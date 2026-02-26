Del Atlántico al Caribe: y viceversa

Los mapas insisten en mostrar océanos como fronteras, pero para los isleños el mar nunca ha sido un límite. Es, más bien, un corredor. Desde hace cinco siglos, un movimiento constante une a Canarias con las islas del Caribe, un flujo humano que atraviesa épocas, gobiernos y crisis sin detenerse. La geografía dice que nos separan miles de kilómetros; la historia demuestra que esas distancias se reducen cuando las islas se miran entre sí.

Durante gran parte de los siglos XIX y XX, la movilidad tuvo una dirección dominante: de Canarias al Caribe. Venezuela llegó a ser conocida como la «octava isla» por la magnitud de la presencia canaria en su vida económica y social. En Puerto Rico, ese legado permanece en el campo, en el habla y en la memoria familiar. En República Dominicana, los asentamientos canarios contribuyeron a la estructura rural que acompañó su desarrollo. Cuba también recibió oleadas de isleños que integraron comunidades activas, transmitiendo tradiciones y vínculos afectivos que sobrevivieron al paso de las generaciones. Ese conjunto de movimientos no fue un episodio aislado: construyó un puente cultural que nunca terminó de cerrarse.

En la actualidad, el sentido del desplazamiento ha cambiado, pero no su intensidad. Hoy, venezolanos -muchos descendientes de aquellos emigrantes canarios- se establecen en Tenerife y Gran Canaria en un proceso que, más que migración, parece un eco familiar que retorna. Dominicanos continúan moviéndose hacia Puerto Rico en una de las rutas más activas del Caribe contemporáneo. Cubanos mantienen una circulación constante que reaviva viejos corredores. Lo que antes fue una partida casi definitiva ahora es un viaje de ida y vuelta, o incluso un tránsito circular que redefine el mapa emocional de estas regiones.

Ese dinamismo no es casual. Las islas, por su naturaleza geográfica, generan movimiento. La mezcla de territorio limitado y horizonte abierto produce una sensibilidad particular ante la vida: la idea de que avanzar requiere, a veces, salir. La economía insular, históricamente vulnerable, empujó a muchas familias a buscar en otros archipiélagos las oportunidades que aquí no siempre existían. Pero la decisión de moverse no fue solo económica; se convirtió en hábito cultural y, con el tiempo, en herencia. En muchas casas de Canarias, Venezuela, Puerto Rico o Cuba, la historia familiar se cuenta a partir de quienes partieron, regresaron o quedaron suspendidos entre dos mares intentando trazar su propio destino.

La literatura también ha intentado descifrar esa sensibilidad común. El poeta puertorriqueño Luis Lloréns Torres escribió que «somos muchas, como las estrellas», una imagen que resume con sencillez cómo las islas forman constelaciones invisibles más allá del mapa, compartiendo vínculos que resisten el tiempo y la distancia.

Quien crece en una isla aprende a mirar el horizonte con ambivalencia: como límite y como invitación. El mar no clausura; abre. Esa ambivalencia es parte de la identidad insular, y desde Canarias se ha expresado con igual claridad. El poeta canario Pedro García Cabrera afirmó que «el mar es una patria que se mueve», recordándonos que para el isleño el territorio no termina en la costa: continúa en el movimiento que une unas islas con otras, incluso cuando parecen distantes entre sí.

Por eso, pese a su separación geográfica, Canarias, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba forman una constelación que no aparece en los mapas oficiales, pero sí en la memoria colectiva. Es un archipiélago mayor sostenido por apellidos repetidos en ambas orillas, por prácticas agrícolas que viajaron en barcos de vela, por giros lingüísticos que reaparecen sin explicación aparente, por familias que descubren paralelos sin haberse encontrado nunca, por retornos que sorprenden a unos aunque para otros resultan inevitables.

La geopolítica cambia, los gobiernos se suceden y las crisis transforman la realidad, pero hay algo en la naturaleza del isleño que permanece firme: la conciencia de que el hogar puede expandirse sin desarraigo y de que la identidad puede sostenerse incluso cuando se cruza el océano. Del Atlántico al Caribe -y viceversa- este corredor de ida y vuelta no ha dejado de respirar. Porque el isleño no migra: circula. Lleva su isla dentro, la despliega en otras orillas y regresa cuando el mar lo llama. Y mientras existan islas, existirá esta travesía que no empezó con nosotros y que no terminará después.