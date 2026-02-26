Claudia e Isabel

Donde las instituciones son más sólidas como si de un fino y valioso jarrón chino se tratara, estas se agrietan con menos. En el caso Epstein, en Noruega o Inglaterra, la monarquía se agrieta. Con algo así en España, el fino cristal chino resulta ser un grueso duralex.

En España, Ayuso, en adelante Isabel, fue a por Sheinbaum, en adelante Claudia, y le dijo que Méjico estaba en manos de la ultraizquierda y era un estado narco. Isabel hizo el ridículo que hacen los tontos que no saben que son tontos. Está acostumbrada a ser intuitiva, que es un ojo rápido del intelecto, pero le falló la sagacidad que es olfato fugaz del entendimiento. Isabel es una traviesa gacelilla, en el Madrid castizo una manola o modistilla y Claudia es un venado de 20 puntas.

Hablan un lenguaje distinto. Isabel insulta a la presidenta de un enorme país en su misma lengua y habla desde la ignorancia toda vez que los mejicanos creen estar en una cuarta transformación pilotada en ideas fuertes como el humanismo mejicano, la justicia social y la austeridad republicana y heredera de una revolución.

Isabel sabe de pocholos, tiene o tenía la educación de Madrid en manos de pijos con corbatas comprada en la calle Ortega y Gasset, liderados por un ultraconservador, una suerte de biotipo a lo Rasputín, que mandaba tanto porque la zarina veía que le paraba las hemorragias al joven zar, alguno dice que mediante hipnosis. La hipnosis cura la pijería y alguna adicción, pero no cura la bobería.

Isabel es vulgar, Claudia tiene más carga metafórica y emocional. Isabel entiende de confrontación y Claudia apela a valores compartidos. La mejor cortesía política es inglesa y es aquella que en el debate evita el lenguaje abusivo y mantiene tonos de templado temperamento y moderación por muy intensa que sea la argumentación. Solo una de las dos es british y ya sabemos cual es.

Claudia tiene voz autentica, voz de pecho e Isabel es cantante de falsete en un karaoke. Claudia presume de liderar una transformación que surge del pueblo. No es exacta, pero se lo cree. Isabel escupe frases impostadas. Ambas actúan , Claudia actúa con el método Bertolt Brecht, tomando distancia para que el espectador reflexione. Isabel es un personaje de la Comedia del Arte, arquetipo e improvisación. En la Comedia del Arte algunos llevaban mascara y otros no. Cuanto más grande la nariz más tonta era el personaje. Isabel no lleva máscara y se ha debido cortar la nariz.

Claudia siempre habla de raíces. Isabel de la fruta. Decía que Claudia tenía ideas fuerza y es que se puede tener una idea de un árbol, pero no es posible tener la idea de un argumento.

Los ingleses mejor hablados para decir que alguien es el colmo dicen que el sujeto take the biscuit y acaso imaginamos esas palabras en Claudia, que estudió en California, pero no las imaginamos en boca de Isabel que solo pasó unos meses en Irlanda y que cuando el presidente del gobierno le parece el colmo le llama hijo de puta.

Estos días una y otra fueron a cazar. Claudia cazó al narco más buscado que murió con una bazooka entre la manos.Isabel cazó pocholos y entre sus manos tenían el ticket de la corbata de Gucci.