina G.

Criticó el incremento de los costes laborales, las cotizaciones a la Seguridad Social aumentan y el IRPF no se deflacta en un contexto de inflación. Eso, claro, tiene impacto en salarios y renta disponible e impide reforzar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. También expresó su preocupación por las propuestas orientadas a otorgar participación a los trabajadores en la dirección y propiedad de las empresas. Considera que iniciativas de ese tipo generan inseguridad jurídica, incluso si finalmente no prosperan. El mero anuncio, dijo, tiene efectos perniciosos.

Absentismo laboral

Antonio Garamendi abordó el absentismo laboral. Precisó que de los 18 millones de trabajadores con que cuenta España en estos momentos, 1,7 millones faltan cada día a su puesto de trabajo. El coste para el Estado y las empresas asciende a 32.000 millones de euros. Desde 2019, el absentismo habría crecido, dijo, un 66%.

Sin cuestionar la legitimidad de quien enferma, Garamendi dejó entrever que hay comportamientos oportunistas que dañan la productividad"

El presidente de la CEOE introdujo un matiz delicado: junto al absentismo justificado por enfermedad, existe un «ausentismo”, concentrado ‘casualmente’ en los lunes y viernes, los días con más bajas. Los menores de 35 años acumulan una pérdida de nueve millones de jornadas de trabajo. Sin cuestionar en ningún momento la legitimidad de quien enferma, dejó entrever que hay comportamientos oportunistas que dañan la productividad, sobre todo en las pequeñas empresas donde la ausencia de uno de dos o tres trabajadores tiene un elevado impacto, pues se traduce en una caída de la productividad que oscila entre el 30% y el 50%.

Garamendi recordó que «antes de que una empresa o un autónomo empiecen a operar o trabajar, no hay nada». No hay empleo, no hay riqueza, no hay bienestar social. Por eso se refirió a quienes predican que hay que «trabajar menos para vivir mejor», ya que desde su punto de vista es un axioma que «va contra el sentido de las agujas del reloj y de las brújulas que marcan el Norte».

Antonio Garamendi y Pedro Ortega, ayer. / Angel Medina G.

Pese al tono crítico con determinadas políticas públicas que estima que pecan de intervecionismo, el presidente de la patronal española defendió en todo momento el diálogo social con los soindiactos. Llegó a afirmar que si no existieran sindicatos habría que crearlos, reconociendo así que la concertación ha sido y es una de las fortalezas institucionales del país. Ese reconocimiento introduce una tensión interesante: por un lado, denuncia intervencionismo; por otro, reivindica el marco de negociación colectiva. Es, en cierto modo, la expresión de un modelo de empresario independiente, diálogante, con sentido de Estado y lealtad institucional, que busca preservar la interlocución sin aceptar, por supuesto, reformas impuestas.

Principal carencia

Con todo, el encuentro se celebraba en Canarias. Ahí reside quizá la principal carencia de la jornada. Se habló poco del Archipiélago. Las preguntas específicas sobre las Islas fueron derivadas a a Pedro Ortega. Garamendi garantizó el apoyo de la CEOE en la defensa de las singularidades canarias ante la UE, especialmente en lo relativo al estatuto RUP e instó a la correcta justificación de los fondos Next Generation para evitar que puedan ser considerados ayudas de Estado y, por tanto, sancionados por Bruselas.

Un presidente de la CEOE puede jugar un papel determinante en la defensa del REF, en la interlocución con instituciones europeas o en la atracción de inversiones"

El respaldo es relevante. Canarias necesita aliados en Bruselas y en Madrid. Pero el apoyo fue demasiado genérico. Las Islas afrontan desafíos estructurales específicos: doble insularidad, dependencia exterior, fragilidad energética, presión demográfica, mercado laboral tensionado y una economía excesivamente concentrada. Un presidente de la CEOE con influencia nacional puede jugar un papel determinante en la defensa del REF, en la interlocución con instituciones europeas o en la atracción de inversiones vinculadas a transición energética, digitalización o economía azul. Canarias lo necesita. Pero para hacerlo con eficacia necesita acercarse más para interiorizar la singularidad canaria.

La intervención de Garamendi fue coherente con la línea discursiva que mantiene la patronal española: competitividad, menos regulación, estabilidad normativa, impulso a la empresa como motor de bienestar. Es un mensaje que encuentra eco en el tejido productivo y en el sentido común. Sin embargo, en un territorio como Canarias, la reflexión no debería limitarse a un marco macroeconómico general. Si la CEOE quiere ser un aliado decisivo para las Islas durante los próximos años debe aproximarse al Archipiélago con mayor profundidad. Quienes con muchas dificultades construyen aquí economía y el común de la ciudadanía, lo necesita. Y cuanto antes, mejor.