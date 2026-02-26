«Yo ya estuve por tu España y no me mudo ni borracha»

Un fragmento del 'Ni borracho' de Quevedo / La Provincia

¿Qué tenemos las canarias que necesitamos gritar la pertenencia como himno atemporal e intergeneracional? Ya Los Sabandeños abrieron senda uniendo Canarias como nunca antes. Mi madre y mi tía se lo repiten a Elfidio cada vez que pueden: por la unidad de Canarias al principio quienes más han hecho son ellos y la Fred Olsen. Y qué razón. Indudablemente ahora hay nuevos referentes que todos bien conocemos.

Pero… ¿qué tiene Canarias para que estemos pegados como lapas a esta tierra mucho más que por sol y playa?

Bajo mi punto de vista son varios factores. Un territorio muchas veces olvidado por un Estado central (gobierne quien gobierne, lo hace a miles de km) al que le cuesta entender nuestra complejidad geográfica y en todos los sentidos… etnias, cultura... Olvidadas hasta por el propio sistema aduanero, al que no le tiembla el pulso con el «no enviamos a Canarias» o el «te triplicamos los costes». Já. Igualdad territorial decían…

Y eso que somos región ultraperiférica de la Unión Europea. La burocracia no termina de entender la realidad canaria en un sinfín de cuestiones.

También la convicción firme del delicado paraíso que tenemos entre manos, que requiere mimo y muchísimo cuidado, como todo territorio fragmentado: 8 islas y varios islotes que la mayor parte del tiempo brillan de manera natural.

Y otra verdad: «no nos mudamos ni borrachos», mientras medio mundo: Europa parte de América y África quiere mudarse aquí. Spoiler: aquí no hay cama (ni casa) pa’ tanta gente. No cabemos todos, ni borrachos.

No me mudo ni borracha. Es el canto perfecto de quienes sentimos que nos ahogamos cuando no vemos el mar. Literalmente.

Y quizá llegue el punto en que la mudanza tenga que ser de quienes solo ven Canarias para emborracharse de sol y playa, sin sentir la pertenencia.

La gran pregunta es ¿amarías Canarias lloviendo todo el día, con calima bochornosa, con temporadas no tan buenas y masificaciones continuas de norte a sur?

Yo tengo clara la respuesta. El canari@ seguiría sin mudarse ni borrach@.

Ley de residencia YA.

¡Ay mamá Bandera tricolor. Con ocho estrellas verdes, con ocho estrellas verdes… Ay Mamá!